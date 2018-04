Von Wolfgang Otter

Wörgl – Ein Gemeinderat, der sich geschlossen dagegen ausspricht, der Anweisung der Aufsichtsbehörde nachzukommen, ist in der Kommunalpolitik nicht gerade alltäglich. Der Wörgler Gemeinderat griff zu diesem Mittel und sprach sich einstimmig gegen die amtlicherseits verordnete Aufhebung eines Bebauungsplanes für eine geplante Betriebserweiterung auf einem Grundstück im Gewerbegebiet, unweit des Inns, aus.

Die Firma wollte bereits 2016 – trotz der roten Zone – hier erweitern. Das Baubezirksamt Kufstein meldete zwar prinzipiell keine Bedenken an, warnte aber, dass ohne die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen eine Realisierung nicht möglich ist, wie seitens der Pressestelle des Landes mitgeteilt wird. Die Wörgler Kommunalpolitik stimmte aber dem Bebauungsplan zu. Dann kam es zu einer Grundteilung, und damit musste auch der Bebauungsplan nochmals beschlossen werden. Das tat der Wörgler Gemeinderat auch und schickte den ganzen Akt zur Genehmigung ans Amt der Tiroler Landesregierung. Und dann kam es, so erschien es zumindest bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, zur großen Überraschung. Dort holte man nämlich eine neuerliche Stellungnahme vom Baubezirksamt Abteilung Wasserwirtschaft zur Situation ein. Seitens des Landes Tirol verweist man nun darauf, dass „im Zuge der Prüfung festgestellt werden musste, dass der Planungsbereich einem größeren Hochwasserereignis nicht standhalten würde und vor allem in diesem Bereich mit sehr hohen Einstautiefen gerechnet werden müsste. Zudem kann eine Bebauung ein Abfließen im Überflutungsfall nachteilig beeinträchtigen sowie weitere bauliche Anlagen in diesem Bereich negativ beeinflussen. Nicht zuletzt deshalb ist dieser Planungsbereich auch als rote Zone ausgewiesen, weshalb der Änderung des Bebauungsplanes aus wasserfachlicher Sicht nicht zugestimmt werden kann.“ Aufgrund dessen sei der Beschluss über den Bebauungsplan und den ergänzenden Bebauungsplan von der Stadtgemeinde Wörgl aufzuheben. Und, so die Pressestelle des Landes, man hätte immer auf die notwendige Umsetzung des Hochwasserschutzes hingewiesen.

Im Jänner 2017 ging daher im Stadtamt die erste Aufforderung ein, den Bebauungsplan wieder aufzuheben. Dem folgten noch weitere. Bis jetzt im Februar 2018 ein Aufhebungsverfahren durch das Land angekündigt wurde. Soll heißen: Entweder hebt der Gemeinderat diesen Bebauungsplan auf oder das Land macht es selber.

Die Wörgler Stadtführung hatte zwar zwischenzeitlich auf Gesprächsdiplomatie gesetzt, aber diese brachte keinen Erfolg. „Es hat sich an den Voraussetzungen für die Genehmigung seit 2016 nichts geändert. Niemand kann mir erklären, warum sie nun negativ ausfällt“, wundert sich Andreas Schmidt, Raumordnungsreferent der Stadt. „Es geht hier um Existenzen“, betont er. Selbst bei einer Rücknahme des Teilungsantrages und Wiederherstellung des ursprünglichen, 2016 genehmigten Bebauungsplanes würde nun ein entschiedenes Nein des BBA-Beamten bei einer Gewerbeverhandlung kommen, wie Schmidt mitgeteilt wurde. Entweder gibt es ein Umdenken auf Landesebene oder der Erweiterungsbau scheint nicht möglich.

„Mir erscheint das höchst erstaunlich, dass ein und derselbe Sachverhalt einmal positiv beurteilt wird, dann auf Wunsch der Landesregierung noch einmal geprüft wird, und dann die Stellungnahme negativ ausfällt“, meinte Bürgermeisterin Hedi Wechner bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Sie ging auf den Zusatz bezüglich des Hochwasserschutzes des Amtssachverständigen nicht ein. Der Beschluss zur Ablehnung der vom Land geforderten Aufhebung des Bebauungsplanes wurde übrigens gleich zweimal gefasst. Das erste Mal gab es noch Gegenstimmen. Nach der Abstimmung verlas BM Wechner die entsprechenden Gründe dafür, warum ihre Liste und die Freiheitliche Wörgler Liste eine Aufhebung ablehnen. Diese Informationen, so Michael Riedhart von der Jungen Wörgler Liste, seien aber Fraktionen ohne Sitz im betreffenden Fachausschuss nicht bekannt gewesen, daher ersuchte er um eine neuerliche Abstimmung, die ein einstimmiges Nein brachte.