Von A. Plank, L. Pircher

Innsbruck — Der neue Tiroler Landtag hat eine Frischzellenkur erfahren. Die TT hat in einer Kurzumfrage abgeklopft, inwieweit die Neo-Abgeordneten den Durchschnitt der Tiroler Bevölkerung repräsentieren. Auffallend ist, dass diesmal besonders viele Touristiker die Landtagsbank drücken. In Summe sind sieben Abgeordnete (19 %) Hoteliers oder vermieten Zimmer bzw. Appartements. Ein Drittel der Befragten hat eine abgeschlossene Lehre, davon die meisten im Gastgewerbe. Der Lehrlingsanteil unter den Neuen entspricht somit fast jenem der Tiroler Bevölkerung (32,8 Prozent).

Keinesfalls repräsentativ ist indes der Anteil der Akademiker im neuen Landesparlament. Nahezu die Hälfte der Abgeordneten hat die Alma Mater besucht, in der Tiroler Bevölkerung ist es hingegen nicht einmal ein Zehntel (9,7 Prozent). Besonders auffallend: Viele Juristen sind darunter.

Einen leichten Ausreißer gibt es auch bei der Anzahl der Kinder: Mehr als die Hälfte der jungen Abgeordneten hat (noch) keine Kinder, ungefähr ein Drittel der Eltern allerdings zwei. Tiroler haben im Schnitt pro Kopf 1,53 Kinder. Insgesamt ist es in der Tiroler Bevölkerung so, dass es einen Trend zu kinderlosen Familien bzw. zu Familien mit einem oder zwei Kindern gibt. Familien mit drei Kindern haben im letzten Jahrzehnt um 27,1 Prozent und Familien mit vier Kindern um 74,8 Prozent abgenommen. Wenn es ums Wohnen geht, ähneln die Zahlen den Wohnverhältnissen der Bevölkerung: Laut Mikrozensus werden in Tirol rund 35 Prozent der Hauptsitzwohnungen in Miete bewohnt, 53,5 Prozent befinden sich im Eigentum. Mehr als die Hälfte der Neuen wohnt in Eigentum in einem Haus oder einer Wohnung. Der Rest zur Miete.

Einige der neuen Abgeordneten haben ein Haustier. In Tirol halten rund 33 Prozent der Haushalte ein oder mehrere Haustiere (Konsumerhebung 2015). Hier haben die Abgeordneten die gleichen Vorlieben wie die Tiroler: Die meisten haben einen Hund, gefolgt von Katzen, manche aber auch ungewöhnliche Tiergefährten. Das reicht von Hühnern, Wachteln bis hin zu Damhirschen. Die Grünen wollen offenbar einen neuen Trend begründen, der lautet: Topfpflanze statt Haustier — siehe Aufstellung unten.