Wien – Die türkisch-islamische Moscheenvereinigung ATIB wird derzeit massiv kritisiert. Wie berichtet, wurde in einem Wiener ATIB-Gebetshaus eine im Ersten Weltkrieg in der Türkei ausgetragene Schlacht mit Kindern in paramilitärischen Tarnanzügen nachgestellt. ATIB gilt als verlängerter Arm der türkischen Religionsbehörde Diyanet und Erdogans AKP-Partei. So wurde etwa in einem Tiroler ATIB-Verein im Jänner für den Sieg der Türkei in Syrien gebetet. Die Tiroler Tageszeitung hat ATIB-Sprecher Selfet Yilmaz über die Vorfälle befragt.

Werden da nicht Moscheen für politische Zwecke missbraucht?

Selfet Yilmaz: Ja, definitiv.

Islam-Experten bzw. Politologen sagen, dass so ein Ereignis kein Einzelfall ist. Würden Sie dem zustimmen?

Yilmaz: Ich sehe das nicht so. Solche Situationen, die es dort gab, sind Einzelfälle. Die sind für uns inakzeptabel. Dass so was bei der ATIB vorkommt, ist umso schlimmer, weil wir eigentlich einer der liberalsten Vereine sind, die die letzten 30 Jahre auch gute Arbeit für Integration und die Gesellschaft geleistet hat.

Es sind auch andere Fälle bekannt geworden. Es wurde beispielsweise für den Sieg der Türkei in Syrien gebetet.

Yilmaz: Die Linie der ATIB war immer, dass sie sich weder von der türkischen noch von der österreichischen Politik beeinflussen lässt. Und dieser Linie versuchen wir immer treu zu bleiben. Das ist Fakt. Dass es auch ein paar Idioten gibt, die mit genau solchen Veranstaltungen in die andere Richtung gehen, ist auch Fakt. Wir können die Gesellschaft alleine nicht verändern. Da braucht es Zusammenarbeit.

Das Kultusamt prüft die ATIB – es steht eine Auflösung des Vereins im Raum. Was sagen Sie dazu?

Yilmaz: Eine Auflösung ist gesamtheitlich gesehen keine gute Idee. Der Verein hat sich jetzt neu aufgestellt und neu orientiert. Und die ATIB hat mit dem neu gewählten Vorstand auch viele Maßnahmen eingeleitet. Das heißt, die Linie, die ATIB verfolgt, ist die richtige. Aber man kann nicht auf Knopfdruck alles verbessern – das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ATIB unterstützt, anstatt mit solchen Drohungen das Thema anzugehen.

Wieso schreiben Sie den Moscheen nicht einfach vor, dass sie es unterlassen sollen, beispielsweise für den türkischen Sieg in Syrien zu beten?

Yilmaz: Wer für was betet, können wir nicht vorschreiben. Wir haben aber schon angeordnet, dass jede Veranstaltung beim ATIB anzumelden ist. Wie in anderen Vereinen ist es üblich, dass man bei Veranstaltungen auch die jeweilige Gemeinde informiert und ihre Vertreter einlädt. Das heißt, wenn man zusammenarbeitet, funktioniert das auch sehr gut. Wenn man isoliert sein eigenes Süppchen kocht, funktioniert das eben nicht gut. Und das war in der Moschee im Wiener 20. Bezirk der Fall.

Wenn wir uns die Vorfälle in der Vergangenheit in Erinnerung rufen: Warum agiert die ATIB nicht, sondern reagiert nur?

Yilmaz: Die ATIB-Zentrale hat die Veranstaltung gestoppt, sobald sie davon erfahren hat. Und als Konsequenz ist der Obmann zum Rücktritt gezwungen worden. Das sind die Maßnahmen, die eingeleitet wurden. Vielleicht wäre es klüger gewesen, proaktiv an die Medien zu gehen. Wenn wir gewusst hätten, dass das so kommt, hätten wir es auch so gemacht. Im Nachhinein ist man immer schlauer.

Das Gespräch führte Serdar Sahin