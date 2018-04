Innsbruck, Jenbach – Wie lang dampft die 1889 in Betrieb genommene Achenseebahn noch? Ab 28. April nimmt sie wieder Fahrt auf, für Investitionen wie eine nachhaltige Elektrifizierung oder erforderliche Infrastrukturverbesserungen in die Gleisanlagen fehlt jedoch das Geld. 17 bis 20 Millionen wären dafür notwendig, 2016 wurde ein Bilanzverlust von 340.000 Euro verbucht. Gleichzeitig gibt es seit 2015 keine Landes- und Bundesförderungen mehr. Jetzt setzt sich sogar Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) für den Fortbestand der Bahn ein, ohne ein Rettungspaket sieht er aber kaum noch Chancen für die Privatbahn.

„Hält der aktuelle Abwärtstrend dieses Unternehmens ungebremst an, so dürfte der seit 1889 durchgehend bestehende Bahnbetrieb von Jenbach zum Achensee dem Vernehmen nach nicht mehr aufrechtzuerhalten sein“, schreibt Verkehrsminister Norbert Hofer jetzt an Tirols LH Günther Platter (VP). Weil er widersprüchliche Signale aus Tirol erhalte, möchte Hofer mit Platter über ein Rettungspaket verhandeln. Ihm geht es „um eine abgestimmte Vorgangsweise mit dem primären Ziel der kurzfristigen Sicherstellung einer Aufrechterhaltung der Infrastruktur des Unternehmens“.

Das Verkehrsministerium ist offen für betriebliche Szenarien, um einen nachhaltigen Bahnbetrieb zu sichern. Aber, so Hofer: „Es erscheint mir in der aktuellen Situation jedenfalls unumgänglich, Gespräche rechtzeitig einzuleiten, sodass die öffentliche Hand sich bis zum Inkrafttreten des nächsten mittelfristigen Investitionsprogramms für Privatbahnen 2020 bis 2024 keine Handlungsoptionen in Hinblick auf den Infrastrukturbestand, aber auch den unternehmerischen Bestand der Achenseebahn AG verbaut“, stellt Hofer sogar Fördermittel vom Bund in Aussicht.

Für den Klubchef der Tiroler FPÖ und Parteiobmann Markus Abwerzger wären einerseits 1,2 Millionen Euro dringlich, zum anderen die Wiedereingliederung in das Privatbahnenförderprogramm. Die Achenseebahn sei die einzige Regionalbahn, die einen Fahrbetrieb ohne öffentliche Zuschüsse führt. Abwerzger lässt auch mächtig Dampf in Richtung schwarz-grüne Landesregierung ab. „Trotz Zusagen hat Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) bisher nichts unternommen und gefährdet damit nicht nur eine zukunftsfähige Regionalentwicklung, sondern auch Arbeitsplätze.“ Abwerzger spricht sich für eine Elektrifizierung aus, eine moderne Bahn könnte auch für eine Verkehrsentlastung sorgen. (pn)