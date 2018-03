Trient – Ab der kommenden Schneesaison wird in der Europaregion Tirol ein überregionaler Lawinenlagebericht zur Verfügung stehen. Dies haben heute die Sicherheitsreferenten der drei Länder, LHStv. Josef Geisler, der Südtiroler LR Arnold Schuler und der Trentiner LR Tiziano Mellarini am Donnerstag in Trient beschlossen. Die Verantwortlichen sehen darin eine Bündelung der Kräfte und einen Mehrwert für die Bürger.

Ergänzt wird der Bericht, der täglich und in Deutsch, Italienisch sowie Englisch erscheint, durch Karten zu Schnee- und Neuschneehöhe, Lufttemperatur und Wind. Vor allem der grafischen Aufwertung wurde in dem Projekt große Bedeutung zugemessen, berichteten Rudi Mair (Lawinenwarndienst) und Projektleiter Chrisoph Mitterer. (TT)