Herr Gruber, wie stehen Ihre Chancen, Bürgermeister von Innsbruck zu werden? Gruber: Ich bin spät in das Rennen eingestiegen, die Amtsinhaberin hat sicher einen Startvorteil. Georg Willi und Rudi Federspiel trommeln schon seit Monaten ihre Ambitionen. Ich möchte jedenfalls in die Stichwahl kommen.

Beim Wahlkampfauftakt haben Sie noch erklärt, dass das Rennen um den Bürgermeistersessel ein Dreikampf ist, bei dem Sie Platz vier belegen. Gruber: So zeigen das die Umfragen. Die nehme ich, wie sie sind. Entscheidend ist der Wahlsonntag.

Georg Willi von den Grünen hat eine Koalition ohne die Bürgermeisterfraktion „Für Innsbruck“ ausgeschlossen. Sehen Sie das genauso? Gruber: Zuerst wird gewählt, dann gezählt. Dass „Für Innsbruck“ und die ÖVP in vielen Bereichen inhaltlich ähnliche Zugänge haben, ist kein Staatsgeheimnis. Im Wahlkampf gilt es, die Unterschiede herauszuarbeiten. Ich werde mit allen Parteien reden, denen die Wähler Verantwortung übertragen. Ich habe keine Berührungsängste.

Sie haben einmal gesagt, dass die ÖVP in der Vergangenheit nicht immer sexy war. Ist sie denn jetzt sexy? Gruber: Die ÖVP geht in den urbanen Räumen manchmal sehr langsam auf gesellschaftliche Veränderungen ein, daher hat sie auch in den großen Städten nicht jenen Zuspruch wie am Land. Es ist unsere Aufgabe, in den nächsten Jahren moderne Politik zu machen, ohne auf unsere Grundwerte zu verzichten. Die ÖVP ist die Konstante – das ist vielleicht nicht immer so sexy wie Bürgerinitiativen oder Listen aus anderen Bereichen heraus.

Ist es Ausdruck einer Unzufriedenheit mit der Performance der ÖVP, dass heuer mehrere neue, großteils bürgerliche Listen kandidieren? Gruber: In Innsbruck war das bürgerliche Lager immer schon bunt. Die ÖVP aber ist die einzige Konstante.

Die ÖVP unter Sebastian Kurz präsentiert sich als „neue Volkspartei“ und möchte eine moderne Bewegung sein. Die Innsbrucker Volkspartei plakatiert hingegen „Alte Liebe rostet nicht“. Hat man kein neues Angebot? Gruber: Die Volkspartei in Innsbruck ist beides: eine neue und moderne Bewegung, aber auch eine bewährte Kraft. Der Slogan „Alte Liebe rostet nicht“ bezieht sich auf die alte Liebe der Volkspartei zu dieser Stadt.

Ein anderes Wahlplakat wurde hingegen missverstanden – die roten ÖVP-Plakate haben manche der SPÖ zugeschrieben. Gruber: Ich habe im Vorfeld in meinem Wahlkampfteam angemerkt, dass ich Verwechslungsgefahr sehe. Aber ich habe mich überzeugen lassen, weil Rot eine starke Signalfarbe ist und auch ein bisschen polarisiert, das gehört dazu. Und: Rot ist die Liebe, alte Liebe rostet nicht. Wir haben nun aber trotzdem auf Königsblau umgestellt.

Seitdem die ÖVP vor zweieinhalb Jahren von der Opposition in die Regierung geholt wurde, wird Ihnen immer wieder vorgeworfen, Sie würden sich der Bürgermeisterin aus Dankbarkeit anbiedern. Wo ist denn in der Regierungsarbeit der vergangenen 30 Monate die Handschrift der ÖVP zu erkennen? Gruber: Die ÖVP möchte mitgestalten. 2012 wurden wir von Für Innsbruck, Rot und Grün in die Opposition gedrängt, obwohl wir stärkste Partei waren. Vor zweieinhalb Jahren wurde uns aufgrund der aktuellen Finanzsituation und der Flüchtlingskrise Regierungsverantwortung übertragen. Wenn man eingeladen wird, mitzuregieren, sollte sich keine Partei verweigern. Dass man sich angebiedert habe, ist falsch. Wir haben uns in der Opposition gleich verhalten wie in der Regierung: Projekte wie Haus der Musik oder Patscherkofel haben wir stets mitgetragen, die Parkraumbewirtschaftung hingegen immer abgelehnt.

Die ÖVP hat in Innsbruck immer wieder versucht, sich als Sicherheitspartei zu positionieren und dieses Feld nicht der FPÖ zu überlassen. Ist das gelungen? Gruber: Ich bin weder Panikmacher, noch setze ich die rosarote Brille auf. Die Probleme müssen analysiert werden, dann müssen wir konkret handeln. Es ist Aufgabe der Polizei, die Sicherheit zu gewährleisten. Dazu braucht sie mehr Personal und Mittel. Dafür setzen wir uns ein. Man wird Verbrechen nie zu 100 Prozent verhindern, manche Menschen haben einfach Böses im Sinn. Aber wir versuchen alles, um das so weit wie möglich hintanzustellen.

2012 wurde kurz vor der Gemeinderatswahl völlig überraschend Christoph Platzgummer als ÖVP-Spitzenkandidat präsentiert, Sie landeten auf Platz zwei. Bei dieser Wahl haben Sie lange ein Geheimnis daraus gemacht, ob Sie als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen. Sind Sie als Spitzenkandidat nur Plan B? Gruber: Nein. Ich bin seit 2007 Obmann der Stadtpartei und habe die Partei zielstrebig geführt. 2012 war es meine persönliche Entscheidung, dass Christoph Platzgummer vor mir kandidiert. Das hatte strategische Gründe und war die richtige Entscheidung. Es wirkt aber heute noch nach, das ist mir schon klar. Bei dieser Wahl hat mich meine Partei zum Spitzenkandidaten gewählt. Und dass wir als stärkste Kraft einen Bürgermeisterkandidaten stellen, ist nur logisch.

„Wir machen Politik nicht für uns, sondern für die Menschen“ ist einer Ihrer Sprüche. Was machen Sie, wenn Sie damit nicht reüssieren? Haben Sie beim Wahlergebnis eine Schmerzgrenze, bei der Sie für sich Konsequenzen ziehen?

Gruber: Ich trage mich nicht als Monstranz durch die Stadt. Mir geht es um die Menschen, nicht um meine Person. Mein Ziel ist, stärkste Kraft zu bleiben und in die Stichwahl zu kommen. Ich definiere jetzt sicher keine Schmerzgrenze, aber es braucht sich niemand Sorgen zu machen – ich weiß schon, was ich je nach Wahlergebnis zu tun habe.

Wie angespannt sind Sie in den letzten Tagen vor der Wahl? Gruber: Das ist nicht mein erster Wahlkampf und hoffentlich nicht mein letzter. Ich liebe die Wahlkampfzeit. Natürlich fiebere ich dem Wahltag entgegen, das ist wie eine Notenverteilung. Wir haben unsere Hausaufgaben gut gemacht. Auch wenn die Umfrage-Ergebnisse bei mir keine innere Begeisterungsstürme auslösen, ziehe ich mein Programm durch.

