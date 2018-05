Von Peter Nindler

Innsbruck – Unter den Gesundheitsreferenten in den Ländern ist Tirols Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) mittlerweile der längstdienende. Und mit Beate Hartinger-Klein (FPÖ) sitzt Tilg bereits die fünfte Gesundheitsministerin gegenüber. Über die aktuelle Diskussion bei der Allgemeinen Versicherungsanstalt AUVA und den Sozialversicherungen kann er sich nur wundern. „Was da rund um die AUVA passiert, ist aus meiner Sicht ein kommunikationstechnisches Desaster. Weil auch die Mitarbeiter und Patienten im über die Landesgrenzen hinaus anerkannten Rehabilitationszentrum Bad Häring dermaßen verunsichert werden.“

Reformen im Gesundheitsbereich seien kein „Quick win“ (schneller Gewinn), wie es der ehemalige Rektor der privaten Universität UMIT ausdrückt. „Man muss alle Partner mitnehmen, das dauert eben. Entscheidend ist jedoch, wie Reformen kommuniziert werden.“ Bei der AUVA würden einfach 500 Millionen Euro als Einsparungsziel in den Raum gestellt, „aber keiner weiß so richtig, was das bedeutet“, übt Tilg offen Kritik an der Gesundheitsministerin.

Tilg erwartet sich mehr Professionalität

Natürlich seien Reformen immer zielführend, verweist Tilg auf mögliche Einsparungspotenziale und Synergien in der Verwaltung. „Man sollte sich davor nur genau überlegen, wie man es angeht und kommuniziert.“ Bei der AUVA gehe es vor allem um finanztechnische Fragen. „Und was passiert? Mitarbeiter und Patienten werden verunsichert. Das ist einfach unpassend.“ Bad Häring leiste hervorragende Arbeit, „und plötzlich wird eine flächendeckende Verunsicherung produziert. Das ist nicht nachvollziehbar“, fügt Tilg hinzu.

Der Tiroler Gesundheitslandesrat erwartet sich gerade im sensiblen Gesundheitsbereich, „wo immer der Patient im Vordergrund stehen sollte“, mehr Professionalität. „Denn eines muss die Gesundheitsministerin ebenfalls wissen: Die Spitalsfinanzierung ist derzeit auf Punkt und Beistrich zwischen Bund und Ländern paktiert.“

Westachse ist sich einig

Bei der Zusammenlegung der 21 Sozialversicherungsträger zu fünf Kassen und der Eingliederung der neun Gebietskrankenkassen in eine Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) stellt Tilg eine klare Bedingung: Die Budgethoheit der regionalen Landesgeschäftsstelle in Tirol müsse gewährleistet bleiben. Derzeit deckt die Tiroler Gebietskrankenkasse mit 591.000 Versicherten 80 Prozent der Bevölkerung ab und hebt rund eine Milliarde Euro an Beiträgen ein. „Diese müssen auch künftig in Tirol selbstverwaltet werden“, lehnt Tilg eine Zentralisierung kategorisch ab. Für ihn sei die Gebietskrankenkasse ein entscheidender Partner in der Gesundheitsplanung im Land. „Sie muss auch künftig Entscheidungskompetenz vor Ort haben, sonst kommen wir nicht weiter.“ Tilg spricht sich für moderne föderale Strukturen bei den Sozialversicherungen aus. „Wir benötigen einen Partner mit Kompetenzen in der Landeszielsteuerung, was den Gesundheitsbereich betrifft.“ Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum bei den Spitälern und im niedergelassenen Bereich dürften nicht verloren gehen und in Wien angesiedelt werden.

Wie Tilg bestätigt, sei sich die Westachse mit Vorarlberg, Tirol, Salzburg, aber auch Oberösterreich, in dieser Frage einig. „Das werden wir am 7. Mai bei einem internen Treffen klarmachen. Der Schlüssel für eine Reform der Sozialversicherungen ist die künftige kompetenzmäßige Ausstattung der Landesgeschäftsstellen.“ Die Zusammenlegung sei das eine, „regionale Planungsentscheidungen das andere“, erklärt Tilg abschließend.