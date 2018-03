Wo liegen die Schwerpunkte im neuen schwarz-grünen Regierungsprogramm? Wohnen, Verkehr, Umwelt sowie Kraftwerks- und Skigebietsvorhaben stechen hervor. Es gibt aber auch Bereiche, wo Schwarz-Grün gesellschaftspolitisch Farbe bekennt. So spricht man sich weiter für einen Modellversuch der gemeinsamen Schule der 6- bis 14-Jährigen aus – auch in Ballungsräumen wie Innsbruck. Außerdem wird ähnlich wie in Deutschland und Südtirol für nicht schulpflichtige Kinder ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz geprüft.

Wohnen: Die Koalition forciert eine Leerstands- und Zweitwohnsitzabgabe, zusätzlich werden 230 Mio. Euro in den geförderten Wohnbau investiert; davon 30 Mio. Eur­o in ein landesweites Mietzinsunterstützungsmodell ab 2019. Eine Freizeitwohnsitzabgabe zu Gunsten der Gemeinden unter Berücksichtigung der bestehenden Aufenthaltsabgabe ist ebenfalls angedacht.

Verkehr: Hier steckt im Fernpassscheiteltunnel Konfliktpotenzial. Allerdings darf er nicht den Bestimmungen der Alpenkonvention widersprechen und nicht zu einer neuen Transitroute führen. Das 7,5-Tonnen-Limit muss bleiben. Wie auch der Lufthunderter, „um die Lungen und Ohren der Tiroler zu entlasten“. Schwarz-Grün strebt jährlich die Verlagerung von 1,5 Millionen Gütern auf die Schiene an, bis 2027, also ein Jahr nach Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels, will sie die Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten erreichen.

Umwelt: Erstmals müssen die Grünen kräftig schlucken, denn Naturschutzverfahren für nicht UVP-pflichtige Kraftwerke und Beschneiungen sind künftig bei LHStv. Josef Geisler (VP) angesiedelt. Beim Kraftwerk Kaunertal braucht es keine kollegialen Beschlüsse der Landesregierung. Die im Verfahren befindlichen Projekte, u. a. Sellrain-Silz, Kalserbach, Tauernbach oder Tumpen-Habichen, werden unter Beachtung der nationalen und internationalen Rechtsvorschriften bzw. der ökologischen Anforderungen ohne politische Einflussnahme abgewickelt. Andererseits bekennt sich die Regierung weiter zur kraftwerksfreien Zone am Inn zwischen Haiming und Kirchbichl.

Natura 2000: Sollten allfällige weitere Nominierungen notwendig werden, wobei darauf verwiesen wird, dass die letzte Stellungnahme des Landes dies nicht vorsieht, sind neue Ausweisungen im Einvernehmen mit den Grundeigentümern umzusetzen.

Skigebiete: Die Seilbahngrundsätze werden heuer erneuert, Neuerschließungen ausgeschlossen. Zusammenschlüsse, „Abrundungen“ und Zubringer in Skigebiete sind dort möglich, wo sie sinnvoll und ökologisch verträglich sind. Außer Streit stellen die Koalitionspartner Kappl-St. Anton, Spieljoch-Hochzillertal und Ötztal-Pitztal mit Zubringerbahn Griestal, weil sie sich bereits im behördlichen Verfahren befinden. (pn)