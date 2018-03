Von Anton Pelinka

Paul Lendvai nennt Viktor Orbán Europas „neuen starken Mann“ – mit durchaus kritischem Unterton. Orbán steht für die Abkehr Ungarns von den Grundwerten liberaler Demokratie – Pluralismus der Medienlandschaft, konsequente Trennung zwischen Regierung und Justiz, Respekt vor der Vielfalt der Zivilgesellschaft. In manchen (nicht allen) Entwicklungen dem von der Partei PiS regierten Polen ähnlich, hat das von Orbáns Partei Fidesz regierte Ungarn sich an den äußersten Rand dessen begeben, was innerhalb der Europäischen Union noch als demokratisch gilt – demokratisch im Sinne der 1993 beschlossenen „Kopenhagen Kriterien“.

Orbán hat diese Entwicklung schon vor Jahren begonnen. Das hat Ungarn auf einen Kollisionskurs mit der Europäischen Kommission gebracht, die sich als Hüterin des EU-Vertrages versteht. Orbán ist zum Vorbild aller in Europa geworden, denen der Intention der Union nicht passt, für mehr Gemeinsamkeit in Europa zu sorgen: Orbán ist die Leitfigur für Teile der bayrischen CSU und der italienischen Lega; aber auch für die FPÖ und gelegentlich auch für Sebastian Kurz, der hin und wieder laut über die Abgabe von Kompetenzen von der europäischen auf die nationale Ebene nachdenkt.

Derzeit verfügt Fidesz mit 114 von 199 Abgeordneten im ungarischen Parlament über eine komfortable absolute Mehrheit – knapp an der Schwelle zur Zweidrittel-Mehrheit. Ob Fidesz bei der Wahl am 8.April eine solche Mehrheit wieder erreichen kann, ist möglich. Denn das 2011 beschlossene Wahlsystem – eine Kombination von Mehrheits- und Verhältniswahl – räumt der stärksten Partei eine besondere Mehrheitsprämie ein, die dazu führt, dass aus einer relativen Stimmenmehrheit eine absolute Mandatsmehrheit wird.

Fidesz kann jedenfalls mit einer Mehrheit rechnen, die für eine Fortsetzung der Alleinregierung reicht. Der Grund dafür liegt auch und wesentlich an der Schwäche der Opposition. Diese besteht aus der rechtsextremen Partei Jobbik – und einer in mehrere Fraktionen zerfallenen politischen Mitte und der Linken. Die Zeiten, in denen eine Mitte-Links-Allianz Ungarn regierte (1994 – 1998, 2002 – 2008), werden 2018 kaum wiederkehren. Da ein Regierungsbündnis zwischen Jobbik und der linken Mitte auszuschließen ist, wird Fidesz auch nach eventuellen Stimmen- und Mandatsverlusten nach der Wahl des Parlaments im April die Regierungsbildung bestimmen können.

Unkritischer Nationalismus

Auch die Opposition von Seiten der Zivilgesellschaft wird daran kaum etwas ändern. Kritische Frauenorganisationen, eine Gay-Parade oder eine Bewegung für Obdachlose haben die zunehmend autoritäre Politik der Regierung Orbán nicht beeindrucken können. Die einzige Ausnahme: Eine Protestbewegung hat verhindert, dass sich Budapest um die Abhaltung olympischer Sommerspiele bewirbt. Die Regierung Orbán musste die Unterstützung einer solchen Bewerbung zurücknehmen.

Dass die Wirtschaftsentwicklung deutlich macht, wie sehr Ungarn hinter den anderen Visegrad-Ländern (Tschechien, Slowakei, Polen) zurückbleibt, erklärt zwar einen „brain drain“ – den Umzug gerade jüngerer, gut ausgebildeter Ungarinnen und Ungarn in andere Länder des europäischen Binnenmarktes, die ihnen bessere Lebenschancen bieten. Aber diese Entwicklung hat offenbar – noch – keine erkennbare Folge in der Mehrheitsstimmung in Ungarn herbeigeführt. Zu sehr ist deutlich, dass die Opposition nicht zu der Einheit gefunden hat, die zu einer Ablösung von Fidesz notwendig wäre.

