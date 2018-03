Von Thomas Hörmann

Wien – BVT, LVT, HNaA, Abwehramt: allesamt Abkürzungen und Bezeichnungen für hochsensible Einrichtungen, die nur selten vom Licht der Öffentlichkeit beleuchtet werden. Es sei denn, ein Skandal wie etwa die Hausdurchsuchung im BVT bringt ein bisschen Kerzenschein ins Dunkel. Das Schatten­dasein liegt durchaus am Aufgabenbereich – das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und seine Landesämter (LVT), das Heeresnachrichtenamt und das Abwehramt sind Organisationen, die salopp formuliert unter dem Sammelbegriff „Geheimdienste“ firmieren. Allerdings mit unterschiedlichen Ausrichtungen (siehe unten).

So unterschiedlich diese Ausrichtungen auch sind, so alltäglich sind die Überschneidungen: „Ein junger Mann mit extremistischen Neigungen ist ein Fall für BVT oder LVT. Wenn er seinen Grundwehrdienst antritt, ist das Abwehramt für ihn zuständig“, veranschaulicht ein Insider. So ist es nur konsequent, dass die Dienste zur Zusammenarbeit angehalten sind. Seit einigen Jahren gibt es eine Datenbank, die von den drei Organisationen gespeist und genutzt wird. Dennoch sei die Zusammenarbeit suboptimal, erklärt der Szenekenner: „Die Kooperation ist manchmal mühsam, man erhält nicht immer die Info, die man braucht.“ In der Regel sind es persönliche Kontakte, die den Informationsfluss von Amt zu Amt beschleunigen.

Die suboptimale Zusammenarbeit liegt an den unterschiedlichen gesetzlichen Fundamenten der Heeresdienste und des Bundesamtes für Verfassungsschutz: „Im BVT sind nachrichtendienstliche und polizeiliche Aufgaben vereint“, kritisiert etwa der Innsbrucker Politologe Franz Eder: „Das ist unüblich, die großen ausländischen Dienste haben keine Polizeiaufgaben. Sie sammeln Informationen und stellen diese im Anlassfall der Polizei zur Verfügung.“ Oder auf gut österreichisch: Wenn das BVT von einer Straftat erfährt, muss es einschreiten bzw. die Staatsanwaltschaft einschalten. Das Abwehramt muss gar nichts, nur am Ball bleiben und den Fall im Auge behalten. Um so dann einmal das große Ganze zu überblicken. Kein Wunder also, dass die Zusammenarbeit schon allein an den unterschiedlichen Rechten und Pflichten krankt.

Ja, es gibt sie noch, die Agenten im Trenchcoat, die möglichst unauffällig im Dienst der Republik das Böse jagen. Meist im Zusammenwirken mit Informanten, die sich in (rechten, linken, religiös-fanatischen, extremistischen etc.) Kreisen und Gruppen bewegen und ihre Verbindungsbeamten auf dem Laufenden halten. Auch Lausch­angriffe finden statt, „aber nur mit Gerichtsbeschluss, da gibt es keinen Wildwuchs“, sagt der Insider.

Daneben gewann aber in den vergangenen Jahren immer mehr ein Bereich an Bedeutung, den die Nachrichtendienste „Open Source Intelligence“ nennen. Dabei geht es darum, frei zugängliche Informationsquellen wie Darknet, Facebook, Twitter und Co. zu nutzen und zu filtern. Das machen alle heimischen Nachrichtendienste.

Die dritte Säule der Informationsbeschaffung heißt „Signal Intelligence“. Ein hochtechnischer Bereich, bei dem es um die Auswertung von Kommunikation geht, die über Funknetze und Satelliten abgewickelt wird. Für alle drei Nachrichtendienste gilt: Kein Mitarbeiter darf den Gesamtüberblick oder Zugang zu allen Daten haben.