Innsbruck — Die Vorsitzende des neuen Medizin-Unirats Elisabeth Zanon sieht die Pläne des Landes, eine zweite Medizinerausbildung in Tirol aufzubauen, sehr kritisch. Das löse das Problem des Ärztemangels in der Peripherie nicht, sagt die langjährige Gesundheits-Landesrätin im TT-Interview. Es fehle nicht an Medizinern, sondern an den Ausbildungsstellen für diese in den Spitälern.

Dass sie nun nicht mehr die Landesinteressen, sondern jene der Universität zu vertreten hat, sieht sie nicht als Seitenwechsel, sondern vielmehr als Rückkehr an die Alma Mater, wo sie selbst studiert hat. Dass die ersten Jahre an der Medizin-Uni nicht optimal gelaufen sind, führt sie auch darauf zurück, dass es lange keinen politischen Rückhalt für die neue Uni gab. Die Diskussion, ob die Medizin wieder mit der Stamm-Uni vereinigt werden solle, hält sie für verschwendete Energie. Man sei inzwischen eine selbstständige und erfolgreiche Universität.

Elisabeth Zanon im TT-Interview

Sie sind als Gesundheitslandesrätin ab und zu mit der Medizin-Uni im Clinch gelegen. Nun vertreten Sie deren Interessen. Wie geht es Ihnen mit dem Seitenwechsel?

Elisabeth Zanon: Ich bin bereits zehn Jahre in der Praxis und ebenso lange weg von der Politik. Für mich ist das kein Seitenwechsel mehr, sondern ein Zurückkehren in ein Metier, aus dem ich eigentlich komme. Wenn ich jetzt die Uni betrete, erinnere ich mich, wie wir damals dort übernachteten, um uns ganz früh für eine Prüfung anmelden zu können. Man wird fast ein wenig wehmütig, wenn man die Gerüche der damaligen Zeit wieder in die Nase bekommt. Es ist schön, das wiederzubeleben.

Das Verhältnis zwischen Land und Medizin-Uni war zuletzt angespannt. Wie wollen Sie die Beziehung verbessern?

Zanon: Die Spannungen sehe ich zu einem großen Teil bereinigt. Da hat der vorige Unirat ganz viel zustande gebracht. Grundsätzlich muss uns allen bewusst sein, dass die Medizin-Uni eine ganz wichtige Einrichtung für unser Land ist. Aber dieses Bewusstsein ist mittlerweile auch wirklich vorhanden. Es wäre halt wichtig, dass wir alle — Land, Tirol Kliniken und Uni — mit einer Stimme sprechen. Wenn wir als Uni­rat die Möglichkeit haben, da etwas beitragen zu können, tun wir das natürlich gerne. Auch wenn es nicht die Aufgabe des Aufsichtsorgans ist, operativ tätig zu sein.

Ihr Vorgänger war aber sehr wohl operativ tätig und argumentierte dies damit, aufräumen zu müssen.

Zanon: Prof. Reinhard Putz hat hervorragende Arbeit geleistet und wirklich gut aufgeräumt, wenn man das so sagen darf. Deshalb sehe ich uns jetzt in der komfortablen Situation, dass es akut keine Notwendigkeit gibt, einzugreifen. Meine Sorge ist eher, dass die kleineren Universitäten — und die Medizin-Uni ist eine solche — im Gesamtkonzert der Unis vom Bund schlechter behandelt werden.

Sie waren damals vehement für die Abtrennung der Medizin von der Stamm-Uni, und das gegen große inner­universitäre und politische Widerstände. Die Angst, dass die kleine Medizin-Uni dann im Konzert der großen untergeht, war ein Argument der Gegner.

Zanon: Aber das hat nichts mit der Trennung zu tun. Es gab in Wien vor der Trennung schon die Einstellung, dass eine Medizin-Uni in Wien für Österreich ausreicht.

Aber war es nicht gerade deshalb ein Fehler, die Medizin zu verkleinern, indem man sie aus der großen Stamm-Uni herausgelöst hat.

Zanon: Ich sehe es nach wie vor nicht als Fehler. Man kann sagen, dass man in der Umsetzung vieles hätte anders machen können. Aber die Medizin-Uni war auch ein politisches Opfer. Man hat lange vermittelt, sie sei nur die kleine Schwester der Stamm-Uni und man werde sie eh wieder zusammenführen. Das ist aber Geschichte. Wir sind in der Zwischenzeit eine selbstständige Uni, die schlagkräftige Arbeit in Forschung und Lehre leistet. Aber natürlich muss man die Kooperationen mit der Stamm-Uni erhalten und ausbauen. Das ist klar.

Wenn Sie betonen, Land und Uni sollten mit einer Stimme sprechen. Inwieweit sind Sie einstimmig, was die geplante Medical School als zweite Medizinerausbildung in Tirol angeht?

Zanon: Das Land argumentiert damit, dass wir zu wenig Ärzte in der Peripherie haben. Das ist aber nicht so, und auch die Deutschen wollen nicht alle wieder weg. Tatsache ist, dass wir zu wenig Ausbildungsstellen für Absolventen haben. So wurden die Ausbildungsstellen für Allgemeinmediziner überall reduziert. Das Problem löst die Medical School wohl nicht. Man muss ganz genau hinschauen, wo die Probleme wirklich herrühren. Ich stehe der Medical School jedenfalls sehr kritisch gegenüber.

Die bisherigen Medizin-Uniräte haben fast nur mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht — mit Rektorsabsetzungen oder Anzeigen etwa und der Tatsache, dass es das teuerste Gremium in Österreich war. Wie wollen Sie das Image des Unirats verbessern?

Zanon: Das ist schon unter meinem Vorgänger und seinem Unirat passiert, der das daraus gemacht hat, was es sein soll. Deshalb sehe ich keinen Handlungsbedarf.

Was die Höhe der Aufwandsentschädigungen und Spesen anbelangt, hat aber auch der vorige Unirat für Kopfschütteln in Wien gesorgt und dazu geführt, dass jetzt eine Verordnung die Entschädigungen deckelt.

Zanon: Ja, und das ist mir sehr Recht. Jetzt ist es transparent und einheitlich. Dieser Verordnung werden wir uns genau unterziehen.

Das Gespräch führte Gabriele Starck