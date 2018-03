Herr Bischof, Ostern hat viele regionale Bräuche, geht Ihnen da nicht Ihre Heimat Steiermark ab?

Hermann Glettler: Die Tiroler Bräuche stehen den steirischen um nichts nach, vielleicht gibt es ein paar andere Akzente. Die Palmlatten am Sonntag waren schon etwas Beeindruckendes. Das vielfältige Brauchtum ist eigentlich ein Geschmacksverstärker für den spirituellen und tief menschlichen Inhalt von Ostern. Die Gottesdienste der Kartage haben eine besondere Faszination. Es geht um die entscheidenden Fragen des Lebens – nicht nur um schöne Gebräuche.

Also Brauchtum ohne Inhalt passt nicht?

Glettler: Nur um seiner selbst willen wird es hohl. Ich hoffe, dass sich viele Menschen vom österlichen Brauchtum anregen lassen, um persönlich von Ostern zu profitieren.

Bei Ihnen spürt man regelrecht die große Vorfreude auf Ostern.

Glettler: Ja, da bin ich schon mit vollem Herzen dabei. Das hat schon in meiner Kindheit begonnen. Später als Priester habe ich versucht, zu vermitteln, dass es eine Weg-Dynamik der heiligen Woche gibt. Sie beginnt mit dem Palmsonntag und geht durch die berührend karge Feier des Karfreitags hin zum Fest am Ostersonntag. Es ist ein Erlebnis, diesen Weg mitzugehen.

Sie zeichnen ein idealisiertes Bild von Ostern. Für viele Priester sind es sehr anstrengende Tage, weil sie mehrere Pfarren zu betreuen haben und eher Getriebene sind.

Glettler: Mir ist das Problem vertraut – Gottesdienste zu ähnlichen Zeiten an mehreren Orten. In manchen Seelsorgeräumen feiern die Pfarren inzwischen bewusst miteinander. An einem Ort gemeinsam den Gründonnerstag und im benachbarten eine Feier der folgenden Tage. Der Vorteil ist, dass dadurch eine größere Gemeinschaft erlebbar ist. Trotz der Belastung wird jeder Priester durch das Osterfest auch selbst beschenkt. Wenn das spürbar wird, zieht er die Gläubigen mit.

Spürt man, wenn die Gottesdienstbesucher mitgehen?

Glettler: Man fühlt es genau, ob sich eine Gemeinde innerlich bewegen lässt oder ob sich die meisten Leute im Gottesdienst wie Konsumenten verhalten, die nur warten, was ihnen geboten wird. Wenn es jedoch gelingt, Menschen aus ihrer rein passiven Haltung herauszuholen, wird das Feiern einfacher. Wir Priester sollten nicht in den gefährlichen Stress verfallen, dass wir den Leuten eine Show bieten müssen. Wichtig aber ist es, den Menschen gastfreundlich zu begegnen.

Entspricht das Ihrer Botschaft, Kirche neu wagen?

Glettler: Ja, Kirche muss sich im Jetzt unserer Zeit bewähren. Dazu braucht es die Mühe um eine verständliche Sprache. Abgedroschene oder frömmelnde Floskeln öden die Leute an. Eine große Chance liegt in der Predigt. Sie muss nicht rhetorisch perfekt sein, aber etwas Lebendiges vermitteln, das zu Herzen gehen kann.

Müssen Sie als Bischof bei Ihren Priestern dafür noch Überzeugungsarbeit leisten?

Glettler: Zuerst mit gutem Beispiel vorangehen und damit zum Ausdruck bringen, dass lebendiges Feiern möglich ist und Freude bereitet.

Das funktioniert vielleicht bei Ihnen, aber viele Priester sind älter, müssen mehrere Pfarren betreuen und sind irgendwie erschöpft.

Glettler: Das ist nicht eine Frage des Alters. Ich erlebe ältere Priester, die viel an Lebensfreude und Erfahrung mit sich tragen. Sie feiern mit großer Ruhe die Gottesdienste und öffnen durch ihre Gelassenheit einen einladenden Raum. Bei jungen Priestern kommt vielleicht ein dynamischeres Element dazu. Physisch jung sein heißt aber noch nicht, auch innerlich beweglich zu sein. Darum ginge es aber.

Sie gelten als unheimlich energiegeladen, treten Sie nach 115 Tagen im Amt etwas kürzer?

Glettler: Nach dem ersten Schrecken habe ich mein Amt als Bischof mit Freude angetreten. Vielleicht konnte ich damit einigen helfen, sich aus einer gewissen Erschöpfung etwas aufzurichten. Ich möchte gemeinsam mit der Diözese auf dem Weg sein – nicht hetzen und nicht vorauslaufen, aber mutig vorangehen. Das Hinhören und Wahrnehmen ist dafür entscheidend.

