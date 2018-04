Frau Klingler, Sie haben erklärt, Bildungsbürgermeisterin werden zu wollen. Warum stürzen sich die NEOS in Innsbruck ausgerechnet auf das Bildungsthema?

Dagmar Klingler: Die Frage überrascht mich. Ich sehe die Bildung als ganz zentrales Thema der NEOS. Die NEOS haben ein Bildungskonzept, das durchdacht ist, durchführbar wäre und Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich darstellt. Ich habe als Schulleiterin festgestellt, dass ich von der Politik nicht gehört werde, wenn ich darauf aufmerksam mache, was Schulen brauchen. Ich hatte in der Vergangenheit immer das Gefühl, ich komme nicht weiter. Deshalb wähle ich den Weg in die Politik, um etwas zu ändern. Mein Herz hängt am Schulbereich.

Glauben Sie, dass das Thema Bildung zu den vorherrschenden Problemen der Stadt Innsbruck gehört, die angegangen werden müssen? Klingler: Bildung ist ein grundlegendes Thema. Die beste Bildung eröffnet alle Chancen, und das ist letztlich ein Zukunftsthema. Als Volksschuldirektorin fällt mir auf, dass von oben vorgegebene Anweisungen den Schulalltag erschweren und nicht immer das Beste für die Kinder darstellen. Das ist zu ändern.

Gewinnt man damit Wahlen? Klingler: Das werden wir sehen.

In Wien ist eine Diskussion über Schulen entfacht, an denen bis zu 100 Prozent der Kinder Migrationshintergrund haben. Wie sieht es in Innsbruck mit Brennpunktschulen aus? Wie kann die Politik hier unterstützend eingreifen? Klingler: Natürlich ist das auch in Innsbruck ein Thema. Es gibt Schulen mit mehr Kindern nichtdeutscher Muttersprache und andere mit weniger. Für die so genannten Brennpunktschulen schlagen wir vor, einen Chancenbonus zu vergeben. Unsere Idee ist, dass sich der Geldverteilungsindex an dem Bildungshintergrund der Eltern orientieren soll. Damit können jene Schulen, die es brauchen, Zusatzpersonal anstellen.

Das Wirtschaftsprogramm der NEOS unterscheidet sich nicht wesentlich von jenem der ÖVP. Besteht da nicht die Gefahr, dass sich der Wähler denkt, er geht lieber zum Schmied als zum Schmiedl? Klingler: Man muss schon mehr vergleichen als nur einen Teilaspekt im Wahlprogramm. Die NEOS zeichnen sich durch das Streben nach Transparenz aus, insbesondere in der Politik und bei den Parteienförderungen. Zudem spricht für das Wirtschaftskonzept der NEOS, dass es stets mit anderen Themen gekoppelt ist. Außerdem treten wir für die Entbürokratisierung ein – die Bürokratie ist letztlich ein Produkt der großen Parteien.

Sie betonen immer, dass Sie den Innsbruckerinnen und Innsbruckern das Leben einfacher machen wollen. Was kann man sich darunter konkret vorstellen? Was muss einfacher werden? Klingler: Es soll leichter werden, ein Unternehmen zu gründen. Es soll nur mehr eine Anlaufstelle geben, bei der alle Ansuchen und Genehmigungen zu bekommen sind. Für Eltern könnte es in Innsbruck einfacher werden, wenn es mehr und qualitätsvolle Kinderbetreuung gibt. Für Junge könnte es einfacher werden, wenn Sperrstundenregelungen anders gestaltet sind und nicht prinzipiell alles verboten wird.

Wenn der Wähler es will, kommen Sie von der Volksschule direkt in den Gemeinderat. Ist das dann ein Kulturschock für Sie? Klingler: Ich war schon öfters als Zuschauerin im Gemeinderat und habe festgestellt, dass es nicht viel Unterschied macht, ob ich in die 3c oder in den Gemeinderat gehe ... Aber im Ernst: Wie es mir in der Schule wichtig ist, ein demokratisches Miteinander zu schaffen, möchte ich auch in der Politik Wege finden, wie man ordentlich miteinander leben kann und will.

Sie haben ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Das kann Ihnen dabei vielleicht helfen. Klingler: Natürlich ist das immer günstig, wenn man viel mit Menschen zu tun hat. Menschen zu verstehen, ist wichtig in der Politik.

Das Interview führte Denise Daum