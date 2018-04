Von Peter Nindler

Innsbruck – Drei Weltmeisterschaften in Tirol innerhalb von sechs Monaten fordern ihren Tribut. Auch finanziell. Anfang September findet die Kletter-WM in Innsbruck und dann Ende des Monats die Rad-WM in Tirol statt. Von Ende Februar bis Anfang März 2019 gastieren schließlich die Nordischen mit ihren Weltmeisterschaften in Seefeld. Zig Millionen Euro werden investiert, doch jetzt spitzt sich die Situation bei der Rad-Weltmeisterschaft zu. Das Land muss jetzt den Veranstaltern unter die Arme greifen.

12,8 Millionen Euro an Budget wurden für die Rad-Weltmeisterschaft veranschlagt, die öffentliche Hand hat rund 9,630 Mio. Euro an Unterstützung zugesagt. Den Löwenanteil von je drei Millionen Euro steuern der Bund und das Land Tirol bei. Je eine Million Euro kommen von der Tirol Werbung und dem Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer. Die Landeshauptstadt Innsbruck beteiligt sich mit 780.000 Euro. Weitere Zuschüsse leisten die Tourismusverbände Kufsteinerland mit 450.000 Euro, Alpbachtal Seenland mit 200.000 Euro, Region Hall/Wattens mit 50.000 Euro sowie Ötztal/Area 47 mit 150.000 Euro.

Trotzdem: Die Sponsoreneinnahmen von geplanten 3,2 Millionen Euro sind bisher offensichtlich deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Erforderliche Ressourcen zur landesinternen Bürgerinformation u. a. durch Medienkooperationen, die Einbindung von Sportvereinen, der Wirtschaft, von Bildungseinrichtungen sowie die gesamte Sensibilisierung und Aktivierung der Bevölkerung konnten laut Informationen vom Land im sparsamen WM-Budget nicht entsprechend aufgebracht werden. Deshalb hat der Aufsichtsrat der Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH, die die Veranstaltung abwickelt, einen Hilferuf an das Land gestartet. Gerade für die so genannte Innen-Kommunikation im Land fehlt nämlich das Geld.

Das Land tritt deshalb in Vorlage und wird einen weiteren Förderbetrag von 500.000 Euro bereitstellen, davon erhält der Veranstalter 300.000 Euro und 200.000 Euro die Tirol Werbung. Abgerechnet werden die Ausgaben über den Sportförderungsfonds.

Für Werbung haben die Tourismusverbände und die Tirol Werbung noch einmal tief in die Tasche gegriffen, um mit rund 1,5 Millionen Euro das internationale Werbeprogramm zu stärken und ein Maßnahmenpaket für die Startregionen der einzelnen WM-Rennen zu schnüren.

Unabhängig von den zusätzlichen 500.000 Euro des Landes braucht es allerdings noch Geldspritzen für die Kommunikation im öffentlichen Bereich wie Polizei, Verkehrsleitung oder Schulaktionen. Es wird wohl eine der größten Herausforderungen sein, die fehlenden 3,2 Millionen zur Ausfinanzierung der Radweltmeisterschaft aufzubringen. Vor allem geht es darum, große Sponsoren an Land zu ziehen. Gelingt das nicht, werden wohl die öffentliche Hand bzw. öffentliche Unternehmen noch einmal kräftig in die Geldpedale treten müssen.