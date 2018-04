Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Sie wirbt mit der Viererkoalition und geht weiterhin davon aus, dass es auch nach der Innsbrucker Gemeinderatswahl am 22. April vier Parteien benötigen wird, um eine stabile Mehrheit bilden zu können. Wer das aber sein wird – da lässt sich FI-Chefin und Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer nicht in die Karten blicken. Auch bei der gestrigen Vorstellung ihres Wahlprogrammes nicht.

Mehr schon, was den Kampf um das Bürgermeisteramt und den Einzug in die Stichwahl betrifft. Wie so viele rechnet Oppitz-Plörer hier mit einem knappen Rennen zwischen ihr, Georg Willi (Grüne) und Rudi Federspiel (FPÖ). Lieblingsgegner hat sie keinen. Zumindest will sie das nicht offiziell sagen.

Und ganz offen zeigt sich die gelbe Frontfrau, was die künftigen Ressorts betrifft, die ihre Liste für sich reklamieren will. Ein wahres Herzensressort sei ihr die Stadtplanung, sagt Oppitz-Plörer. Das hat sie bereits einmal innegehabt, die vergangenen sechs Jahre waren hierfür die Grünen zuständig. „Da braucht es mehr Management im politischen Bereich“, sagt Oppitz-Plörer trocken. Planungsstadtrat Gerhard Fritz wird das kaum anders denn als offene Kritik an seiner Art der Ressortführung verstehen können. Auch das Sozial- und Bildungsressort will FI wieder zurückhaben. Beides residiert derzeit bei der SPÖ. StR Ernst Pechlaner scheidet aber aus. Für Gesprächsstoff mit den Roten wird also auch diesbezüglich gesorgt sein.

Inhaltlich pflockte Für Innsbruck bereits erste Leitlinien für allfällige Koalitionsverhandlungen ein.

Zuvorderst stellt FI allen Wohnungssuchenden eine „Wohngarantie“ in Aussicht. Soll heißen: „Keiner soll über zwei Jahre auf eine städtische Wohnung warten müssen“, wie Vize-BM Christoph Kaufmann erklärt. Hierzu will man auch mit den gemeinnützigen Bauträgern Verhandlungen führen, wie frei werdende Wohnungen schneller neu vergeben werden können. Den überhitzten (privaten) Wohnungsmarkt abkühlen helfen sollen der Neubau von 3000 Heimplätzen für Studenten (u. a. Tiwag-Parkplatz in der Innenstadt, Osten, Technik-Areal) sowie günstige Starterwohnungen. Eine ähnliche Wohnbauoffensive wie zwischen 2012 und 2018 soll es laut FI nicht mehr geben. Auch, weil es noch viele bereits jetzt auf Schiene gebrachte Projekte abzuarbeiten gelte. Die Stadt habe zwar Grundstücksreserven, jedoch könne man nicht alles gleichzeitig bebauen, so Oppitz-Plörer. Als Konsequenz aus der teils heftig kritisierten Verdichtungspolitik der Stadt will die Bürgermeisterin diese Linie aber nicht verstanden wissen.

Während der Umbau der Grassmayrkreuzung auch bei der FI-Liste keine Priorität mehr genießt, soll es in den kommenden fünf Jahren keine neuen Straßenbahnbaustellen mehr geben. Das Mehr an Mobilität durch die Ende 2018 in Vollbetrieb gehende neue Straßenbahn müsse jetzt erst einmal „gelebt“ werden, wie es Klubchef Lucas Krackl ausdrückte. Zumal die Lückenschlüsse nach Rum bzw. Völs ohnedies noch genug Herausforderung wären.

Für Pendler stellt Oppitz-Plörer eine eigene Parkkarte für die östlichen Stadtteile Innsbrucks in Aussicht – hier gebe es noch freie Kapazitäten. Drei neue Fuß- und Radwegbrücken sollen über den Inn gebaut werden.

An den „ordnungspolitischen Maßnahmen“, also Alk-, Bettel-, Nächtigungs- und Radfahrverbot, will Oppitz-Plörer festhalten. Zudem bleibe die Forderung nach 200 zusätzlichen Polizisten für die Stadt aufrecht.