Völs, Götzens — Nicht nur in Gnadenwald sorgen Pläne für eine Bodenaushubdeponie für Kontroversen, sondern auch in Völs und Götzens: Wie berichtet, möchte die Firma Plattner & Co. nördlich der Ruine Vellenberg — auf Völser Gemeinde­gebiet — bis zu 400.000 m³ Bodenaushub deponieren. Den Grund stellen großteils die Bundesforste zur Verfügung, die Marktgemeinde Völs beteiligt sich mit zwei Parzellen — die Verträge hierfür sind bereits unterschrieben. Dennoch kämpfen Teile der Opposition in Völs und Götzens weiter gegen das Projekt: Auf Initiative der Völser Grünen seien in den beiden Kommunen sowie den Nachbargemeinden bereits über 600 Unterschriften zusammengekommen, erklärt GR Tarek Ayoub.

Nun plane man weitere Aktionen, ergänzt Gemeinde­rat LA Markus Sint (Götzens bewegen): Man wolle die Betroffenen bei einer gemeinsamen Veranstaltung über die nächsten Schritte informieren und „auch die Betreiber der Deponie einladen, ihre Plän­e im Detail vorzustellen". Danach „möchten wir alle betroffenen Personen motivieren, Parteistellung bei der Behörde zu beantragen, sobald das Verfahren eingereicht wurde". Zudem prüfe man die Einschaltung eines Anwalts und suche Kontakt zu den Bundesforsten, so GR Franz Köfel aus Völs.

Die Gegner der Aushubdeponie — das Projekt wurde noch nicht eingereicht — argumentieren u. a. mit Belastungen durch Lkw-Verkehr, Staub und Lärm. (TT)