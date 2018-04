Sehen Sie sich als konservativer Liberaler oder als liberaler Konservativer? Gernot Blümel: Ich weiß nicht, ob wir noch mit weltanschaulichen Definitionen und Kategorien des 19. Jahrhunderts arbeiten sollten. Wenn es um Fragen des Eigentums geht, ist es mitunter leicht, Antworten zu geben. Doch wie schaut die Haltung des heutigen Politikers zu Fragen des digitalen Raums aus? Da verschwimmen alle Antworten. Letztendlich geht es bei weltanschaulichen Fragen immerzu auch darum, wie man den Menschen sieht, was ist dem Menschen gemäß. Ich empfinde den Personenbegriff in der christlichen Soziallehre als tauglichsten Zugang. Konservativismus hat sich in der Wahrnehmung geändert. Aber was bleibt, ist das ständige Hinterfragen der Lebenssituation, um diese für den Einzelnen zu verbessern.

Als ÖVP-Generalsekretär sagten Sie: „Der Konservativismus ist nicht tot.“ Blümel: In diesem Sinne verstehe ich mich als progressiver Konservativer. Und zwar in dem Sinne des ständigen Hinterfragens, um die Lebenswelten zu verbessern. Es geht darum, das Bestehende zum Guten weiterzuentwickeln.

Sie sind für Kunst, Kultur und Medien zuständig. Übersetzt umfasst dies den Rahmen für das „geistige Klima“ in einer Gesellschaft. Arbeiten Sie an einer „geistigen Klimastrategie“? Blümel: Ich will nicht vorschreiben, was die Menschen in diesem Land zu denken haben und wie sie leben sollen, aber ich will ein Klima schaffen, in welchem Fragen der Zeit breit diskutiert werden. Das ist übrigens die große Stärke von Sebastian Kurz: Er sorgte für einen Klimawandel. Ihm geht es darum, offen anzusprechen, was die Menschen bewegt – und ohne Hetze und Polemik an neuen Lösungen zu arbeiten.

Vor 50 Jahren kam es zur Geburtsstunde der 1968er-Generation. Ihr Koalitionspartner FPÖ, namentlich Innenminister Herbert Kickl, nennt diese Regierung einen „offensiven Gegenentwurf“ zu den 68ern. Blümel: 1968 fand ein Paradigmenwechsel statt. Ich sehe beispielsweise die Weiterentwickung der Emanzipation als wesentliche Errungenschaft der 68er. Im Sinne Hegels entwickelte sich eine Antithese zu den damals bestehenden Verhältnissen. Dabei kam es jedoch auch zu überschießenden Entwicklungen.

Welche Entwicklungen meinen Sie da? Blümel: Die Infragestellung familiärer Zugehörigkeit etwa, die Versuche, staatliche Autoritäten abzuschaffen oder zu untergraben. Das Negieren von Tradiertem ging sicher zu weit. Auch hierzu entwickelte sich wiederum eine Gegenbewegung, eine Antithese.

Also doch ein „offensiver Gegenentwurf“? Blümel: Ich denke, wir sind schon viele Schritte weiter.

Sie haben sich zu Beginn Ihrer Amtszeit für einen regelmäßigen Gedankenaustausch mit Intellektuellen ausgesprochen. Blümel: In Alpbach veranstalten wir heuer bereits zum dritten Mail ein Philosophicum. Zudem planen wir derzeit, den Austausch mit Intellektuellen auch im Bundeskanzleramt zu institutionalisieren.

Sehen Sie sich als Kunstminister als einen, der Linien vorgibt, oder wollen Sie vor allem Entwicklungen zulassen? Blümel: Es gibt wenig Bereiche, in denen Österreich Weltklasse ist. Kunst und Kultur gehört dazu. Wir haben nicht nur ein bedeutendes Erbe, sondern es wurde von den meisten meiner Vorgänger gute Kulturpolitik betrieben. Jetzt gilt es, dafür zu sorgen, dass möglichst viel von der Kulturförderung direkt bei den Kulturschaffenden ankommt und möglichst wenig in der Verwaltung versandet. Zudem will ich mich dafür einsetzen, dass wir Zeitgenössisches so fördern, dass das Schaffen international auf noch größere Resonanz stößt.

Wenn Sie die Verwaltung im Kunstbetrieb schon ansprechen: Welche Änderungen planen Sie im Bereich der Bundestheaterholding. Blümel: Ich habe bereits intensive Gespräche mit dem Chef der Bundestheaterholding, Christian Kircher, geführt. Es geht jetzt einmal darum, das Ticketing neu aufzusetzen. Prinzipiell will ich die vorhandenen Gelder effizienter einsetzen. Es wird keine jährlich steigenden Budgets geben, aber ich denke, dass wir im Verwaltungsbereich so viel einsparen können, dass letzten Endes mehr Geld unmittelbar für Kunst und Kultur zur Verfügung steht.

Sie müssen sich als Kulturminister darauf einstellen, Objekt des Spotts zu werden. Einen Vorgeschmack erlebten Sie bei der Romy-Verleihung, als Sie Jan Böhmermann als „18-jähriger Minister“ auf die Schaufel nahm. Blümel: Als Böhmermann zur Bühne gerufen wurde, dachte ich mir: Hoffentlich wird es jetzt lustig. Und ich muss sagen: Es war lustig. Da fällt es einem wesentlich leichter, Kritik zu akzeptieren. Aber es ist doch unzweifelhaft so, dass ein Politiker Kritik aushalten muss. Wer das nicht akzeptiert, hat den falschen Job.

Ist es dann auch wichtig, kritischen Medien den nötigen Raum zu sichern, Kritik zu ertragen? Blümel: Ob ein Medium kritisch ist oder nicht, hat in erster Linie eine subjektive Note. Wichtig ist für mich, jenes Klima zu haben, in welchem wir weiterhin von einem Pluralismus in der Medienlandschaft sprechen können. Eine funktionierende Demokratie braucht vielfältige Medien.

Das Gespräch führte Michael Sprenger