Herr Schöpf, die Aufregung ist groß, dass sich eine Gemeinde mit einer privatrechtlichen Vereinbarung jetzt den vom Bund fallen gelassenen Pflegeregress (1. Jänner 2018) sozusagen durch die Hintertür wieder zurückholen wollte. Heißen Sie das gut? Ernst Schöpf: Ich habe von diesem Einzelfall gehört. Auch wenn ich nicht weiß, um welche Gemeinde es sich dabei handelt. Das ist nicht das, was man anstreben sollte, keine Frage. Es ist aber schon auch ein kleiner Hilfeschrei. Den politisch Oberen muss man schon eines ins Stammbuch schreiben: Wahlkampfbedingt solche Dinge zu beschließen, ohne über die Folgen auch nur eine halbe Stunde nachgedacht zu haben – das rächt sich halt bitter. Jetzt haben wir in Tirol bis 2021 jährlich zwischen 40 und 45 Millionen Euro Einnahmenentgang und wir wissen auch nicht, was das für den stationären Bereich für Konsequenzen haben wird.

Gibt es aus den Gemeinden bezüglich der Pflegeheime bereits Meldungen über einen stärkeren Zulauf? Schöpf: Nein. Aber wir haben das erste Quartal ja erst hinter uns.

Aber können Sie Gemeinden verstehen, wenn sie nun bei der Gegenfinanzierung „kreativ“ werden? Schöpf: Nein, da muss man schon auf eine saubere Lösung pochen. Wobei sie erst dann ganz sauber ist, wenn der Bund die Kosten übernimmt. Er hat uns das auch eingebrockt.

Die im Koalitionsabkommen von Schwarz-Grün II fixierte landesweite Mietzinsbeihilfe wird die Gemeinden auch treffen. Ist darüber mit Ihnen schon gesprochen worden? Schöpf: Ich war bei diesen Themen immer wieder eingebunden. Die Debatte verfolgt mich, seit ich politisch tätig bin. Diese Regelung – im Sinne einer einheitlichen Eingangsbeschränkung – war ein ausdrücklicher Wunsch der Grünen. Die Rede ist von zwei Jahren Wartefrist. Die Stadt Innsbruck war ja lange bei null, hat dann aber auf drei Jahre erhöht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man hier landesweit etwas Einheitliches zustande bringt. Wir werden aber mit dem Land noch verhandeln müssen, ob die derzeitige finanzielle Aufteilung [Anm: 70 Prozent Land, 30 Prozent Gemeinde] so bleibt oder sich doch ändert.

In welche Richtung? Schöpf: Ich denke da an 80:20. Das Land hat Bewegung signalisiert. Die braucht es auf beiden Seiten. Die Gemeinden sehe ich aber dennoch als wichtigen Katalysator. Im Ballungsraum Innsbruck wird das zwar anders sein, aber wir am Land kennen die Ansuchenden. Die Gemeinden sollen sich die Leute genau anschauen und nicht nur fein sein. Gerade im ländlichen Raum sind die Fallzahlen aber überschaubar.

Wie bewerten Sie die Neuauflage von Schwarz-Grün – inhaltlich wie personell? Schöpf: Ich habe Günther Platter schon gesagt, dass ich ein großes Austauschen der Köpfe im Moment für nicht notwendig halte. Eine gewisse Kontinuität gerade bei bestimmten Themen ist notwendig. Auch von meinen Bürgermeisterkollegen habe ich keine Sehnsucht gehört, dass man jetzt großartig etwas personell auf den Kopf stellen müsste.

Wie kommt denn das Koalitionspapier bei den Gemeinden an? Schöpf: Wir sind gesunde Realisten. Wenn man mit Grün ein Koalitionspapier macht, dann ist die Erwartungshaltung, dass Genehmigungstatbestände im Natur- und Umweltschutzbereich dramatisch zurückgefahren werden, eine kühne, aber unsinnige. Wir wären schon sehr zufrieden, wenn man im Bereich der Verfahren die Dinge doch ein wenig zügiger anlegen könnte. Das ist das, was die Bürger eher quält. Und wir sind als Scharnier zu den Bürgern oft selbst Betroffene.

