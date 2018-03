Von David Gulda

Die Nationalratswahl letztes Jahr hat Österreich nach 17 Jahren wieder das zweifelhafte Vergnügen einer schwarz-blauen Parlamentsmehrheit und Bundesregierung beschert. Zwar hätte man meinen können, dass die milliardenteuren Skandale aus der ersten Auflage dieser Koalitionsvariante, man denke an Buwog, Hypo und Eurofighter, schlimm genug waren, um den Fehler nicht zu wiederholen. Aber die Wählerschaft ist offensichtlich mehr vergesslich als lernfähig.

Darauf verließen sich die Strategen von ÖVP und FPÖ und strichen die Misstöne der Vergangenheit ebenso aus der Partitur wie jegliche Posaunenstöße konkreter politischer Pläne. Dafür bekamen die Herren Kurz und Strache ein liebliches Duett für zwei Schalmeien komponiert. Sie intonierten es mild im Ungefähren. Quasi una fantasia.

Adagio cantabile

Auffällig harmonisch bestritten sie einen Wahlkampf der Form, nicht des Inhalts. Dem einen genügte es, jung zu sein, von Veränderung zu singen und hinter türkiser Tünche zu verbergen, was er damit meinte. Der andere bekam eine seriöse Brille verpasst und spielte nach ungewohnten Noten. Plötzlich schlug er sanfte Töne an und vermied jegliche Dissonanz in seiner Rhetorik. Walzerstimmung als dreiste Camouflage.

Beide bedienten ihr Instrumentarium so geschickt, dass sie die Grünen vom Konzertpodium warfen, einer irrlichternden Sozialdemokratie eine jahrelange Mitspielpause gönnten und der sonstigen Opposition im parlamentarischen Orchester nur Piccoloflöte und Triangel zum gelegentlichen Pfeifen und Klingeln überließen.

Andante marcato

Verlassen wir die Metaphern und kommen zum Kern. Merkmal der zweiten Republik war der Ausgleich zwischen Rot und Schwarz. Er brachte dem Land Freiheit, sozialen Frieden und Wohlstand. Teil des Grundkonsenses war es, dass die Ewiggestrigen, also die Faschisten und Nationalsozialisten, die sich im Verband der Unabhängigen (VdU), dem Vorläufer der FPÖ, tummelten, von den Schalthebeln der Republik fernzuhalten waren. Bruno Kreiskys Ausfallschritt von 1970 änderte daran vorderhand nichts.

Den Konsens kündigte erst Wolfgang Schüssel, als er im Jahr 2000 die tolle erste schwarz-blaue Koalition bildete. Er hat die populistischen Rabauken und schamlosen Skandalverursacher, die geistigen Nachfahren der Ewiggestrigen, salonfähig gemacht. Damit begann ein Zersetzungsprozess der zweiten Republik, der durch die Spaltung der FPÖ 2002 in Knittelfeld zwar verlangsamt wurde, dessen Geist aber nicht mehr in die Flasche gebannt werden konnte. Vielmehr beleben ihn die heutigen Regierungspartner wieder mit neuem Elan.

Es ist zu befürchten, dass die FPÖ, anders als die Wählerschaft, dazugelernt hat und jetzt unbedingt verhindern will, dass sie je wieder in ihren germanischen, teutonischen, sudetischen Buden verschwindet. Und Herr Kurz tanzt mit ihr, weil es das gemeinsame Interesse gibt, die Bastionen des alten Ausgleichs mit der Sozialdemokratie zu schleifen. Schwarze und blaue Wirtschafts- treibende finden das gut, weil sie sich davon weniger Arbeitnehmerschutz sowie geringere Arbeitskosten und Gewinnsteuern erwarten.

Presto risoluto

Diese Ziele im Blick, kommt es nicht von ungefähr, dass der Aufsichtsrat der „roten“ ÖBB nun blau dominiert wird und Ähnliches in anderen Infrastrukturunternehmen des Landes sowie bei Nationalbank, Sozialversicherungen und im ORF angepeilt wird. Dies wird dann augenfällig, wenn bei Neubestellungen bunter burschenschaftlicher Wichs im Spiel ist, wie es im Verfassungsgerichtshof und bei den Universitätsräten schon geschah. Aber die neuen blauen Autoritäten besitzen auch das Mittel subkutaner Infiltration unterer Ebenen. Hier sind Verschiebungen um nichts weniger bedrohlich, obwohl oft unsichtbar.

