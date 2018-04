Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Der Wahlkampf in der Landeshauptstadt ist geschlagen. Die Spannung vor dem heutigen Urnengang in Innsbruck ist groß. Dass heute gewählt wird, ist allgegenwärtig und manifestiert sich seit Wochen in einer Flut an Wahlplakaten, an denen die Stadt mancherorts regelrecht zu ersticken droht.

Die Kandidaten und ihre Anhänger haben am Freitag und Samstag die letzten Hohelieder auf sich selbst und ihre Parteien gesungen — heute schlägt ihnen alle die viel zitierte Stunde der Wahrheit.

Innsbruck Die Landeshauptstadt: Innsbruck zählt derzeit knapp 132.000 Einwohner und ist in neun Katastralgemeinden mit 19 (inoffiziellen) Stadtteilen aufgeteilt. An das Stadtgebiet grenzen 14 Nachbargemeinden. Als Wahrzeichen gelten das Goldene Dachl, aber inzwischen auch die Bergisel-Sprungschanze und die Stationen der neuen Hungerburgbahn.

Was wird heute gewählt?

Die heutige Wahl ist keine einfache. Stehen doch gleich mehrere Entscheidungen an. Einmal muss der Gemeinderat neu gewählt werden. Dieser setzt sich aus 40 Mandatarinnen und Mandataren zusammen. Um diese Sitze rittern zwölf Listen — so viele wie seit Jahren nicht mehr. Es sind dies: ÖVP, Für Innsbruck, Grüne, SPÖ, FPÖ, Inn-Piraten, Tiroler Seniorenbund, Liste Fritz, NEOS, Gerechtes Innsbruck, Alternative Liste Innsbruck und Bürgerinitiativen Innsbruck.

Hinzu kommt die Direktwahl des Bürgermeisteramtes. Diese gibt es erst seit 2012 in Innsbruck. Neun der zwölf wahlwerbenden Gruppierungen haben auch einen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt (siehe Grafik unten). Lediglich drei Parteien — Tiroler Seniorenbund, Alternative Liste Innsbruck und Bürgerinitiativen Innsbruck — haben darauf verzichtet.

Für die Bewohner der Stadtteile Igls und Vill steht noch ein dritter Wahlgang an: jener zu den jeweiligen Stadtteil­ausschüssen. Hier stehen dieses Mal aber keine Listen, sondern nur Einzelpersonen zur Wahl. In Igls sind dies 16, in Vill 19 an der Zahl.

Wer wählt heute?

Zur Wahl zugelassen sind heute in Summe 104.245 Innsbrucker. Davon 54.548 Frauen und 49.697 Männer. Wahlberechtigt ist jeder Innsbrucker ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt. Ebenso das Wahlrecht ausüben dürfen EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Innsbruck. Diese Gruppe umfasst heute exakt 17.881 Personen. In Summe hat sich die Anzahl der Wahlberechtigten seit der Wahl 2012 um 7384 Personen erhöht.

Wo wird heute wann gewählt?

Die Wahllokale haben heute generell von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Ausgenommen davon sind die so genannten „Heimsprengel" in den städtischen Wohnheimen — hier gilt eine verkürzte Öffnungszeit. Die Stimmabgabe ist in den jeweils zugeordneten 152 einzelnen Wahlsprengeln möglich. Sie sind in 42 über das Stadtgebiet verteilten Wahllokalen untergebracht und organisiert. Eine so genannte „fliegende Sonderwahlbehörde" ermöglicht Kranken und bettlägrigen Personen die Stimmabgabe.

All jene, die per Briefwahl am Urnengang teilnehmen wollten, mussten die dafür eigens zu beantragenden Wahlkarten bis vergangenen Freitag, 14 Uhr, im Magistrat abgegeben bzw. übermittelt haben. Diese werden am heutigen Wahlsonntag ausgezählt und sofort in das Gesamtergebnis miteingerechnet. In Summe wurden 8225 Stück ausgegeben.

Wie wird heute richtig gewählt?

Den Wahlberechtigten werden jeweils zwei unterschiedliche Stimmzettel ausgehändigt. Ein weißer für die Gemeinderats- und ein fliederfarbener für die Bürgermeisterwahl. Bei der Gemeinderatswahl gilt es ein Kreuz bei der entsprechenden wahlwerbenden Gruppierung zu machen. Hinzu können auch bis zu zwei Vorzugsstimmen vergeben werden — jedoch gültig nur, sofern diese auch an Kandidaten der zuvor angekreuzten Liste vergeben werden. Die Vorzugsstimmen werden erst am Dienstag ausgezählt.

Auf dem zweiten, fliedernen Stimmzettel ist der jeweilige Bürgermeisterkandidat anzukreuzen. Dieser muss übrigens nicht ident sein mit jener angekreuzten Liste auf dem Stimmzettel für die Gemeinderatswahl. Mit dieser Frage wird auch die Leiterin der Hauptwahlbehörde, Edith Margreiter, immer wieder konfrontiert.

Für die Wahl der Stadtteilausschüsse in Igls und Vill gibt es übrigens eigene Wahlsprengel und Stimmzettel.

Was verspricht die Ausgangslage?

2012 wurde die ÖVP mit 21,9 % stimmenstärkste Partei. Es folgten FI (21 %), Grüne (19,1 %), SPÖ (14,5 %), Liste Federspiel (7,9 %), FPÖ (7,7 %), Piratenpartei (3,8 %), Seniorenbund (2,7 %) und KPÖ (1,4 %).

Wo ist der Ausgang der Wahl zu erfahren?



Mit einem Ergebnis ist heute ab 19 Uhr zu rechnen. Die TT.com hält Sie über alle aktuellen Ereignisse zur Wahl auf dem Laufenden. Ausführliche Analysen und Berichte folgen auch in der Montagsausgabe der TT.