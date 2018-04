Von Helmut Mittermayr

Reutte – In der Reuttener Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in der Volksschule Archbach zeigte sich augenscheinlich, wie unterschiedlich ein und derselbe Vorfall bewertet werden kann. Vizebürgermeister Klaus Schimana berichtete, dass sich die ÖVP-Fraktion am Nachmittag zu einer Besprechung getroffen habe, um die weitere Vorgangsweise nach der sonntägige­n Massenschlägerei im Obermarkt zwischen Asylanten und türkischen Staatsbürgern festzulegen. Bürgermeister Alois Oberer wollte hingegen anfangs nicht wirklich darüber diskutieren. Was sei schon groß passiert, nichts. Er werde sich sicher nicht am Aufbauschen des Themas beteiligen und mahnte auch Medien ein, sich zurückzuhalten. Bis heute wisse man ja noch nicht einmal den Grund des Menschenauflaufs.

Schimana sah dies ganz anders. Er habe ein Gespräch mit dem Polizeikommandanten von Reutte geführt und „was ich da gehört habe, war wirklich beunruhigend“. Die Gruppe der Involvierten sei immer größer geworden und Helfer mit Handys herbeigerufen worden, bis knapp 100 Personen zusammengelaufen waren. Allein die Wortwahl gegenüber der 14-köpfigen Exekutive sei von Seiten der beiden Streitparteien extrem aggressiv und besonders abfällig gewesen. Noch im Krankenhaus seien die Beamten am helllichten Tag angegriffen worden. Der VP-Vize erklärte, dass es schon eine Dienstanweisung bei der Polizei gebe, in nächster Zeit im Zentrum Reuttes verstärkt Präsenz zu zeigen. Damit solle das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. Denn objektiv sei die Kriminalitätsrate in Reutte auch weiterhin äußerst niedrig wie eh und je.

Vizebürgermeister Schimana brachte mehrere Vorschläge, was die Gemeinde tun könne: enge Zusammenarbeit mit der Polizei und Wiedereinführung der Gemeindepolizei. Der Integrationsausschuss solle ein intensives Gespräch „mit allen Communities“ in Reutte suchen und jeweilige Ansprechpartner klar benannt werden. Der türkische Verein Atib habe schon Bereitschaft gezeigt, in einen Dialog einzutreten. Eine gewaltbereite Gruppe, die Probleme mache, sei sicher sehr klein und schnell herauszufiltern.

Oberer: „Das Ereignis ist nicht schön und das wollen wir in Reutte nicht haben. Aber alle sollten am Boden bleiben und nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Vielleicht war es eine zufällige Begegnung? Man weiß noch nichts und zuständig ist allein die Polizei im Bezirk, nicht wir.“ Man könne beim Bund vorsprechen, damit sie mehr Mittel und Personal bekomme. Der Bürgermeister stellte auch klar, dass für ihn nur die Polizei über die nötige Ausbildung verfüge, um so einem Problem begegnen zu können, gewiss nicht ein Gemeindepolizist. Man solle sich nur vorstellen, wie er bei diesem Vorfall alleine am Isserplatz erschienen wäre. Schimana hielt dem entgegen, dass ein Gemeindepolizist, der dauernd öffentlich in Erscheinung trete, schon eine Art öffentliche Ordnung symbolisiere. Das könne wirken.

Marktchef Oberer war es besonders wichtig zu erklären, dass jene Asylwerber, die in der Südtiroler Siedlung untergebracht sind, nichts mit den Vorfällen zu tun gehabt hätten, sondern nur bereits Asylberechtigte involviert gewesen wären. „100 Flüchtlinge leben in der Südtiroler Siedlung. Alles funktioniert tadellos. Das steht nie in der Presse.“

Gemeindevorstand Gerfried Breuss von der Bürgermeisterliste: „Schlussendlich hat die Polizei sieben Personen einvernommen. Wo ist da die Massenschlägerei? Ich kann sie nicht sehen. Hier wird alles hochgespielt.“ Schimanas Replik: „Bis zu 100 Personen waren involviert, an die 50 hätte die Polizei laut eigener Aussage mitnehmen müssen, hat aber bei Weitem nicht die Kapazitäten dazu.“

VP-Gemeinderätin Daniela Rief sprach Alois Oberer direkt auf ihr ganz persönliches Sicherheitsempfinden an und ließ seine Beschwichtigungen nicht gelten: „Ich bin zufällig kurz nach dem Vorfall am Isserplatz vorbeigekommen und hatte erstmals in Reutte Angst, zumindest ein mulmiges Gefühl. So etwas gab es bisher noch nie bei mir.“

Relativierend tat sich hingegen Gemeinderat Günther Salchner, der bekannte REA-Geschäftsführer, von der Bürgermeisterliste, hervor. „Ich will hier nichts verharmlosen und Gewalt ist immer abzulehnen.“ Aber sie werde hier unzulässigerweise mit bestimmten Bevölkerungsgruppen verbunden. Dieses Privile­g gebe es nicht. Er erinnerte an gewisse Sommerfeste und die dazugehörigen Schlägereien von Einheimischen.

Die Obfrau des Integrations­ausschusses, GR Andrea Weirather (BM-Liste), erinnerte an ein Gespräch, das zufällig wenige Tage vor dem Vorfall bei BM Oberer mit den Vertretern des türkischen Vereines Atib stattgefunden hatte: „Die Atib-Vertreter haben beteuert, dass von ihrem Verein sicher keine Gewalt ausgeht.“ Oberer erklärte aber auch, dass Atib politisch aktuell mehrere Gesichter zeigen könne.

Gerfried Breuss regte schließlich an, doch die besondere Chance zu nutzen und den türkischstämmigen grünen Gemeinderat Soner Tiytili, der an diesem Abend fehlte, einmal seine Sicht der Vorgänge in Reutte erklären zu lassen.