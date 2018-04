Von Benedikt Mair

Villanders, Trens — Es ist Frühling in Villanders. In dem Dorf im Herzen Südtirols beginnen die Bäume zu blühen, Wiesen stehen schon in sattem Grün. Es surrt und brummt geschäftig in dem auf 800 Metern Meereshöhe gelegenen Ort weit oberhalb von Klausen. Die Geräuschkulisse, von der jeder Schritt durch die 1800-Seelen-Gemeinde begleitet wird, kommt aber nicht von ausschwärmenden Bienen. Tief unten, an der Sohle des Eisacktales, schlängelt sich die Brennerautobahn entlang. Und im Sekundentakt rauschen die Lkw-Kolonnen vorbei.

Nicht nur im Bundesland Tirol hat man von der Lärmbelästigung und Luftverschmutzung durch den Transitverkehr über die Brennerautobahn genug. Auch unter den Südtirolern regt sich immer mehr Widerstand und selbst politische Parteien haben das Thema — kurz vor den Landtagswahlen im Herbst — auf ihre Agenda gesetzt.

Franz-Josef Rabensteiner sitzt an einem Tisch in einer holzgetäfelten Stube im Erdgeschoß des Untertheimerhofes in Villanders. Das stattliche Gebäude, in dem eine Bar, ein Restaurant und Hotelbetten Platz finden, liegt im Unterdorf, direkt am eisacktaler Hang. Er zupft nervös an der Tischdecke.

„Zwar gewöhnt man sich irgendwann an das Rauschen der Kolonnen — und man muss auch sagen, dass der neue Asphalt, den sie seit einiger Zeit verwenden, es auch besser gemacht hat —, aber der Lärm ist schon störend", sagt Rabensteiner. Fragt man ihn, was gegen den Transitverkehr gemacht werden könne, schüttelt er resigniert den Kopf. „Verbockt haben sie es schon vor 50 Jahren. Die Autobahn hätte schon von Beginn an in den Berg gehört. In einen Tunnel, wie es damals auch von einer Studie vorgeschlagen worden wäre." Der Junior-Chef, Walter Rabensteiner, erzählt, dass es „einige Gäste gibt, die vom dritten in den ersten Stock wechseln wollen, weil man das Brummen der Autobahn dort weniger stark hört".

Über die Autostrada A22, wie der italienische Abschnitt der Brennerautobahn offiziell heißt, fahren täglich mehr als 40.000 Fahrzeuge — rund ein Viertel davon Schwerverkehr. Jährlich benutzen bis zu zwei Millionen Lastwagen die A22. Und es werden immer mehr.

Umweltmaut und Obergrenzen Bozen, Innsbruck — Immer wieder wurde der Südtiroler Landesregierung vorgeworfen, nichts gegen den Transitverkehr zu unternehmen. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher lässt das nicht gelten: „Bereits 2016 haben wir mit Verkehrsminister Graziano Delrio ein entsprechendes Papier unterschrieben, in dem Maßnahmen gegen den Transitverkehr über die Brennerautobahn festgehalten wurden. Auch in den aktuellen Regierungsverhandlungen in Rom spielt für uns der Transit eine wichtige Rolle." Kompatscher nennt hierbei etwa die Eurovignette, Umweltmaut und ein Verbannen des Schwerverkehrs von der Staatsstraße. Und: „Wenn es Rom nicht umsetzen will, dann mach eben ich es." Außerdem setzt Kompatscher alle seine Hoffnungen in den Transit-Gipfel, der am 12. Juni in Bozen stattfinden soll. Südtirol, das Trentino und Tirol wollen dort die geplante Korridormaut konkretisieren. Auch Lkw-Obergrenzen sollen in Bozen thematisiert werden. Thomas Baumgartner, Präsident des italienischen Frächterverbandes ANITA, kann die Sorgen der Bürger bezüglich des Transitver­kehrs über die Brenner-Route nachvollziehen, „allerdings auch jene der Südtiroler und italienischen Wirtschaft. Ein komplettes Abschneiden dieser wichtigen Verkehrsader hätte negative Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort." Die Verlagerung des Warenverkehrs auf die Schiene ist für Baumgartner „noch" zu teuer. So lange der Brennerbasistunnel nicht fertig gestellt sei, müsse „die öffentliche Hand den kombinierten Verkehr auf der Schiene bezuschussen". (bfk)

Die Sorgen seiner Bürger nimmt Walter Baumgartner, Bürgermeister von Villanders, sehr ernst. „Man merkt, dass die Trasse an ihre Belastungsgrenzen gestoßen ist. Mehr geht nicht mehr. Bei der kleinsten Baustelle oder nach Feiertags-Fahrverboten kommt es zu langen Staus, viele Einheimische kommen kaum noch störungsfrei zur Arbeit", erzählt Baumgartner.

Langsam habe auch die Südtiroler Politik verstanden, dass es so nicht weitergehe, sagt der Dorfchef. „Langsam, zaghaft, aber immerhin nehmen sie sich des Themas an. Wichtig ist, dass alle Alpenregionen jetzt zusammenarbeiten. Italien muss die Maut und Österreich die Benzinpreise erhöhen, damit die Transitroute über den Brenner nicht mehr so reizvoll ist." Von Entschädigungszahlungen wegen des Verkehrs, die in Südtirol immer wieder zur Sprache kommen, hält Baumgartner nichts: „Es bringt mir wenig, wenn man mir erst eine schmiert und mir dann 100 Euro in die Hand drückt und mir sagt, ich soll mich damit abfinden."

50 Kilometer weiter nördlich, in Maria Trens, einer Fraktion der Wipptaler Gemeinde Freienfeld, steht Anna Walcher, Junior-Wirtin im Gasthof Bircher, angelehnt an eine Garagenmauer im Schatten der kleinen Wallfahrtskirche im Ort. Nur wenige hundert Meter entfernt rollt auf der Autobahn ununterbrochen der Verkehr vorbei. Sie nimmt den Lärm nicht mehr bewusst wahr: „Man gewöhnt sich dran. Aber die Gäste beschweren sich. Ich glaube, dass viele deshalb nicht mehr zu uns in den Urlaub kommen."

Während Walcher die Hoffnung auf Besserung aufgegeben hat, wollen viele Wipptaler nicht stillhalten. Auch Peter Faistnauer, Bürgermeister von Freienfeld, hat genug: „Wir ersticken im Verkehr. Mein Geduldsfaden ist schön langsam gerissen." Er fordert Obergrenzen für Lkw, eine Erhöhung der Maut und Entschädigungszahlungen für die Anrainergemeinden. Die Landesregierung müsse in Rom vehementer dafür eintreten, „denn die Regierung behauptet immer, dass der Verkehr über die Alpen lebenswichtig für Italien ist. Es wird ein Kampf. Aber ein Kampf, den es zu kämpfen lohnt. Immerhin geht es um die Gesundheit der Bürger."