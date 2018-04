Wien – Für die Islamische Glaubensgemeinschaft (­IGGÖ) geht das geplante Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten und Volksschulen eindeutig zu weit. Die Glaubensgemeinschaft ortet eine „populistische Politik“ – und warnt davor, das Feindbild Islam zu verstärken. Zudem beharrt sie darauf, dass die Frage nach dem Tragen eines Kopftuches klar und eindeutig zu den „inneren Angelegenheiten“ der Glaubensgemeinschaft zähle.

Gestern hat die Spitze der Glaubensgemeinschaft ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz getroffen. Carla Amina Baghajati und Ibrahim Olgun ist es aber nicht gelungen, den Regierungschef zum Umdenken zu bewegen.

„Wir haben eine sehr klare Haltung – und wir bleiben dabei. Ich habe den Vertretern der Islamischen Glaubensgemeinschaft erklärt, dass die Bundesregierung an der Umsetzung des Kopftuchverbots für junge Mädchen in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen und Volksschulen jedenfalls festhalten wird“, hieß es in der Stellungnahme des Kanzlers nach der Unterredung. Und er begründet dies so: „Wir tolerieren keinesfalls die Diskriminierung von Frauen in unserer Gesellschaft. Das gilt ganz besonders für junge Mädchen. Denn diese Form der Diskriminierung führt zu Parallelgesellschaften. Und da gibt es für mich keinen Kompromiss.“

Kurz widerspricht auch der Meinung der Glaubensgemeinschaft: „Österreich ist ein Land der Freiheit und nicht der Unterdrückung. Das Kopftuch ist jedenfalls im Kindesalter nicht religiös begründet, daher setzen wir diese (...) Maßnahme für die jungen Mädchen und schaffen damit mehr Chancengleichheit.“ (misp)