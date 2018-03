Wien — Der Wiener Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems hatte sich 2015 mit seiner Klage gegen Facebook durchgesetzt und vor dem Europäischen Gerichtshof (­EuGH) den Datentransfer europäischer Bürger in die USA gekippt. Durch den aktuellen Facebook-Datenskandal sieht sich Schrems, der jüngst die Datenschutz-NGO „noyb" gegründet hat, in seiner Kritik bestätigt.

Facebook hat der britischen Firma Cambridge Analytica Zugriff auf Daten von 50 Millionen Nutzern ohne deren Zustimmung gewährt. Mit diesen Daten wurde der Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump unterstützt. Wie beurteilen Sie diese Daten-Affäre?

Max Schrems: Wir haben 2011 genau diesen Punkt bei der irischen Datenschutzbehörde angezeigt. Nämlich, dass Facebook millionenfach Daten seiner Nutzer und von Freunden seiner Nutzer illegal diversen Apps zur Verfügung stellt. Damals hatte Facebook gemeint, dass dies alles legal geschehe. Auch die irische Datenschutzbehörde sah in der Antwort von Facebook eine „zufriedenstellende Reaktion". Dass Facebook nun plötzlich beklagt, getäuscht und verraten worden zu sein, ist vollkommen lächerlich. Es ist das klassische Problem: Beim Datenschutz erst wegschauen und dann so tun, als sei man überrascht.

Welche Folgen hat der Skandal für Facebook?

Schrems: Aktuell sehe ich keine Folgen für Facebook. Die Datenweitergaben gibt es seit 2015 ja angeblich nicht mehr, und die EU-Datenschutzgrundverordnung in Europa tritt erst am 25. Mai in Kraft. Gäbe es die Verordnung bereits, würden Facebook im aktuellen Fall bis zu 1,3 Milliarden Euro Strafe drohen.

Kann die EU-Datenschutzgrundverordnung Konzerne wie Facebook, die aus dem Geschäft mit Nutzerdaten jährlich Milliardengewinne schöpfen, zähmen?

Schrems: Es kommt auf die Durchsetzungskultur an. Bei der Datenschutzverordnung ist aber die Frage, ob sie in der Praxis von den irischen Behörden (dort hat Facebook seinen Sitz, Anm.) auch angewandt wird. Beim aktuellen Facebook-Fall gäbe es einen Spielraum von einem Euro bis 1,3 Mrd. Euro Strafe. Die Datenschutzverordnung eröffnet aber immerhin auch die Möglichkeit, private Schadenersatzklagen einzubringen.

Was lässt sich aus diesem Fall nun ableiten?

Schrems: Diese Causa hat viele Dimensionen. Dass die massenhafte Weitergabe von Nutzerdaten solch öffentliche Aufmerksamkeit erhält, liegt ja nur daran, dass manche glauben, Cambridge Analytica sei schuld daran, dass wir Donald Trump als US-Präsidenten haben. Dass Tausende andere Apps täglich Millionen Daten weitergeben, hat bis vor Kurzem niemanden interessiert. Die Frage ist aber: Nehmen Behörden und wir den Datenschutz grundsätzlich ernst, oder tun wir es erst dann, wenn es einen prominenten Anlass gibt? Für mich sieht es so aus wie bei den Anfängen des Umweltschutzes — dass erst dann darüber geredet wird, wenn tote Fische im Meer treiben.

Das Gespräch führte Max Strozzi