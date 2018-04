Wien – Peter Kolba, zuletzt interimistischer Klubchef der Liste Pilz, hat diese Position offenbar zurückgelegt. Das berichtete die Presse in einer Vorabmeldung am Sonntagabend. Hintergrund hierfür dürften laut Presse Meinungsverschiedenheiten sein. Weder Kolba noch eine Sprecherin oder Parteigründer Peter Pilz waren am Abend für die APA erreichbar. Kolba hat in einer Twitter-Meldung klar gestellt, dass er Abgeordneter der LP bleiben werde. Zu einem kolportierten Austritt aus der Partei nahm Kolba keine Stellung. Ende April werde er die Klubführung zurücklegen.

Die Presse bezieht sich auf eine interne Facebook-Gruppe. In dieser habe Kolba mitgeteilt: „Ich bin soeben aus der Partei ausgetreten, um klarzustellen, dass ich für deren Aufbau nicht mitverantwortlich bin.“ Davor ließ er wissen, dass er die interimistische Klubobmannschaft zurücklege und ab 1. Mai wieder „normaler Abgeordneter“ sei und jene Themen vertreten werde, für die er im Wahlkampf angetreten ist.

Führungsfrage noch offen

In seiner Twittermeldung erklärte der Politiker – vermutlich in Anspielung an die Berichte über Meinungsverschiedenheiten – dass er sich aufgrund seiner chronischen Schmerzerkrankung PNP und der Überbelastung von seiner Funktion zurückziehe und er sich auf seinen Nationalratsposten konzentrieren wolle.

Ob dies bedeutet, dass Kolba nun im Klub der Liste Pilz bleibt oder fraktionsloser Mandatar wird, blieb zunächst offen. Ebenso, wer die Funktion des Klubchefs übernimmt.

Parteigründer Peter Pilz selbst hatte sein Mandat im Herbst nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgelegt und hinter den Kulissen agiert. Eine Rückkehr in den Nationalrat blieb ihm zunächst verwehrt, da kein Abgeordneter der Liste auf sein Mandat verzichten wollte. Via Facebook erklärte er, dass sich seine „Auszeit“ dem Ende zu neigt. (APA)