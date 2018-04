Innsbruck — Der Wahlkampf für die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 22. April biegt in die Zielgerade ein. Noch bleibt den zwölf kandidierenden Parteien gut eine Woche, bis die Wählerschaft am Wahlsonntag ihr Urteil fällt, wer künftig in der Landeshauptstadt das Sagen haben wird.

Die Wahlbeteiligung bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahre 2012 lag nur noch bei rund 52 Prozent. Somit blieb fast jeder zweite Wahlberechtigte zu Hause und verzichtete damit auf sein Recht der Stimmabgabe. Bei der Bürgermeisterstichwahl waren es sogar noch weniger.

TT-Wahldebatte in der Innsbrucker Messe

Als mögliche Entscheidungshilfe für die Wahl hat sich die Tiroler Tageszeitung wie schon bei der Landtagswahl dazu entschlossen, die Spitzenkandidaten zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion einzuladen.

Am Samstag werden sich daher von den neun antretenden Bürgermeisterkandidaten fünf der Live-Diskussion mit den beiden TT-Chefredakteuren Alois Vahrner und Mario Zenhäusern stellen.

Es sind dies: BM Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), Georg Willi (Grüne), Rudi Federspiel (FPÖ), Franz X. Gruber (ÖVP) und Irene Heisz (SPÖ).

Die Diskussion beginnt um 15 Uhr, Einlass in die Messe Innsbruck, Forum 2 ist bereits um 14.30 Uhr. Es gilt freie Platzwahl.

Live-Ticker und Livestream auf TT.com

TT.com berichtet in einem Live-Ticker und überträgt die ganze Debatte auch via Livestream auf www.tt.com.

Runder Tisch am Montag

Während nur drei Listen keinen Bürgermeisterdirektkandidaten stellen (Seniorenbund, Alternative Liste Innsbruck, Bürgerinitiativen Innsbruck), wird die TT den BM-Kandidaten der vier übrigen Parteien — Liste Fritz, NEOS, Inn-Piraten, Gerechtes Innsbruck — bereits am kommenden Montag ebenso die Möglichkeit geben, noch einmal Standpunkte und Meinungen zu vertreten.

Dies erfolgt in Form eines runden Tisches in der TT-Redaktion. Das Ergebnis dieser Konfrontation wird es dann in der Dienstagausgabe der TT und auf TT.com nachzulesen geben.

Alle Spitzenkandidaten im TT.com-Chat

Wie bei der Landtagswahl stellten sich auch im Vorfeld der Innsbruck-Wahl alle Spitzenkandidaten im TT.com-Live-Chat den Fragen der Leser. Hier die Nachlesen: