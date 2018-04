Von Max Strozzi

Oetz – Die vom Land genehmigte Umwidmung von fast 6000 Quadratmetern Wohngebiet zugunsten eines Tourismusprojekts für Immobilienanleger in Oetz spaltet auch die Regierung. Anders als ÖVP-Partei- und Regierungskollege Tratter, der die Umwidmung als wichtig für den Tourismus bezeichnete, sieht Wohnbau-LR Beate Palfrader im Anlegerprojekt auf ehemaligem Oetzer Wohngebiet eine problematische Signalwirkung. Sie sehe zwar ein, so Palfrader, dass ein solches Projekt eine positive Entwicklung für den Tourismus sein könne und in Oetz das Problem von freien Wohnbauflächen nicht groß sei. „Insgesamt aber hat dieses Projekt eine beispielgebende Signalwirkung und daher bin ich skeptisch“, sagt Palfrader. „Grundsätzlich haben wir die Verpflichtung, leistbaren Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen und Projekte wie jenes in Oetz stehen dem entgegen.“ Generell sehe sie den Tourismus-Trend in Richtung Chaletdörfer und Investorenmodelle eher skeptisch. „Dieser Trend überzeugt mich nicht so.“ Bei solchen Projekten werden Chalets bzw. Wohnungen errichtet und an Anleger verkauft, die diese einem Hotelbetreiber zur Vermietung an Touristen zur Verfügung stellen. Kritiker warnen bei diesen Modellen vor versteckten Freizeitwohnsitzen und prangern besonders bei Chaletdörfern den hohen Flächenverbrauch an. Hotellerievertreter wie Hotelier-Obmann Mario Gerber orten in diesen Modellen eine Wettbewerbsverzerrung.

Auch die Grünen reihen sich in die Riege der Kritiker ein. Für Grünen-Tourismussprecher Georg Kaltschmid müssen Entscheidungen wie die Umwidmung in Oetz kritisch hinterfragt werden. „Hier wird gewidmeter Grund nicht für die Schaffung von leistbarem Wohnraum für die Tiroler Bevölkerung verwendet, sondern für Investoren aus dem Ausland und Touristen“, kritisiert Kaltschmid. Bedenklich seien solche touristischen Projekte vor allem im Hinblick auf Freizeitwohnsitze. „Es ist schwer zu überprüfen, ob hier nicht Freizeitwohnsitze durch die Hintertüre entstehen“, so Kaltschmid. Daher habe sich die schwarz-grüne Landesregierung auch darauf verständigt, neue Möglichkeiten zur Eindämmung illegaler Freizeitwohnsitze zu schaffen. „Angesichts solcher Modelle sollten wir rasch in die Ausarbeitung gehen. Es braucht mehr Kontrolle und wir müssen auf neue Entwicklungen mit neuen Maßnahmen reagieren“, so Kaltschmid.

Liste-Fritz-Vize Markus Sint, der die Umwidmung in Oetz bereits angeprangert hatte, legte gestern gegen LR Tratter nach, der die Umwidmung für das Investoren-Großprojekt (55 Appartements, 256 Betten) als Weiterentwicklung des touristischen Beherbergungsangebots verteidigte. Sint: Im Tourismusjahr 2016 hatte Oetz 275.000 Nächtigungen und war die Nummer 3 im Ötztal und die Nummer 4 im Bezirk Imst“, so Sint. Mit mehr als 2100 Gästebetten sei Oetz „ein touristisches Intensivgebiet und sicherlich kein touristisches Entwicklungsgebiet“.