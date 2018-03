Herr Mayer, Sie waren vor Ihrem Eintritt bei der Liste Fritz Kopf einer Bürgerinitiative. Haben Sie nicht Angst, dass Ihnen das Image eines Wutbürgers anhaftet?

Thomas Mayer: Wir bei der Liste Fritz sind definitiv keine Wutbürger. Wir waren auch im Landtag nicht immer nur dagegen, sondern haben auch Entscheidungen mitgetragen.

Aber Sie fischen im Teich der enttäuschten und frustrierten Wähler, vor allem aus dem bürgerlichen Lager?

Mayer: Ich denke nicht, dass wir nur im bürgerlichen Teich fischen. Wir erreichen Bürger, die ihre täglichen Probleme haben, die keine radikale Politik wollen und denen diese Einteilung in politisch links und rechts eigentlich auf die Nerven geht. Uns geht es um den Bürger und dass er auf Augenhöhe mitreden kann.

Was unterscheidet Sie von den anderen neuen Listen, die sich ebenfalls als Alternative zu den etablierten Parteien präsentieren?

Mayer: Ein entscheidender Unterschied zu den anderen Listen ist, dass wir als Liste Fritz über zehn Jahre politische Erfahrung verfügen und sehr professionell arbeiten. Zudem sind wir im Landtag vertreten. Das verschafft uns einige Vorteile bei Projekten, die Stadt und Land betreffen, wie Haus der Musik oder Regionalbahn.

Eine Ihrer zentralen Forderungen ist mehr Bürgerbeteiligung und ein Ende des „Drüberfahrens". Politiker sind aber gewählt, um Entscheidungen zu treffen, mitunter auch unpopuläre. Man wird es halt nicht immer allen recht machen können?

Mayer: Das stimmt schon. Aber ich denke, wenn zwölf Listen zur Gemeinderatswahl antreten und es so viele Bürgerinitiativen wie noch nie gegeben hat, muss man das schon als Zeichen werten, dass die Leute mehr mitreden und mitgestalten wollen. Wenn man echte Bürgerbeteiligung will, muss man sie auch leben, nicht nur vorspielen. Ich kann nicht zu den Bürgern sagen, du kannst mitreden, aber eigentlich ist eh schon alles entschieden. Die Stimmung in der Stadt ist schlecht, weil man das Gefühl hat, nicht eingebunden zu werden, der Bürgerfrust ist groß.

Glauben Sie, dass sich nach der Wahl etwas ändert?

Mayer: Für viele ist es eine gefährliche Drohung, wenn die Bürgermeisterin wieder für ihre Viererkoalition (Für Innsbruck, Grüne, SPÖ und ÖVP; Anm.) wirbt, weil wir dann weiterhin eine Proporzregierung haben, bei der die Opposition nicht zu Wort kommen soll. Entscheidend ist doch, dass man zusammenarbeitet und Ideen einbringt. Wenn die Konstellation in der Stadtregierung so bleibt, wird sich nichts ändern.

Sie kritisieren das „Zubetonieren" und Verdichten in der Stadt Innsbruck. Braucht es in Ihren Augen keine neuen Wohnungen?

Mayer: Das Konzept der Liste Fritz ist, erst einmal zu eruieren, für wen wir bauen. Wer kommt, wer braucht die Wohnungen? Sind das Singles, Familien, alte Leute? Das macht man viel zu wenig. Man geht auf Statistiken ein und sagt, wir müssen 8000 Wohnungen bauen. Des Weiteren ist die Vorgehensweise, der Stadt nicht in Ordnung: Verdichtung ist zwar nicht per se schlecht, aber die Wohn- und Lebensqualität muss man immer im Auge behalten. Wir müssen auch schauen, dass die Infrastruktur im gleichen Maße mitwächst. Die 25.000 Leute, die laut Raumordnungskonzept in acht bis zehn Jahren in die Stadt zuziehen sollen, werden wir nicht schaffen. Ein weiterer Punkt sind die Studenten, die viel Wohnraum belegen. Es gehören mindestens 2000 Studentenwohnungen an zwei oder drei Standorten.

Sie sind auch Bürgermeisterkandidat — wie wollen Sie die Wähler überzeugen, eine Stadt wie Innsbruck führen zu können?

Mayer: Bin seit drei Jahren für die Bürger da im Rahmen meiner Arbeit bei der Bürgerinitiative. Ich mache das gern und möchte helfen. Ich habe mal mit dem Bürgermeister von Meran gesprochen, der hatte auch nie gedacht, dass er das einmal wird. Er ist mit einem Minibudget angetreten. „Plötzlich Bürgermeister" kann also schon mal passieren ...

Das Interview führte Denise Daum