Was hört der Bischof, wo drückt der Schuh?

Glettler: An mehreren Stellen. Vor allem Pfarren in rasch wachsenden Gemeinden, die teilweise zu Wohn-Schlaf-Dörfern werden, tun sich schwer. An solchen Orten eine lebendige Gemeinschaft aufzubauen, ist nicht leicht. Ein weiteres Thema ist die Vereinsamung von Menschen. Und wir brauchen mehr Seelsorger, Frauen und Männer. Der Priestermangel ist eine Notlage, aber gleichzeitig eine Chance. Denn eigentlich ist jeder Getaufte verantwortlich, dass etwas von Jesus verstanden und das Evangelium gelebt wird.

In der Diözese Innsbruck gibt es 20.000 Laien, wird man mehr brauchen?

Glettler: Ich bin für diese große Zahl sehr dankbar. Es sind aber immer noch zu wenige, um die vielen Menschen unseres Landes in den verschiedenen Lebenssituationen gut zu erreichen.

Sie haben betont, dass Sie einer Kirche vorangehen wollen, die nicht in Selbstmitleid erstarrt. Orten Sie manchmal Selbstmitleid?

Glettler: Die Falle des Selbstmitleids und die damit verbundenen Ängste sind uns bekannt – so nach dem Motto: Mein Gott, so schön war einst die mittlerweile schwächelnde Volkskirche. Das Jammern bringt nichts, wir müssen nach vorne schauen. Wir leben heute in einem größeren Horizont von Freiheit. Der Einzelne will entscheiden, was er glauben möchte und was nicht.

Papst Franziskus hat anfangs Aufbruch vermittelt. Jetzt hat man das Gefühl, sein Reformeifer wird bzw. ist gebremst.

Glettler: Ich glaube, es ist typisch für einen Erneuerungsprozess, dass er verschiedene Etappen durchläuft. Man hat Franziskus, dem sympathischen Papst, begeistert zugerufen und gehofft, dass er sofort eine vielfach erstarrte Kirche, zumindest in Europa, wieder aufweckt und der Zivilgesellschaft neue Perspektiven gibt.

Und jetzt?

Glettler: Jetzt befinden wir uns in Phase zwei, wo es ans Eingemachte geht. Veränderung tut weh und verlangt allen Beteiligten etwas ab. Man war zu lange auf ein internes Funktionieren der Kirche fixiert und hat dabei auf die eigentliche Mission vergessen, nämlich für Menschen in einer extrem veränderten Welt da zu sein. Vielleicht waren wir auch zu sehr auf eine Liturgie konzentriert, die möglichst fehlerfrei gefeiert werden soll. All das ist wichtig, aber kann leicht zur Erstarrung führen.

Also es stockt?

Glettler: Es ist leichter, von einem Aufbruch zu schwärmen, als ihn tatsächlich umzusetzen. Papst Franziskus lockt uns alle aus der Komfortzone heraus. In Wirklichkeit ist Franziskus ein echter Volksmissionar. Aber nicht mit einer kurzsichtigen Strategie zur besseren Mitgliederwerbung. Er fühlt und lebt den Auftrag, Gottes Barmherzigkeit erfahrbar zu machen. Wenn wir ihm dabei folgen und uns in den Dienst der Menschen stellen, wird Kirche auch wieder attraktiv sein.

In Ihrem Fastenhirtenbrief haben Sie eine Initiative für wiederverheiratete Geschiedene angekündigt. Wie wird diese aussehen?

Glettler: Als Ortskirche wollen wir einen sehr engagierten Weg gehen und den Betroffenen ein positives Signal geben. Wir werden erstmals in der Fastenzeit 2019 an mehreren Orten der Diözese einen begleiteten Weg mit vier Abenden anbieten. Das Angebot richtet sich an Menschen, die in zweiter Ehe leben oder nach einer Scheidung allein geblieben sind. Wir möchten die Erfahrung des Scheiterns ernst nehmen und nicht sanktionieren.

Was steht dann am Ende?

Glettler: Das Paar, bzw. die einzelnen Personen können dann selbst entscheiden, ob sie bewusst zur heiligen Kommunion gehen oder bewusst darauf verzichten. Für beide Möglichkeiten gibt es gute Gründe. Man überträgt diese Entscheidung ihrer persönlichen Verantwortung.

Also die Kirche öffnet sich.

Glettler: Ja, die Menschen entscheiden selbst.

Wurde das Thema in der Vergangenheit zu verkrampft und nur aus der Sicht der Institution Kirche diskutiert?

