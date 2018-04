Innsbruck – Vor der Gemeinderatswahl 2016 schaltete die Kitzbüheler FPÖ ordentlich in den „finanziellen Angriffsmodus“: „Bürgermeister Winkler ist der Schuldenmeister Kitzbühels.“ In der Gamsstadt herrsche Finanzchaos, ausbaden könne den Finanzwahnsinn der neue Gemeinderat, tönte der freiheitliche Stadtparteichef Alexander Gamper. Seit zwei Jahren sitzt er selbst im Gemeinderat der Gamsstadt und seit einem Monat im Landtag. Beruflich ist Gamper im Dienstleistungsbereich tätig. Aber: „Aufgrund meiner politischen Tätigkeit werden momentan keine Aufträge angenommen. Ich bitte um Verständnis“, teilt er auf seiner Homepage mit.

Gerade diese Mitteilung sorgt seit Tagen für Aufregung. Schließlich müsste Gamper um jeden Cent rennen, wird hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Denn finanziell sieht es gar nicht rosig für den FPÖ-Mandatar aus. Vor allem, was seine Schulden betrifft. Seit 2005 müssen nämlich Gläubiger auf ihr Geld warten.

2005 schlitterte Gamper nach der Pleite seiner kleinen Firma in Privatkonkurs, ein so genanntes Abschöpfungsverfahren scheiterte. Und so kämpft der Politiker Gamper, der Kitzbühel politisch aufmischen wollte, mit höchst negativen Bonitätsraten. Gegenüber der TT bestätigte Gamper am Freitag seine Finanzmisere. „Aber ich werde meine Schulden zurückzahlen, das bin ich allen schuldig.“ Mit seinem öffentlichen Einkommen von 5700 Euro brutto im Monat als Landtagsabgeordneter fällt ihm das jetzt natürlich leichter. Bis 2013 war er nämlich nicht in der Lage, Rückzahlungen zu leisten. Ein Antrag auf Verlängerung des Abschöpfungsverfahrens wurde damals abgelehnt, auf offene Forderungen in Höhe von 158.000 Euro habe Gamper kaum Zahlungen geleistet, hieß es in einem Beschluss des Bezirkgerichtes Kitzbühel vom 14. März 2013. Eine Restschuldbefreiung sei deshalb nicht erteilt worden. Gamper wurde außerdem von seinen Gläubigern vorgeworfen, dass er offenbar nicht gewillt sei, seine Schuld zu begleichen.

„Das alles war nicht ganz einfach, natürlich habe ich Fehler gemacht“, sagt Gamper. Die Exekutionstitel seien über die Jahre aufrechtgeblieben. Zuletzt hätten eine Bank und eine öffentliche Institution gegenüber Drittschuldnern auf Geld gepocht, betont der FP-Politiker. „Mit rund 20.000 Euro konnte ich jedoch die offenen Forderungen bedienen, bereits in den vergangenen Jahren habe ich Rückzahlungen geleistet.“ Dafür wurde auch teilweise seine Aufwandsentschädigung als Gemeinderat gepfändet.

Gamper verweist darauf, dass er noch 30.000 Euro Schulden tilgen müsse. „Gemeinsam mit meinem Anwalt werde ich das positiv abschließen.“ Bei politischen Finanzfragen („Schuldenmeister“) dürfte der FP-Politiker künftig aber kleinlaut bleiben. (pn)