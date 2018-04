Herr Innenminister, die Tiroler FPÖ fordert seit Monaten permanente Grenzkontrollen am Brenner, Sie sehen dafür offenbar keine Notwendigkeit?

Herbert Kickl: Was von der Tiroler FPÖ zum Ausdruck gebracht wird, ist das Schutzinteresse der Bevölkerung. Das kann auch permanent über drei oder vier Wochen sein. Dafür tragen wir entsprechende Vorsorge. Gleichzeitig müssen wir auf jene schauen, die wirtschaftliche Interessen verfolgen sowie den freien Güterverkehr oder den Tourismus berücksichtigen. Wir werden das rechte Maß finden, um dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung gerecht zu werden.

Aber warum führt dann Deutschland permanente Grenzkontrollen durch?

Kickl: Sollte auf Basis von steigender illegaler Migration die Notwendigkeit dazu bestehen, dann werden wir das auch so machen. Aus jetziger Sicht ist es nicht notwendig, die Zusammenarbeit mit der italienischen Exekutive funktioniert sehr gut.

Haben Sie Verständnis für Grenzkontrollen in Bayern?

Kickl: Ich habe Verständnis dafür, dass ein Land in Erfüllung der Schutzinteressen der eigenen Bevölkerung auch das Mittel der Grenzkontrollen einsetzt. Umgekehrt erwarte ich mir diese Einsicht ebenfalls von Slowenien oder Ungarn, die ja nicht unbedingt eine Freude damit haben, wenn wir an ihren Grenzen die Kontrollen verlängern.

Innsbruck beharrt auf 200 zusätzliche Planstellen für die Polizei, haben Sie diese im Gepäck?

Kickl: Wir schnüren gerade ein großes Personalpaket von 4100 Planstellen, das gibt uns eine gewisse Manövriermasse. Aktuell werde ich auch von Politikern der ÖVP damit konfrontiert, dass sie alle gerne weitere Stellen hätten, für die sie in der Vergangenheit nicht gesorgt haben. Ich fahre aber sicher nicht mit einem Sack voller Planstellen durch das Land. Vielmehr schaue ich mir an, wo Schwerpunktbereiche, neue Kriminalitätsfelder oder Hotspots sind, auf die wir reagieren müssen. In einem zweiten Schritt wird dann entschieden, wo die Planstellen hinkommen.

Aber viele Polizeiinspektionen in Tirol sind wegen der Ausgleichsmaßnahmen am Brenner mit 100 Polizeibeamten unterbesetzt.

Kickl: Zuerst bringe ich einmal das Personalpaket ins Trockene. Das ist in Zeiten, in denen man im Apparat überall sparen muss, ohnehin nicht die einfachste Übung. Trotzdem haben wir das erreicht, was andere seit zehn Jahren ankündigen. Bei der Zuteilung nähere ich mich nicht über regionale, sondern inhaltliche Fragen an. Österreichweit sollen allerdings 1000 Planstellen Unterbesetzungen aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen abfedern. Wir wollen schließlich dort Abhilfe schaffen, wo der Leidensdruck am größten ist.

In der Vergangenheit wurden in Tirol immer wieder Polizeiinspektionen geschlossen oder zusammengelegt. Können Sie garantieren, dass keine Wachzimmer mehr zugesperrt werden?

Kickl: Ich gebe eine Garantie dafür ab, dass die sicherheitspolizeiliche Grundversorgung unter mir als Innenminister besser wird.

Was heißt das?

Kickl: Ich habe nicht vor, Wachzimmer systematisch zu schließen oder Polizeiinspektionen auszudünnen. Wir wollen die größtmögliche Effizienz entfalten, das wird auch Teil des neuen, praxisnäheren Exekutivdienstgesetzes sein.

Wie geht es mit dem Neubau des Sicherheitszentrums in Innsbruck weiter? Ein Präsentationstermin ist zuletzt kurzfristig geplatzt.

Kickl: Es ist alles auf Schiene, der Baustart im Frühjahr 2019 steht. Nach meinen Informationen hat sich an den Planungen und der Bauzeit von drei Jahren nichts geändert.

Auch nicht an den Baukosten von 80 Millionen Euro?

Kickl: Nein.

Das Gespräch führten Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer