Wie viel Grün steckt noch in Ihnen, Herr Onay?

Mesut Onay: Ich war sechs Jahre bei den Grünen, das hat mich nicht unberührt gelassen. Ich bin froh um die Erkenntnisse, die ich dort sammeln durfte. Ich sehe mich als Ökosozialist. Angesichts der schwarz-blauen Regierung auf Bundesebene kommt die sozialistische Ader jetzt mehr. Deshalb fühle ich mich da, wo ich jetzt bin, sehr wohl.

Hätte es Ende 2017 nicht die Belästigungsvorwürfe gegen Sie gegeben – hätte es ALI dann überhaupt gegeben? Sie standen damals ja bereits auf der Liste der Grünen von Georg Willi.

Onay: Eine Tür hat sich geschlossen, aber eine andere hat sich aufgetan. Die Wege mit den Grünen haben sich halt getrennt. Jetzt haben wir eine neue Alternative entwickelt, die als Formel für andere Städte gelten kann. Ein Konzept nachhaltig progressiver Kommunalpolitik.

Zwölf Listen werden kandidieren. Wieso soll ALI die einzige Alternative sein?

Onay: Wir wollen keine Wahlalternative sein, wir haben den Anspruch, eine Denk­alternative zu sein. Wir wollen eine Gesellschaft, in der es keine Hierarchien in der Gesellschaft gibt. Das Miteinander soll in den Vordergrund rücken.

Die einzelnen Punkte des Wahlprogramms von ALI wurden vergangenen Donnerstag in einer offenen Veranstaltung priorisiert. Was sind denn nun die wichtigsten Punkte?

Onay: Ganz wichtig ist der Sozialbereich, die Leistbarkeit – angefangen vom Wohnen über kostenlose Kindergartenplätze, Kinderkrippenplätze. Und Demokratie: Wir haben eine Legitimationskrise der repräsentativen Politik. Bei der letzten Wahl [2012] ist nur noch jeder Zweite wählen gegangen. Wir müssen Politik wieder schmackhaft machen für die Leute. Die Leute müssen merken, dass sich Engagement wieder lohnt. Man kann Inhalt ausspucken, so viel man will – wenn einem die Leute nicht mehr glauben, geht es nicht mehr.

Sie waren auch Vorsitzender des neuen Bürgerbeteiligungsausschusses. Aus der Bevölkerung kommt Kritik, dass Bürgerbeteiligung oft nur eine Alibi-Aktion ist.

Onay: Ich habe das auch teilweise so gesehen und habe mich massiv aufgeregt. Deshalb hatte ich auch diese Stellung. In der Stadtregierung ist der Bürgerbeteiligungszuständige gleichzeitig auch Opposition. In 30 Beteiligungsprojekten wurde Erfahrung gesammelt. Aber dann muss diese auch in Strukturen gegossen werden, die für alle gelten. Diesen Schritt hat die Politik nicht gemacht.

Hat die Abstimmung über die Patscherkofel-Bürgerinitiative der Sache einen Bärendienst erwiesen?

Onay: Natürlich. Einerseits können wir die Schwelle [mehr als die Hälfte der jeweils Stimmberechtigten; Anm.] nicht senken, weil das verfassungswidrig wäre. Die derzeitige Struktur suggeriert eine Mitsprachemöglichkeit, die es gar nicht gibt. Weil es unmöglich ist, diese Barriere zu schaffen. Der Alpenverein hat die Initiative als Verhandlungsstrategie eingesetzt. Das darf nicht sein.

Was hat ALI für ein Rezept für das leistbare Wohnen?

Onay: Wohnen muss als Grundrecht gesehen werden. Eine Wohnbaubremse darf es nicht geben. Es braucht ein verdichtetes Bauen. Da soll man den Leuten nichts vormachen. Eine Vorabinformation der Bevölkerung ist bei Projekten aber ganz wichtig. In einer Demokratie muss man menschen- und nicht bauorientiert arbeiten.

ALI stellt keinen Bürgermeisterkandidaten auf. Wird es von Ihnen in der Stichwahl eine Wahlempfehlung geben?

Onay: Das werden wir dann entscheiden. Könnte, muss aber nicht sein.

Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer meint, dass es auch künftig bis zu vier Parteien für eine Regierung benötigen wird. Was, wenn ALI ein Angebot bekäme?

Onay: Wir sind für Gespräche immer offen. Mir persönlich ist es nicht wichtig, Opposition zu sein. Mir ist wichtig, dass Innsbruck eine Opposition zu dem ist, was auf Bundesebene gerade passiert.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer Zur Chat-Nachlese: http://bit.ly/2G39oAK