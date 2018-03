Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Vor 20 Jahren war sie unter den ersten Frauen beim Bundesheer, jetzt trägt sie noch immer die militärgrüne Uniform. „Ich habe diesen Schritt nie bereut“, sagt die gebürtige Steirerin Karin Pirschner, die seit 2003 in Tirol lebt und arbeitet. Die 54-jährige Frau Oberstabswachtmeister ist Militärpolizistin, Streifen-Truppkommandantin und schätzt an ihrem Job vor allem den vielseitigen Aufgabenbereich. „Wir machen Kontrollen, führen Personenschutz und Fahndungen durch etc. Das ist wie bei der normalen Polizei, aber mit dem Unterschied, dass wir vor allem für Militärangehörige zuständig sind“, sagt die Unteroffizierin, die auch eine Ausbildung als Tatort-Ermittlerin absolviert hat.

Stichwort „normale Polizei“: Eigentlich sah die zweifache Mutter dort ihre Berufung, war aber mit damals 34 Jahren zu alt für den Job. So kam es, dass sich die ehemalige Leichtathletin 1998 als eine der ersten Frauen österreichweit beim Bundesheer bewarb. Mit Erfolg – den Aufnahmetest schaffte die Steirerin im ersten Anlauf. Egal ob Klimmzüge, Liegestütz oder der 2,4-Kilometer-Lauf – die Sportlerin hatte kein Problem mit den geforderten Limits. Nicht nur mit jenen, die damals für die weiblichen Bewerberinnen galten, „ich hab’ auch die Limits für die Männer geschafft“.

Zusammen mit acht Kameradinnen ging’s im steirischen Straß zur Grundausbildung. An die erinnert sich Pirschner mit gemischten Gefühlen. „Die Ausbildner waren gut auf die neue Situation mit den Frauen beim Heer vorbereitet, auch mit den männlichen Kameraden gab es keine Probleme.“ Schwieriger war die familiäre Situation – die Grundwehrdienerin konnte ihre beiden Söhne, die 140 Kilometer von der Kaserne entfernt wohnten, oft nur einmal pro Woche sehen. „Meine Kinder waren sehr verständnisvoll, so konnten wir auch das meistern.“

Bald nach der Grundausbildung wechselte die Soldatin zur Militärpolizei nach Graz. 2003 lernte Pirschner bei einem Lehrgang in Wien einen Tiroler Berufssoldaten kennen. Die beiden wurden ein Paar, die Steirerin übersiedelte nach Tirol. „Mich zieht es aber nach wie vor in die alte Heimat, dort lebt meine Familie, dort hab’ ich mein soziales Umfeld“, sagt die 54-Jährige, die sich nichtsdestotrotz in Tirol sehr wohl fühlt.

Auch im Ausland konnte die Militärpolizistin Erfahrungen sammeln. „Ich war dreimal im Kosovo und einmal in Bosnien.“ Als Höhepunkt ihrer Karriere sieht Pirschner den Assistenzeinsatz beim Flüchtlingsansturm 2015 am Grenzübergang Spielfeld in der Steiermark. Unterm Strich hat die 54-Jährige ihre Entscheidung für ein Berufsleben als Soldatin nie bereut: „Ich würde es heute nicht anders machen.“ Auch mit den männlichen Kameraden gab es nie Probleme – „die Akzeptanz war immer da“.

Die Steirerin ist eine von 41 Soldatinnen beim Bundesheer in Tirol. Österreichweit tragen mittlerweile 612 Frauen die Militäruniform. So viele wie noch nie – Anfang 2016 waren es noch knapp 400 Soldatinnen.

Aktuell haben 184 Frauen Unteroffiziers-Abzeichen auf ihren Uniformen, 64 sind Offiziere. Die höchstrangige Frau beim Bundesheer ist Brigadier.