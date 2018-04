Innsbruck – Der Landesrechnungshof (LRH) ist so etwas wie die Wirtschaftsprüfung des Landes. Als unabhängiges Organ des Tiroler Landtags überprüft er die Gebarung des Landes sowie anderer Rechtsträger auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Das sind seine zentralen Aufgaben. Im Vorjahr hat er zwölf Berichte dem Landtag vorgelegt, dazu kamen noch zwei Expertisen zu Gemeinden. Denn seit 2013 kann der LRH von sich aus die Gemeinden unter die Lupe nehmen. Das hat sich aus Sicht von Landesrechnungshofdirektor Reinhard Krismer sehr bewährt.

Seit wenigen Tagen liegt der Tätigkeitsbericht für das Vorjahr vor, darin wird den 13 Prüfern des Landesrechnungshof von den überprüften Organisationseinheiten ein besonders gutes Zeugnis ausgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Managementcenter Innsbruck (MCI) wurde eine Online-Befragung durchgeführt, mehr als 90 Prozent empfanden dabei den Prüfungsprozess geprägt von einem guten sozialen Klima, „einer guten fachlichen Zusammenarbeit und von einem guten Kommunikationsverhalten der Prüfer“. Insgesamt kommt der Landesrechnungshof mit einem Budget von 1,3 Millionen Euro im Jahr aus.

Auf wie viel Widerhall stoßen jetzt die Berichte des Landesrechnungshofs? Hier gibt es einen ziemlichen Wermutstropfen, denn eine Auswertung zeigt, dass die im Landtag bzw. im Finanzkontrollausschuss behandelten Empfehlungen in den Berichten 2016 im Vorjahr lediglich zu 73 Prozent umgesetzt wurden. Im Gegensatz dazu betrug der Umsetzungsgrad 2016 immerhin 92 Prozent. Wobei die Empfehlungen als Hinweis für die Landesregierung zu verstehen sind, meist strukturell etwas zu ändern. Anregungen, Kritikpunkte oder Hinweise werden oft schon während der Prüfung oder in zeitlicher Nähe dazu durch die betroffenen Stellen berücksichtigt. Zwei Berichte fallen in der Analyse auf.

Nach dem Rechnungshofbericht über den Landeskulturfonds wurden die Empfehlungen überwiegend negiert und lediglich 16,67 Prozent davon umgesetzt, bei der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe war es die Hälfte. Im Gegensatz dazu hat die Regierung die Vorschläge zur Reform der Personalfinanzierung des Landes bei der Landeslandwirtschaftskammer zu 100 Prozent beherzigt.

Einen kleinen Seitenhieb kann sich Landesrechnungshofdirektor Krismer auf die Bürgermeister der geprüften Gemeinden nicht verkneifen. Sie haben für ihre Stellungnahmen drei Monate Zeit, im Land sind es zwei Monate. Zwar kamen alle Gemeinden bisher ihrer Pflicht zur Stellungnahme nach, aber: „Die Stellungnahmen langten allerdings meist kurz vor Ablauf oder erst am letzten Tag ein“, heißt es im Tätigkeitsbericht. Das verzögert dann das gesamte Prozedere. Deshalb regt Krismer an, die Stellungnahmepflicht in den Gemeinden auf zwei Monate zu verkürzen, die Berichte könnten dann auch zeitnaher im Gemeinderat diskutiert werden.

Insgesamt lobt Krismer die Arbeit der Tiroler Gemeinden, von den Berichten würden sie durchaus profitieren. Positiv hebt der Rechnungshofdirektor den äußerst sparsamen Umgang der Bürgermeister mit ihren Verfügungsmitteln hervor. Bei den Ausgliederungen in kommunale Gesellschaften sieht der Landesrechnungshof vor allem beim Informationsfluss an die Gemeinderat Handlungsbedarf. (pn)