Glettler: Ja, weil wir immer die Frage gestellt wurde, darf man die Kommunion empfangen oder nicht. Wir möchten nun bewusster eine Lebens-Begleitung anbieten. Schließlich ist die Kirche kein moralischer Hochleistungsbetrieb, sondern eine Weggemeinschaft mit vielen, in der die Lebenssituation jedes Menschen wichtig ist.

Bischof Manfred Scheuer, hat sich erneut für die Weihe von „viri probati“ (bewährte verheiratete Männer) ausgesprochen. Der Vorstoß des Papstes ist auch hier etwas eingeschlafen.

Glettler: Bei dieser Frage möchte ich zuerst auf den zölibatär lebenden Weltpriester hinweisen. Das ist eine Berufung, die auch heute noch junge Menschen begeistern kann. Durch die permanente Diskussion über die Zulassungsbedingungen entsteht eine Atmosphäre, als ob ein zölibatäres Leben keinen Wert mehr hätte und sowieso zum Scheitern verurteilt ist. Natürlich gibt es Priester und Ordensleute, die sich mit dieser Lebensentscheidung schwertun. Ich möchte das nicht kleinreden. Übrigens haben wir vor einigen Wochen mit einer bewussten Initiative mit der Bezeichnung „Plan B“ begonnen. B steht für Berufung.

Was heißt das?

Glettler: Wir wollen jungen Leuten wieder bewusst eine geistliche Berufung zumuten. Es braucht Mut und Ermutigung, heute Jesus mit ganzer Begeisterung und Hingabe nachzufolgen. Gleichzeitig macht es aber auch Sinn, die Option, in gewissen Ortskirchen „viri probati“ zu Priestern zu weihen, wach zu halten. Mein primäres Anliegen ist es jedoch, die Potenziale, die wir in unseren Pfarrgemeinden haben, d. h. in der Gemeinschaft aller Getauften, aufzuwecken. Es darf nicht alles auf den Pfarrer oder auf den nicht mehr vor Ort lebenden Pfarrer fixiert sein.

Das heißt, Sie setzen in der Diözese massiv auf Laien?

Glettler: Es gibt freikirchliche Gemeinschaften, die keinen Priester, aber eine hohe Lebendigkeit haben. Ich will mit dieser Feststellung die sakramentale Grundverfassung unserer Kirche nicht in Frage stellen, aber wir dürfen nicht in eine klerikale Erstarrung verfallen, die da lautet: Nur wenn ein Priester da ist, kann etwas Geistliches stattfinden.

Wie haben Sie den Landtagswahlkampf in Tirol erlebt?

Glettler: Als sehr fair und relativ ruhig ohne große Aufregungen. Auch die Koalitionsverhandlungen sind rasch und zügig geführt worden.

Was sagen Sie zum schwarz-grünen Koalitionspakt?

Glettler: Das Übereinkommen lässt sich wirklich sehen. Ein wenig habe ich schon hineingelesen. Die Regierung möchte das zivilgesellschaftliche Engagement fördern. Das gefällt mir. Wesentliche Vorhaben gibt es im Bereich von Pflege, eine Zukunftsfrage für unsere Gesellschaft. Die Familienhilfe soll flächendeckend aufgebaut werden. Ein wichtiger Schritt. Mit dem Thema Wohnen beschäftigt man sich äußerst ausführlich. Wohnungsleerständen sagt man den Kampf an und hat vor, ein großes Angebot geförderter Wohnungen bereitzustellen. Vor allem freut mich, dass man auf dem Standard der Mindestsicherung bleibt.

Also ohne Wartefristen, dafür mehr Sachleistungen.

Glettler: Das Tiroler Modell, ergänzt mit den Nachbesserungen für Härtefalle, hat sich bewährt. Das Koalitionsprogramm zeigt ein bemühtes Ringen zur Erhaltung von Lebensqualität und das Plädoyer für einen bewussten Umgang mit den begrenzten Ressourcen von Mensch und Umwelt. Gleichzeitig wird die Bedeutung von Wirtschaft, Industrie und Tourismus betont. Ich wünsche der neuen Landesregierung und damit uns allen, dass die Umsetzung der Vorhaben gelingen möge, die im Koalitionspapier stehen.

Bei Ihrer Ernennung haben Sie gesagt, dass es Tirol geworden ist, ist ein Glücksfall. Bleibt es dabei?

Glettler: Die Freude dauert an. Wenn man mich aufweckt, würde ich vermutlich auch im Halbschlaf sagen, dass ich gerne in Tirol bin.

Das Gespräch führten Peter Nindler und Marco Witting