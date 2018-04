Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Es war ein strenger Winter. Für den Menschen, vor allem aber auch für die Tiere. Und obwohl in den Tälern mittlerweile der Frühling Einzug gehalten hat, sind die Jäger nach wie vor damit beschäftigt, in höheren Lagen die Wildfütterungsstellen neu zu befüllen. „Wir haben dort seit November eine geschlossene Schneedecke“, erklärt Landesjägermeister Anton Larcher und verweist auf den enormen Arbeitsaufwand, der mit den Wildfütterungen verbunden ist. Denn damit sich Reh- und Rotwild an ihre Futterplätze gewöhnen, muss es täglich frisch gefüllte Futterkrippen vorfinden. Für die Jägerschaft bedeutet das, bei jedem Wind und Wetter die Plätze mit Heu, Grassilage, Maissilage und bei Bedarf auch Kraftfutter zu versorgen. Angesichts des strengen Winters war das heuer nicht nur körperlich, sondern auch finanziell eine besondere Herausforderung, wie Larcher betont.

Allerdings ist mit den Wildfütterungen in Tirols Wäldern nicht jeder bedingungslos einverstanden. So sind die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) inzwischen dazu übergegangen, altbewährte Futterplätze aufzulassen – sehr zum Unverständnis der Waidmänner. „Es entspricht dem natürlichen Verhalten des Reh- und Rotwildes, von den sommerlichen Hochlagen während des Winters in die milden Lagen der Täler zu ziehen“, erklärt Larcher. „Da der Lebensraum in den Tallagen inzwischen verbaut wurde, sind vor allem Rehwild und Rotwild in den Berglagen auf die Unterstützung des Menschen angewiesen“, sagt der Landesjägermeister.

Bei den Bundesforsten sieht man das jedoch anders und sorgt sich um die Gesundheit des Waldes. „In einigen Gebieten Tirols sind hohe bis sehr hohe Wildschäden zu verzeichnen und der Jungwald kommt nicht auf“, erklärt Pia Buchner, Pressesprecherin der ÖBf. Das sei insbesondere in alpinen Lagen wie Tirol höchst problematisch, da der Wald als Schutzwald eine besondere Funktion einnimmt, so Buchner. Man habe sich daher entschlossen, verpachtete Jagden wieder in Eigenbewirtschaftung zurückzunehmen, Wildtierfütterungen vereinzelt aufzulassen und verstärkt aufzuforsten.

„Im Regelfall führt das Auflassen einer Fütterung dazu, dass sich die Tiere besser im Gebiet verteilen und Gebiete aufsuchen, in denen sie gut überwintern können und Nahrung vorfinden“, erklärt sie. Es entstehe also kein „konzentrierter“ Schaden rund um die Fütterung und die Tiere würden sich auf das Revier verteilen. Hier könne es zwar auch zu Wildeinfluss kommen, aber nicht notwendigerweise zu massenhaften Schäden.

Meldungen von Waldschäden im Bereich der Futterkrippen bestätigt auch Christian Schwaninger von der Abteilung Waldschutz in der Landesforstdirektion. Die Jägerschaft wolle er dafür allerdings nicht verantwortlich machen. Es sei normal, dass in harten Wintern mehr Tiere zu den Futterplätzen kommen, aufgrund der Rangordnung aber nicht alle beim Fressen zum Zug kommen. Daher würden die Tiere dazu übergehen, die Rinden der umliegenden Bäume anzufressen.

Wie massiv die Schäden nach dem heurigen Winter sind, könne man noch nicht sagen. Die Bestandsaufnahme dazu sei noch nicht abgeschlossen.