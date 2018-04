Wien, Bad Häring – Trotz Protesten um eine mögliche Auflösung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) sowie Schließung ihrer Einrichtungen pocht Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) auf Reformen. Um die Arbeitgeber um 500 Mio. Euro zu entlasten, werden die von ihnen zu zahlenden Versicherungsbeiträge von 1,3 auf 0,8 Prozent gesenkt. Die Ministerin fordert bis Mai einen „klaren Fahrplan“.

Von den Plänen der Regierung wäre auch das Reha-Zentrum Bad Häring betroffen. Die vor sieben Jahren generalsanierte Einrichtung ist die erste und einzige Anlaufstelle in Westösterreich für Querschnittpatienten und Personen mit schweren Schädel-Hirn-Traumen.

Betriebe sollen nach Freizeitunfällen nicht mehr zahlen

Im Konflikt über die mögliche Auflösung der AUVA deutet sich ein kleiner Kompromiss an. Für Hartinger-Klein (FPÖ) ist der Schlüssel eine „ehrliche Abrechnung“ sowie „die Querfinanzierungen neu zu gestalten“. Konkret meint die Ressortchefin damit die Behandlung von Freizeitunfällen in Einrichtungen der AUVA. Die AUVA versorgte im Jahr 2015 in ihren sieben Unfallkrankenhäusern und vier Rehabilitationszentren auch über 80 Prozent Freizeit­unfälle.

Hartinger-Klein unterstrich, dass gute Traumatologie nach allen Unfällen gefordert sei, egal ob nach Arbeits- oder Freizeitunfällen. „Es kann aber nicht sein, dass die Betriebe, die eine Arbeitsunfallversicherung zahlen, die Behandlung von Freizeit­unfällen weiter so mitfinanzieren“, so Hartinger-Klein. Auf eine „faire Abgeltung für die Behandlung von Freizeit­unfällen“ drängt AUVA-Obmann Anton Ofner. Dass die AUVA Kosten für das Gesundheitssystem übernehme, die mit der Finanzierung der beruflichen Unfallversicherung nichts zu tun haben, sei „Tatsache“.

Sympathie zeigt sie für die von der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie favorisierten Traumanetzwerke. In regionalen Netzwerken, unabhängig von Bundesländergrenzen, sollen Unfallpatienten behandelt werden. Ihr Resümee: Die hohe Kompetenz der Unfallkrankenhäuser brauche es auch künftig, aber mit einer noch besseren Verschränkung sowie der Abgleichung von Behandlungsqualität und klarer Aufgabenaufteilung mit den Trägern der Landeskrankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen.

Ärzte warnen vor „Kahlschlag“

Mit der Frage, was bei möglichen Schließungen von AUVA-Einrichtungen mit den Patienten passiert, beschäftigten sich gestern die Ärztekammer sowie mehrere Unfallchirurgen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz warnten sie vor einem drohenden „Kahlschlag in der Versorgung“. „Es handelt sich hier um unverzichtbare Leistungen“, betonte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Wenn man der Unfallversicherungsanstalt eine Einsparung von 500 Mio. Euro und damit von fast 40 Prozent ihres Gesamtbudgets vorschreibe, müsse man woanders das Geld aufstellen; zahlen müssten es jedenfalls die Steuerzahler, entweder über den Bund, die Länder oder über höhere Sozialversicherungsbeiträge. Christian Fialka, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie, sieht das unfallchirurgische Angebot in Österreich als eine Notwendigkeit. Seine Fachkollegin Karin Gstaltner verwies auf die Fachkompetenz in der Behandlung schwerster Verletzungen in der AUVA, und zwar verschränkt mit der Rehabilitation. Dass auch die Kompetenz in der Unfallchirurgen-Ausbildung wegbrechen könnte, befürchtet Bundesfachgruppenobmann Richard Maier.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) sicherte am Sonntag zu, dass keines der Unfallspitäler zugesperrt werden soll. Die FPÖ-Gesundheitsministerin hält den zeitlichen Druck aufrecht: Für die Senkung der von den Arbeitgebern zu zahlenden Versicherungsbeiträge von 1,3 auf 0,8 Prozent – sie sparen sich damit 500 Mio. Euro – brauche es bis Mai einen „klaren Fahrplan“. (ritz, APA)