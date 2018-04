Frau Heisz, Sie waren rund dreißig Jahre lang als Journalistin tätig. Wie fühlt sich nun der „Seitenwechsel“ für Sie an? Irene Heisz: Es ist eine interessante Möglichkeit, meine politischen Positionen und Überzeugungen darzustellen. Ich denke, manchmal würde ich mich selber härter interviewen, als es die Kollegen tun (lacht). Klar ist: Die Funktionen von Politik und Journalismus sind beide wichtig für die Gesellschaft, aber doch deutlich unterschiedlich.

Sie haben zuletzt in Oberperfuss gelebt. Sind Sie mit Ihrer Familie schon nach Innsbruck übersiedelt? Heisz: Ich habe meinen Hauptwohnsitz seit einigen Monaten in Wilten. Für mich bedeutet die Rückkehr nach Innsbruck keinen wirklichen Unterschied, weil die Stadt immer mein Lebens-, Arbeits- und Denkmittelpunkt war.

Apropos Ankommen: Beim Stadtparteitag im November war die Reaktion der SPÖ-Basis reserviert, Ihr Ergebnis mit 66 Prozent doch eher bescheiden. Sie haben als Ziel genannt, jene Genossen, die mit Ihnen als Quereinsteigerin „fremdeln“, auch noch zu überzeugen. Ist das gelungen? Heisz: Mein Eindruck ist, dass wir zu einem sehr guten Team zusammengewachsen sind, das vertrauensvoll und hochmotiviert miteinander arbeitet. Wir wollen etwas für die Stadt erreichen, dafür ziehen wir an einem Strang – und zwar in dieselbe Richtung. Dass man als Quereinsteigerin anfangs auch kritisch betrachtet wird, ist nicht überraschend. Andererseits wird einem, wenn man in der Partei groß wird, vorgeworfen, nie das wirkliche Leben außerhalb der Politik kennen gelernt zu haben. Man kann es nie richtig machen, also spielt es im Grunde keine Rolle. Dass Politik von innen für mich ein neues Arbeits- und Denkfeld ist, ist klar, aber ich rackere mich jeden Tag mit großer Freude auf diesem Feld ab.

Sie sind Spitzen- und Bürgermeisterkandidatin, Helmut Buchacher Stadtparteivorsitzender. Wenn der SPÖ erneut der Einzug in den Stadtsenat gelingt – ist schon fix, dass Sie einziehen? Und wenn ja, welches Ressort würde Sie reizen? Heisz: Mein erstes Ziel ist natürlich, Bürgermeisterin zu werden. Sollte das nicht gelingen, werde mit Sicherheit ich in den Stadtsenat einziehen. Meine Lieblingsthemen sind Stadtentwicklung und Stadtplanung, Kultur und Bildung sowie Soziales. Den Lebensraum Innsbruck zukunftsfähig zu entwickeln – das ist es, was ich eigentlich will.

Ein brennendes Thema in Innsbruck ist leistbares Wohnen. Die SPÖ möchte den sozialen Wohnbau weiter forcieren, zugleich sieht man Nachverdichtungen teils kritisch. Wo soll Innsbruck hinwachsen? Heisz: Innsbruck wird, wie die Städte weltweit, auch in den kommenden Jahren weiter wachsen, mit dieser absehbaren Herausforderung muss man sinnvoll und vernünftig umgehen. Das Platzangebot ist begrenzt, es gibt aber einige Möglichkeiten, neue Stadtteile zu errichten – etwa im Südwesten der Stadt –, es gibt die Möglichkeit, Häuser aufzustocken. Vor allem aber sollte das schon im letzten Koalitionsübereinkommen festgeschriebene Modell „50:30:20“ endlich konsequent angewendet werden, um Baugrund für sozialen Wohnbau zu lukrieren: Wenn ein größeres Wohnbauprojekt geplant ist, müssen 50 % geförderter Wohnbau sein, 30 % fördernah (z. B. Mietkauf) und 20 % frei finanziert. Wir sagen: Verdichtung ja, wo es sinnvoll ist, aber wir verwahren uns strikt gegen die weitere Verbauung von Innenhöfen. Das sind Lebensoasen für Mensch und Tier in der Stadt.

Die SPÖ schlägt vor, Mieten bei städtischen Wohnungen subjekt- statt objektbezogen festzulegen, also auf Basis des Haushaltseinkommens. Glauben Sie, mit dieser Forderung durchdringen zu können? Heisz: Durchdringen ist immer eine Frage von Mehrheiten. Wir werden jedenfalls massiv für ein solches Modell kämpfen. Ein Schritt dahin wäre, die IIG (Innsbrucker Immobiliengesellschaft, Anm.) in die Stadt zurückzugliedern. Derzeit erteilt der Gemeinderat der Bürgermeisterin den Auftrag, der IIG einen Auftrag zu erteilen – und irgendwo versickert das Ganze dann.

Die SPÖ sieht sich als Kämpferin für Mieterrechte. Graben Ihnen hier nicht die Bürgerinitiativen und anderen „Bürgerlisten“ das Wasser ab? Heisz: Das glaube ich nicht. Bei uns sind die Expertise, Erfahrung und damit auch Glaubwürdigkeit vorhanden. Nur den Finger auf die Wunde zu legen, reicht nicht, man muss auch wissen, wie man sie heilen kann.

Großes Thema in der Bevölkerung ist auch das subjektive Sicherheitsgefühl. Wie will die SPÖ darauf reagieren? Heisz: Ständige Angstmache, wie sie manche Mitbewerber betreiben, trägt nicht dazu bei, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu erhöhen. Wir wollen, dass Innsbruck so gut mit Dienstposten ausgestattet wird, dass Polizistinnen und Polizisten an 365 Tagen im Jahr in allen Stadtteilen auf Fußstreife gehen können. Präsenz ist wichtig. Wenn sich die Mobile Überwachungsgruppe wieder auf die Überwachung des ruhenden Verkehrs konzentrieren würde, wäre auch dadurch Präsenz in allen Stadtteilen automatisch gesichert.

Bei der Nationalrats- und der Landtagswahl hat die SPÖ in Innsbruck stark abgeschnitten. Wie lautet das Ziel für die Gemeinderatswahl? Heisz: Im Lichte dieser Ergebnisse betrachtet, bin ich sehr optimistisch, dass wir ein deutlich besseres Ergebnis als 2012 (14,5 Prozent, Anm.) erreichen werden – auch wenn sich die Wahlen schwer vergleichen lassen. Wir wollen jedenfalls so stark werden, dass in Innsbruck in den nächsten sechs Jahren niemand an uns vorbeikommt.

Rechnen Sie sich als Bürgermeisterkandidatin Chancen auf die Stichwahl aus? Heisz: Ich habe keine Zeit, mit irgendetwas zu rechnen, weil ich quasi Tag und Nacht unterwegs bin. Klar ist: Wenn ich nicht bereit wäre, das Amt auszuüben, würde ich nicht dafür kandidieren.

Das Interview führte Michael Domanig