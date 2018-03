Herr Depaoli, die zentrale Wahlkampfbotschaft Ihrer Liste lautet: „Mehr Bürgernähe und Bürgereinbindung in der Stadtpolitik.“ Wie soll das konkret gelingen?

Gerald Depaoli: Ein Hauptgrund für unser Antreten ist die Mauer, die sich zwischen Bevölkerung und Stadtregierung aufgebaut hat. Die Bürger sind überhaupt nicht mehr in die wesentlichen Entscheidungsprozesse eingebunden. Diese Mauer wollen wir niederreißen. Dazu sollte das Stadtrecht im Hinblick auf Volksbefragungen geändert und die unerreichbaren Hürden erleichtert werden. In der jetzigen Form ist das nur Rosstäuscherei. Uns geht es aber generell um eine bessere Kommunikation der gesamten Entscheidungsprozesse. So sollte im Gemeinderat künftig eine Art Bürger-Fragestunde eingeführt werden, in der die Politiker der Bevölkerung zu aktuellen Themen Rede und Antwort stehen.

Auch viele andere Listen – von den „Bürgerinitiativen Innsbruck“ über ALI bis zur Liste Fritz – kritisieren die Stadtregierung. Wäre es nicht klüger gewesen, hier zusammenzuarbeiten?

Depaoli: Von ALI oder den NEOS war bis jetzt nichts zu hören. Wir dagegen betreiben die Bürgergruppe Gerechtes Innsbruck schon seit ca. eineinhalb Jahren, vor allem via Facebook, und zeigen Missstände auf. Dabei versuchen wir, anders als die Bürger­initiativen, das gesamte Innsbruck zu vertreten – und nicht nur Lokalinteressen. Zur Liste Fritz gibt es keinerlei Verbindungen mehr (Depaoli und der Listenzweite Georg Angermair waren mehrere Jahre im Parteivorstand tätig, Anm.), wir kamen dort mit unseren Ideen nicht durch, sind aber auch nicht im Unfrieden geschieden. Unabhängigkeit ist ein sehr gutes Gefühl. Sobald man koppelt, ist man schon punziert: „Die packeln.“

Was sind Ihre Vorschläge zum Dauerbrenner leistbares Wohnen in Innsbruck?

Depaoli: Ein Ansatzpunkt sind die überbordenden Bauvorschriften, die die Baukosten explodieren lassen. Hier gäbe es diverse Möglichkeiten, um das günstiger zu machen – etwa bei der Stellplatzverordnung nur noch einen statt zwei bzw. drei Parkplätze pro Wohnung vorzuschreiben. Aufzüge erst ab vier statt schon ab zwei Obergeschoßen sind ebenfalls zumutbar. Barrierefreies Bauen könnte auf die zwei untersten Geschoße reduziert werden.

Im Gegensatz zu den Bürgerinitiativen sind Sie aber für verdichtete Bauweise.

Depaoli: Ohne Verdichtung wird es wegen der knappen Grundreserven im Städtebau nicht gehen. Wir wollen aber keine Wohnsilos, sondern qualitative Verdichtung mit Freiräumen und dem jeweiligen Stadtteil angepassten Höhen – Beispiel Peerhofsiedlung oder die alten Vierkant-Verbauungen im Saggen.

Ihre Liste fordert Gratis-Öffis und -Seilbahnen für alle bis 16 und kostenlose Nachmittagsbetreuung. Wo soll das Geld dafür herkommen?

Depaoli: Nachdem die IVB und die anderen Einrichtungen Stadttöchter sind, müsste die Stadt hier kein Geld in die Hand nehmen, sie hätte halt weniger Einnahmen. Wenn Kinder die Seilbahnen gratis nützen könnten, würden Familien dafür eher in Innsbruck bleiben, statt ins Umland zu fahren. Und für Großprojekte war auch immer genug Geld da. Wenn ich den Vorplatz für das Haus der Musik in Skikarten umrechne, können viele Kinder sehr lange fahren.

2016 haben Sie an Protesten gegen die – letztlich nie bezogene – Traglufthalle für Flüchtlinge in Arzl teilgenommen. Auch Mitglieder der als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung waren beteiligt. Wie stehen Sie heute dazu?

Depaoli: Mit rechts und den Identitären habe ich überhaupt nichts am Hut, ich wusste vorher gar nicht, dass es sie gibt. In meiner Funktion als Ordner wurde ich damals vom Veranstalter, der IG Arzl, gebeten, GR Onay zu verweisen, der die Veranstaltung – bei der die Stimmung extrem aufgeheizt war – absichtlich störte. Das wurde mir sofort als rechtslastig ausgelegt. Aus jetziger Sicht würde ich einen solchen Ordnerdienst bei so einer brisanten Veranstaltung aber nicht mehr machen.

Sie rechnen am 22. April mit mindestens zwei Mandaten. Was macht Sie so sicher?

Depaoli: Das positive Echo aus der Bevölkerung. Nicht nur über Facebook – wir haben inzwischen über 5300 Abonnenten –, sondern auch im persönlichen Gespräch.

Das Interview führte Michael Domanig