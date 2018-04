Georg Willi wurde am 6. Mai 1959 in Innsbruck geboren. Als Teil einer Familie mit acht Kindern maturierte er am Akademischen Gymnasium und absolvierte ein Wirtschaftskolleg. Es folgten ein Studium der Biologie und Jus (nicht ganz abgeschlossen). Erst in den vergangenen Jahren erfolgte eine Ausbildung zum Mediator. Willi ist verheiratet und hat einen Sohn. Politisch verdiente sich Willi seine ersten Sporen im Innsbrucker Gemeinderat (1989–1994) als Vertreter der Vereinten Grünen, im Landtag saß er von 1994 bis 2013. Der begeisterte Chorsänger war auch zwei Jahre lang Landessprecher. Im Nationalrat war er von 2013 bis 2017 (Sprecher für Verkehr und Tourismus).