Doch Demolierung geht auch direkt. Der Beschuss der Arbeiterkammer ist der Versuch, eine weitere sozialdemokratische Festung einzureißen. Der Weg führt über die Minderung oder Abschaffung der Pflichtbeiträge. Und wenn die Kurz-ÖVP dafür niedrigere Wirtschaftskammerbeiträge schlucken muss, wird sie das tun. Denn ihre Hausmacht in der Wirtschaft wird sie leichter halten können, als die SPÖ die ihre bei den unselbstständig Beschäftigten. So ein denkbares Kanzlerkalkül.

Und dann wäre da noch das rote Wien, der größte Brocken, den es für Schwarz-Blau zu demolieren gilt, um die zweite Republik unverdient auf den Misthaufen der Geschichte zu werfen. Doch auch dies ist mit engen finanziellen Zügeln zu erreichen, die der verschuldeten Stadt im Finanzausgleich oder bei Ko-Finanzierungen angelegt werden können. Außerdem kann der Wechsel an der Spitze der Wiener SPÖ vom Blaugegner Michael Häupl zum Blauschmeichler Michael Ludwig fatal enden. Denn gegen ihn könnte ein möglicher Bürgermeisterkandidat Strache 2020 leichteres Spiel haben.

Largo triste

Bei alldem geht es der ÖVP wohl darum, sich ein (momentan) gefügigeres Gegenüber zu verschaffen. Statt einer in den Kategorien der gesellschaftlichen und internationalen Solidarität denkenden, noch über starken institutionellen Einfluss verfügenden SPÖ ist der ÖVP die selbsternannte Heimatpartei als schlichteres Visavis lieber. Denn sie begnügt sich mit einem Horizont, der am Zaun des österreichischen Schrebergartens endet. Diesen will sie nur von genehmen Landsleuten bevölkert sehen, die sich garantiert autochthone Gartenzwerge als Vorbild ihrer Selbstzufriedenheit nehmen. Die blaue Propaganda schrumpft das Volk zu solchen, womit der Umbau der Republik leichter vonstattengehen gehen kann.

Mit perfider Taktik übertölpelt die Regierung das Volk. Sie beschäftigt es mit Randthemen, die, wie der Aufschub des Rauchverbots in der Gastronomie, für flattrige öffentliche Aufregung sorgen. Im Hintergrund lässt sich das Land bequem modellieren, wenn die Wiener Massenmedien die Aufmerksamkeit des Publikums auf irgendwelche Nebenschauplätze richten. Und das tun sie. Denn die unheilige Allianz mit dem Boulevard ist geschlossen; aufmerksame Widerständler im ORF werden gnadenlos attackiert; und die Hoheit am digitalen Stammtisch hat die FPÖ ohnehin schon lange. Offen ist, ob die Zeitungen, die Kurz und Strache huldigen, mehr von ihren aktuellen Idolen verlangen als die gewohnten Anzeigenmillionen aus Steuerzahlers Säckel. Die Filetstücke eines tranchierten ORF wären ihnen wohl die liebste Beute. Und Kanzler Kurz fördert das blaue Spiel, das auch seines ist, indem er schweigt wie einst Schüssel oder, staatstragend, schale Floskeln äußert.

Finale grave

Immer klarer wird, was er mit Veränderung meinte: Ein neo-konservatives Österreich mit bedeutungsloser Sozialdemokratie. Das trifft sich gut mit den illiberalen An- und Absichten der FPÖ. Freilich bekommen beide die Chance zum Umbau des Landes von der SPÖ geschenkt. Denn diese hat ihre ideologische Festigkeit aufgegeben, wankt zwischen lauer Ablehnung des blau-schwarzen Kurses und dessen Imitation. Das mag die Partei dem Namen nach retten, sie vielleicht wie im Burgenland vorerst an der Macht halten, wandelt sie aber zu einem Gefäß der Positionen der anderen. Weil darin jene humanistischen Werte fehlen, für die sie stehen sollte, wird sie aber entbehrlich.

Kommt es so weit, erleben wir das Begräbnis der Sozialdemokratie und damit auch das der von ihr geprägten zweiten Republik. Dem Anlass entspräche dann ein aufrichtiger Trauermarsch. Doch diesen würden herrisch schmetternde Burschenschafter mit einem großartigen Stück aus ihren sudeligen Liederbüchern übertönen und dazu den Takt mit Säbeln schlagen. Hör- und sonstiger Genuss ausgeschlossen.