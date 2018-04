Von Claudia Funder

Lienz – Vor der Nationalratswahl im vergangenen Herbst war der Zugriff des Staates auf das Hab und Gut von Heimbewohnern abgeschafft worden. Seit Jahresbeginn ist es den Bundesländern untersagt, das Vermögen von Personen, die in stationären Einrichtungen betreut werden, anzutasten. Gleiches gilt seit dem Aus des so genannten Pflegeregresses auch für den Besitz von Angehörigen und Erben. Prognostiziert wurde bereits im Vorfeld, dass die Heime deshalb quasi „überrollt“ werden könnten.

Nun sind die ersten Monate ins Land gezogen und die TT fragte nach, wie sich die Situation in Osttirol gestaltet. Kam es hier zu einer Welle von neuen Anträgen?

„Wir haben eine solche erwartet, stellen aber bisher keinen Boom fest“, antwortet der Leiter der Wohn- und Pflegeheime Osttirol, Franz Webhofer. „Die Anmeldezahlen sind in etwa gleich geblieben.“ Dies könnte sich aber in den nächsten Quartalen ändern.

„Die Leute wissen großteils Bescheid“, erklärt Webhofer. Das Thema sei in allen Medien gewesen. „Ich habe den Eindruck, es ist so weit bekannt.“ Details seien allerdings für manchen schwer abzuschätzen. „Es gibt jeweils im Vorfeld Beratungsgespräche, in denen wir natürlich auch über den Pflegeregress informieren“, so Webhofer.

Bei einem Ansturm auf die Heimplätze hätte man Überbrückungsmöglichkeiten mit dem BKH Lienz und den Sprengeln organisieren müssen. Die Wartezeiten auf Heimplätze hätten sich deutlich verlängert. Ein Ausbau der ambulanten und niederschwelligen Strukturen soll mit dazu beitragen, für die Zukunft gerüstet zu sein.

Wie viele Betten stehen im Bezirk zur Verfügung? In den vier Osttiroler Wohn- und Pflegeheimen gibt es insgesamt 429 Plätze. Das Gros befindet sich in Lienz, nämlich 240. In Matrei i. O. sind es 88 Plätze, in Sillian 41 und in Nußdorf-Debant 60. „Eine Station mit weiteren 30 Betten ist in Nußdorf-Debant noch nicht in Betrieb“, erklärt Webhofer. „Sie soll ab Jänner 2019 zur Verfügung stehen.“ 15 Plätze davon können dann neu genützt werden. Denn da im Lienzer Wohn- und Pflegeheim die 3-Bett- auf 2-Bett-Zimmer reduziert werden, werden 15 Plätze von dort nach Nußdorf-Debant verlagert.

Wie lang ist derzeit auf einen Heimplatz zu warten? Webhofer: „Bei Vollpflege einige Wochen. Bei Pflegestufe 0 bis 2 gibt es Wartezeiten von bis zu einem Jahr.“ Bei den Plätzen für niedrige Pflegestufen sei der Wechsel deutlich geringer, da diese Bewohner noch fitter und gesünder sind. Plätze dieser Art gibt es nur in Lienz. In den anderen drei Heimen konzentriert man sich auf Personen mit höherem Pflegebedarf. Mittelfristig wolle man nur noch Plätze ab Stufe 3 anbieten.

Bei Zusage eines Platzes ist es fast immer möglich, in dem gewünschten der vier Heime unterzukommen.

Grundvoraussetzungen für eine Aufnahme: der Wohnsitz in einer Osttiroler Gemeinde seit mindestens fünf Jahren sowie ein Mindestalter von 65 Jahren oder – falls jünger – eine hohe Pflegebedürftigkeit, sprich ab Stufe 5.