Orbán hat, zur Sicherung seiner Mehrheit, auch ein Bedrohungsszenario und einen Außenfeind konstruiert: Eine gegen Ungarns abendländische Identität gerichtete Massenmigration aus dem islamischen Raum; und einen dafür verantwortlichen Drahtzieher – George Soros. Diesem US-amerikanischen Investor mit ungarisch-jüdischen Wurzeln wird unterstellt, er plane eine Massenzuwanderung, die Ungarns christliches Erbe zerstören würde.

Die Regierung spricht zwar ständig von einem solchen „Soros-Plan“, vor dessen Umsetzung sie Ungarn bewahren würde. Sie hat aber nicht den geringsten Beleg für die Existenz eines solchen Planes vorgelegt. Ganz abgesehen davon, dass es einfach Unsinn ist, die im Zusammenhang mit Krieg und Not entstandene Migration nach Europa einer speziell gegen Ungarn gerichteten, zentralen Planung eines einzigen globalen Akteurs zuzuschreiben – das alles erinnert natürlich nicht zufällig an Verschwörungstheorien à la „Die Weisen von Zion“.

Orbáns Partei interpretiert auch die Geschichte so, wie das zu einem unkritischen Nationalismus passt: Im Zentrum von Budapest steht seit 2014 ein Denkmal, das Ungarn als unschuldiges Opfer der Besetzung von Hitler-Deutschland darstellt. Dass die autoritäre Regierung Horthy seit 1941 sich an den Raubkriegen Deutschlands aktiv beteiligt hatte und dafür mit Gebietsgewinnen belohnt wurde, geht dabei ebenso unter wie die aktive Rolle der ungarischen Behörden bei der Umsetzung des Holocaust im Jahr 1944.

Gegner einer EU-Vertiefung

Ungarn, das – gemeinsam mit Polen – 1989 und 1990 einen wesentlichen Anteil an der grundsätzlich friedlichen Transformation kommunistischer Systeme und damit am Ende des „Kalten Krieges“ hatte, gilt inzwischen als das am stärksten Russland-orientierte Mitgliedsland der EU und der NATO. Die Regierung Orbán scheint sich für die 1989 so eindrucksvoll zum Ausdruck gebrachte West- orientierung fast zu schämen. Orbán findet lobende Worte für die Demokratie à la Putin und Erdogan. Orbán ist auch ein entschiedener Gegner jeder Vertiefung der Europäischen Union. Mit dieser ungarischen Regierung sind die Vorstellungen einer Weiterentwicklung der Union, wie sie etwa Emmanuel Macron oder Jean Claude Juncker vorgestellt haben, sicherlich nicht umzusetzen.

Doch jede ungarische Regierung wird die ökonomischen Interessen des Landes zu berücksichtigen haben. Und diese sind – unbeschadet der Akzente, die Orbán etwa in Richtung China im Zusammenhang mit dem Design einer neuen „Seidenstaße“ setzt – nach wir vor primär auf das Europa der EU gerichtet. Die deutsche Autoindustrie, die in Ungarn produziert, will vom vergleichsweise niedrigen ungarischen Lohnniveau profitieren – und sorgt so für Arbeitsplätze in Ungarn. Um diese und ähnliche Verflechtungen weiter zu nützen, darf die Zugehörigkeit Ungarns zum europäischen Binnenmarkt nicht in Frage gestellt werden. Ungarn braucht diesen Binnenmarkt – und es braucht die Solidarität, die mit diesem Binnenmarkt verknüpft ist. Ungarn hat großen Nutzen davon, dass – im Zuge der Umverteilungen innerhalb der EU – das Land regelmäßig erhebliche Zuwendung aus dem EU-Budget erhält. Um diesen Vorteil nicht zu gefährden, darf sich Ungarn nicht zu weit vom europäischen Mainstream entfernen.

Sichere Mehrheit

Die ungarischen Wahlen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit am Gesamtbild wenig ändern: Ein Regierungschef, ausgestattet mit einer vermutlich nach wie vor sicheren Mehrheit, wird weiterhin abtesten, wie weit er gehen kann, um eine nationalistische Grundstimmung anzuheizen – ohne die Vorteile der Einbindung in die Europäische Union zu gefährden. Ungarn wird sich innerhalb der Union auch weiterhin als Bremser europäischer Vertiefung gerieren – und versuchen, innerhalb des EU-Rates dafür Bündnispartner zu finden. Aber zu mehr wird es wohl nicht kommen. Dazu sind die ungarischen Interessen schon zu tief mit Europa verflochten.