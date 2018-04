Von Peter Nindler

Innsbruck – Freizeitwohnsitze gelten als Preistreiber für Immobilien sowie Grund und Boden in Tirol. Eigentlich gelten seit Jahrzehnten strenge Regelungen, allerdings wurde deren Umgehung durch die Personen- und Kapitalsfreiheit in der Europäischen Union jedoch erleichtert. Trotzdem: Wer ein Anwesen in Tirol erwirbt, sollte dort auch wohnen oder kann die Immobilie als ganzjährigen Hauptwohnsitz vermieten bzw. als Firmensitz verwenden. Außer man ist im Besitz von einem der 16.200 genehmigten Freizeitwohn­sitze. Neue dürfen nur dann errichtet werden, wenn es in der betreffenden Gemeinde weniger als acht Prozent zu Freizeit­zwecken genützter Wohnobjekte gibt. Experten gehen davon aus, dass es in Tirol neben den erlaubten noch rund 10.000 illegale Urlaubsdomizile gibt.

Erst in der Vorwoche hat Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer (VP) strengere Kontrollen durch die Bürgermeister gefordert. „Wir haben klare gesetzliche Vorgaben, die es auch zu kontrollieren gilt.“ Doch wie sieht es damit in der Realität aus? Ein jüngst ergangenes Urteil des Landesverwaltungsgerichts Tirol beweist, wie zurückhaltend bei den Freizeitwohnsitzen agiert wird. Zum einen verspricht die Politik stets Maßnahmen, doch kommt es darauf an, dann wird mit Samthandschuhen vorgegangen.

Ende 2001 ist eine Frau aus Deutschland durch eine Anzeige in den Nürnberger Nachrichten auf die Wohnung in Tirol aufmerksam geworden. Das Inserat war in der Rubrik „Auslandsimmobilien“ abgedruckt, in welcher Ferienwohnungen zum Kauf angeboten werden. Sie kaufte und verwendet die Immobilie seit März 2002 stets für Wochenendausflüge oder für Urlaubsaufenthalte. In der gegenständlichen Wohnung hat die Frau auch melderechtlich einen Nebenwohnsitz begründet. Sie sei nicht darauf hingewiesen worden, dass die Wohnung nur ganzjährig benützt werden dürfe, argumentierte sie jetzt gegenüber den Behörden.

Offenbar bestand immer wieder Kontakt zur Gemeindeführung, weil die Urlauberin für ihre Wohnung das Mindestbehältervolumen für den Müll und dadurch die Abfallgebühr reduzieren wollte. Schließlich nutzte sie die Wohnung ja nur zu Ferienzwecken.

Trotz der gesetzlichen Bestimmungen im Raumordnungsgesetz, dass die Bürgermeister eigentlich zur Kontrolle verpflichtet wären, machte die Vorgangsweise der Frau im Gemeindeamt niemanden stutzig. Obwohl die Immobilie nicht im Verzeichnis der offiziellen Freizeitwohnsitze aufscheint. Bis Mitte des Vorjahres mussten die Freizeitwohnsitzverzeichnisse dem Land gemeldet werden, dann kam offensichtlich Bewegung in die Sache: Am 27. Juli 2017 wurde festgestellt, dass die Wohnung unzulässigerweise als Freizeitwohnsitz genutzt wird. Also wurde ein Verfahren eingeleitet.

Nach 16 Jahren des Ignorierens zeigte sich dann auch die Bezirkshauptmannschaft recht nachsichtig. Statt der gesetzlich möglichen Strafen von bis zu 36.300 bzw. 40.000 Euro wurden der Frau für die illegale Freizeitnutzung von rund 16 Jahren lediglich 2000 Euro aufgebrummt. Dagegen hat sie jedoch berufen. Die Begründung des Landesverwaltungsgerichts für die Strafhöhe passt ins Bild: „Insbesondere wird bei der Strafbemessung dem verschuldeten Rechtsirrtum, der langen Tatzeit sowie der bisherigen Unbescholtenheit der Beschwerdeführerin Rechnung getragen.“ In Ansehung all dieser Strafzumessungsgründe könne die verhängte Geldstrafe keinesfalls als überhöht angesehen werden.

Durchgerechnet auf 16 Jahren verursacht ein nicht erlaubter Freizeitwohnsitz lediglich „Zusatzkosten“ von 125 Euro im Jahr. Wie das mit dem immer wieder wiederholten politischen Cred­o, streng gegen Freizeitwohnsitze vorzugehen, im Einklang steht, bleibt ein Rätsel.