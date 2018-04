Von Alexandra Plank

Bad Häring – Das Reha-Zentrum der AUVA im Unterland ist unfreiwillig in den Schlagzeilen. Gesundheits­ministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) kündigte eine Auflösung der AUVA an, nun wird die Schließung des Reha-Zentrums Bad Häring befürchtet.

Wer das weitläufige Gebäude betritt, fühlt sich sofort wohl: Lichtdurchflutete Gänge, Pflanzen und Kunstobjekte schaffen eine optimistische Stimmung. Doch schon vor dem Eingang, wo ein Mann mit amputiertem Unterschenkel mit Pflegern das freie Gehen übt, ist klar, hier wird nicht entspannt, sondern hart gearbeitet. Jeder einzelne Patient steigt in den Ring, um sich zurück ins Leben zu kämpfen.

„Überwiegend behandeln wir Patienten mit Querschnittlähmung, Schädel-Hirn-Traumen, Amputationen und vor allem Patienten nach Arbeitsunfällen mit unterschiedlichsten Verletzungen“, sagt der Ärztliche Leiter Burkhart Huber. Und weiter: „Wir sind das einzige derart spezialisierte Zentrum im Westen. Die Patienten kommen aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg.“ Das Altersspektrum ist groß, es reicht von zwölf bis 89 Jahren. Wobei das Zentrum nicht speziell auf Kinder ausgerichtet ist, aber diese nur hier die umfassende Betreuung erfahren, die sie etwa bei einem Schädel-Hirn-Trauma brauchen. „Wir haben eine 12-Jährige hier, die Opfer eines Verkehrsunfalls wurde, sie macht großartige Fortschritte“, sagt der Primar lächelnd. Die Menschen verbringen hier zwischen vier und sechs Monaten.

„Schon früh setzen wir uns mit unseren Spezialisten, den Angehörigen und Patienten zusammen und besprechen das Jetzt und die weitere Zukunft“, sagt Huber. Die Sozialarbeiter und Therapeuten machen Hausbesuche, um festzustellen, welche baulichen Adaptierungen nötig sind. Die psychologische Betreuung nehme eine wichtige Stellung ein: „Wenige Menschen stecken ihre individuellen Schicksale einfach weg, wenn sie wissen, dass sie gelähmt sind und es bleiben werden.“

In Bad Häring lernen die Menschen aber, dass es auch eine Lebensqualität im Rollstuhl gibt. Auf dem Gehroboter macht ein Gelähmter seine Trainingseinheit. „Es ist anstrengend, weil ich mich konzentrieren muss, immer einen Schritt vor den anderen zu setzen“, erzählt er. Der Mann ist durch eine Blutung im Rückenmark gelähmt. „Jetzt hast du den Moonwalk bald drauf“, ermuntert ihn Physiotherapeut Stefan Thurner. Das nötigt ihm einen Grinser ab. Hier wird bewiesen, dass bei allem Ernst der Lage Lachen die beste Waffe der Seele im Kampf um Selbsterhaltung bleibt.

Wir betreten ein Labor, in dem Gang-Analysen durchgeführt werden. „So etwas könnte man privat nicht anbieten, man hätte auch gar nicht die notwendige Auslastung. Das Labor ist bei uns täglich sechs Stunden frequentiert“, erklärt Sportwissenschafter Stefan Schinkel. Die beiden Praktikantinnen wollen nicht in die Zeitung. Die Ausbildung ist auch ein wichtiger Pfeiler des Zentrums. Pro Jahr durchlaufen an die 100 Praktikanten auch aus den Bereichen Ergo-, Physi­o- und Psychotherapie eine mehrwöchige Spezialisierung.

Hannes bekommt eine neue Prothese angepasst. „Das kann schnell bis zu 90.000 Euro kosten, daher ist es wichtig, dass sie genau sitzt“, erklärt Facharzt Christian Bittner. Auf einem zehn Meter langen Gehstreifen wird analysiert, was der Patient braucht. Hannes lässt sich bereitwillig fotografieren, wie die anderen Patienten auch. Sie haben von den Schließungsabsichten gehört und sind entsetzt. Die Seelsorgerin berichtet, ein Patient habe sich hingesetzt und einen Brief an Tirols Landeshauptmann geschrieben, Tenor: „Wollen die Politiker uns die einzige Chance nehmen?“ Auch Bad Härings Bürgermeister Hermann Ritzer steht voll zum Zentrum, nicht nur wegen der 244 bedrohten Arbeitsplätze, sondern vor allem wegen der erstklassigen Arbeit. „Es ist verantwortungslos, dass die Ministerin mit unqualifizierten Aussagen Tausende Menschen verunsichert“, sagt er. Er könne nur appellieren, von den Schließungsplänen Abstand zu nehmen. Ihm seien die Hände gebunden: „Es müsste jedem klar sein, dass man nicht 40 Prozent der Budgetmittel der AUVA einsparen kann, die berühmten 500 Millionen Euro, ohne unersetzbare Leistungen zu verlieren.“

Der Betriebsratsvorsitzende Josef Linter sagt, dass man im Westen nicht so kampflustig sei. Als letzte AUVA-Einrichtung werde man am Donnerstag eine Betriebsversammlung abhalten. „Wir werden für den Erhalt des Reha-Zentrums eintreten, die Patienten werden nichts merken, sie dürfen nicht die Leidtragenden sein.“ Am Montag gäbe es Gespräche mit der Ministerin. „Ich fürchte, dass die Kosten von den Betrieben auf die Arbeitnehmer abgewälzt werden. Das ist dann die FPÖ-Politik für die kleinen Leute.“

Primar Huber übt sich in Optimismus: „Unsere Aufgabe ist es zu erheben, welche Hilfsmittel ein Patient braucht, und sie zu verordnen. Das steht leider immer häufiger nicht im Einklang mit den von den Sozialversicherungsträgern erstellten Listen. Da sehen wir uns zunehmend in der Aufgabe des Anwaltes für die Patienten.“ In der Holzwerkstatt holt er einen Lastwagen aus dem Regal, den ein Patient mit einer schwer gelähmten Hand gemacht hat: „Mit solchen Erfolgsgeschichten könnte man ein Buch füllen, ich will nicht glauben, dass jetzt das letzte Kapitel des Zentrums eingeleitet wird.“