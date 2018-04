Von Peter Nindler

Innsbruck – Angekündigt wurde es bereits im Spätherbst, am Mittwoch dürfte es bei den von der Europäischen Union geforderten Nachnominierungen von zusätzlichen Natura-2000-Schutzgebieten tatsächlich ernst werden. Denn offenbar will die EU das Kapitel bis zum Sommer endgültig abschließen, die Österreichische EU-Ratspräsidentschaft soll davon nicht überschattet werden. Vertreter des Landes werden sich mit den Kollegen aus Brüssel treffen, um die offenen Fragen zu diskutieren. Mit anderen Bundesländern soll es offenbar schon eine Einigung geben.

EU-weit umfassen die europäischen Natura-2000-Schutzzonen mehr als 1000 Tier- und Pflanzenarten sowie 27.000 Gebiete. Die Länder haben 2015 rund 80 Gebietsvorschläge nachgereicht. In Tirol wurden u. a. die gesamte Isel sowie Teile des Kalserbachs und der Schwarzach in Osttirol als neue Schutzgebiete ausgewiesen. 16 davon gibt es in Tirol, 14,6 Prozent der Landesfläche oder 1840 Quadratkilometer fallen darunter.

Damit war die EU aber mehr als unzufrieden, österreichweit mahnte sie 700 neue Natura-2000-Regionen ein. Dementsprechend hätte Tirol einen Nachnominierungsbedarf von 70 neuen Gebieten. Für Landeshauptmann Günther Platter (VP) ist das allerdings kein Thema. Im schwarz-grünen Koalitionsprogramm verständigte man sich Ende März darauf, sollten allfällige weitere Nominierungen zwingend notwendig werden, sind diese im Einvernehmen mit den Grundeigentümern umzusetzen. Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, dass die letzte offizielle Stellungnahme des Landes keine weitere Ausweisung vorsieht. Vielmehr sollten in einem ersten Schritt die bisher vorgeschlagenen Gebiete wie Osttiroler Gletscherbäche, Tiefer Wald (Nauders) und Sinnesbrunn (Tarrenz) durch die Landesregierung verordnet und mit der Europäischen Kommission geprüft werden, ob diese Nominierungen im Sinne des europäischen Rechtsrahmens ausreichen.

Offenbar gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen, was die Osttiroler Gletscherflüsse betrifft. Dass nur ein Bereich des Kalserbachs trotz großen Vorkommens des Ufergewächses Deutsche Tamariske auf der Natura-2000-Liste steht, stößt nicht nur der EU sauer auf. Eine weitere Achillesferse befindet sich im Oberland, im Bereich des Piz Val Gronda in Ischgl. Dort finden sich besondere alpine Pionierformationen (Schwemmland) im Fimba- und Vesiltal.

Am Mittwoch dürften diese beiden Gebiete wohl ganz oben auf der Tagesordnung der bilateralen Aussprache stehen. Das Land Tirol wird seine Fakten auf den Tisch legen und die vor drei Jahren getroffene Nominierung fachlich untermauern. Weil auch in Osttirol Widerstand gegen die Verordnungen der schwarz-grünen Landesregierung vorherrscht, wird die EU hier wohl einhaken. Und wahrscheinlich beim Fimba- und Vesiltal. Dort hätte das Land nämlich eine Ausweisung geplant, doch die privaten Grundeigentümer legten sich quer.