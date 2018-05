Innsbruck – Haben österreichische Soldaten neun syrische Geheimdienstmitarbeiter in eine Zone geschickt, von der sie wussten, dass dort ein Hinterhalt lauerte? Seit dem Falter ein derartiges Video zugespielt wurde, in dem genau das dargestellt wird, gehen die Wogen nicht nur in Österreich hoch. Die UNO spricht von einem „verstörenden Video“, das Verteidigungsministerium hat eine Untersuchungskommission eingerichtet. „Es geht auch um unser Image“, erklärte dazu Ministeriumssprecher Michael Bauer, der davon ausgeht, dass Ende Mai ein Untersuchungsbericht vorliegt. Völkerrechtsexperten sprechen unterdessen in Medienberichten schon von möglichen Anklagen wegen „Beihilfe zum Mord“. Sie sind sich einig, dass die Österreicher eingreifen hätten müssen, um die Syrer zu schützen.

Beobachten und melden

Vor einer raschen Vorverurteilung der Beteiligten warnt hingegen ein Tiroler Ex-Soldat, der selbst im fraglichen Zeitraum auf einem anderen Stützpunkt am Golan im Einsatz war und die Abläufe und Gegebenheiten genau kennengelernt hat. „Sofern man nicht die ganze Geschichte kennt, sollte man sehr vorsichtig sein mit einem Urteil. Wir waren nicht als Kampfeinheit dort, sondern um zu beobachten und zu melden. Das war der Auftrag der UNO“, erklärt der Tiroler im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Laut dem Video, das dem Falter zugespielt wurde, ist den Österreichern beim Stützpunkt Mount Hermon – übrigens im Laufe des Golan-Einsatzes ein traditionell oft von Tirolern besetzter Stützpunkt – bekannt gewesen, dass sich Schmuggler in der Zone versteckt hatten. Da sich die Blauhelme aber laut UN-Mandat in innerstaatliche Konflikte nicht einmischen durften, hätten sie auch nichts sagen können, argumentierten die Blauhelme. Die Österreicher sollen die Syrer also lediglich unterschwellig gewarnt haben, indem sie ihnen bedeuteten, vorsichtig zu sein.

Mehr hätte man laut dem Tiroler Ex-Soldaten auch gar nicht tun können: „Man darf nicht vergessen, dass wir überhaupt kein Weisungsrecht gegenüber den Syrern hatten. Die sind da ja nicht einfach auf einen Spaziergang reingefahren, die hatten einen Auftrag, und der lautete vermutlich, Schmuggler aufzuspüren“. Die Zone zwischen Mount Hermon Süd und Mount Hermon Basis sei als Schmugglerzone bekannt gewesen, immer wieder sei es auch mit Bewaffneten zu Zwischenfällen gekommen. „Man kann also nicht sagen, dass mit einem Hinterhalt gerechnet werden konnte, nur weil die Soldaten vorher Bewaffnete in der Zone beobachtet haben. Man hat immer mal wieder Schmuggler dort gesehen.“

Immer wieder Zwischenfälle mit Schmugglern

Eine Einmischung sei außerdem nicht nur aufgrund der Weisung sondern auch aufgrund der Erfahrung schwierig gewesen. Ministeriumssprecher Michael Bauer gab in einem Interview zu, dass die Soldaten auf dem Stützpunkt am Mount Hermon öfter in Schießereien geraten waren. „Die Soldaten sind oft unter Beschuss gewesen“, sagte er der Tageszeitung Der Standard.

„Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es immer Racheakte gab, wenn wir uns in die Angelegenheiten von Schmugglern eingemischt haben. Es gibt mehrere Zwischenfälle, in die unsere Truppen involviert waren, die eindeutig Racheakte waren. Das wäre auch in diesem Fall passiert“, ist sich auch der Tiroler Ex-Soldat sicher – und weiter: „Die Weisungen dort sind nicht einfach von einem Kommandanten gekommen, solche Entscheidungen gehen bis nach New York.“

Bericht umgehend gemeldet

Freilich schränkt er ein, dass das Verhalten der Soldaten, die die anschließende Schießerei aus der Entfernung gefilmt und derbe kommentiert haben, nicht fehlerfrei und mehr als respektlos war. Dennoch sei die Frage noch offen, ob tatsächlich mit einem Hinterhalt durch die Schmuggler zu rechnen gewesen war, bzw. in welchem zeitlichen Ablauf die Geschehnisse passiert sind. Das Video zeige sicher nur einen Ausschnitt der ganzen Gegebenheiten. „Das Video wurde sicher über eine weite Entfernung gedreht, durch das Binokular, das auf dem Posten zur Beobachtung angebracht ist“, erklärt der Insider. Die Österreicher wären also zur Zeit des Angriffs mehrere Kilometer entfernt gewesen. „Selbst wenn sie eingreifen hätten dürfen, wäre das nicht einfach gegangen, zumal wir dafür gar keine Ausrüstung hatten.“ Der Vorfall wurde aber umgehend gemeldet.

Laut einem internen Bericht der Undof hätten sich die Schmuggler zuvor bei der UN-Position Hermon Base über einen toten Esel beschwert und angekündigt, Vergeltung zu üben. Demnach sollen die Syrer in das Gebiet gefahren zu sein, um die Stellung der Schmuggler anzugreifen, wobei ein Schmuggler getötet worden sei. Nach dieser Darstellung hätte den Geheimdienstpolizisten die Bewaffnung der Gegenseite bekannt sein müssen. Sie hätten außerdem gewusst, dass die UNO-Soldaten in der Pufferzone nicht eingreifen durften. Nicht nur der Tiroler fragt sich deshalb, aus welchem Grund neun syrische Geheimdienstmitarbeiter in nur einem Fahrzeug auf Patrouille fahren. „Warum sind sie nicht mit zwei Fahrzeugen gefahren?“ Ob es sich tatsächlich so abgespielt hat, wird aber vermutlich niemals einwandfrei geklärt werden können.

„Widerspricht militärischem Ethos“

Der Militärstratege und früher Bundesheer-Brigadier Gerald Karner beurteilt die Lage anhand des vorhandenen Videomaterials jedenfalls anders. „Die Österreicher hätten die Syrer natürlich warnen müssen“, sagte er in einem Gespräch mit dem Standard. „Es kann keine Vorschrift geben, die verbietet, dass man Leute nicht in den Tod schickt“, so Karner. „Das widerspricht jedem soldatischen Ethos“.

Ähnlich denkt der Völkerrechtsexperte Manfred Nowak, der von einer Pflicht zur Warnung ausgeht. Die Österreicher sollen den Syrern „wider besseres Wissen eine falsche Auskunft gegeben“ haben, so Nowak, der erklärt, dass die Soldaten wegen Beihilfe zum Mord belangt werden könnten. Sie würden dann vor ein österreichisches Gericht gestellt, weil Straftaten von Soldaten im Auslandseinsatz durch zivile Staatsanwaltschaften verfolgt und durch zivile Gerichte geahndet werden.

Der Innsbrucker Völkerrechtler Peter Hilpold ist in einem Gastkommentar für die Wiener Zeitung ebenfalls der Ansicht, dass die Österreicher “wahrscheinlich“ mehr tun hätten müssen. Hilpold wies aber zugleich auf das “völlig ungenügende” UNO-Mandat und die “Extremsituation” für die jungen Blauhelme hin.

Der Tiroler Ex-Soldat hält es für möglich, dass es in dem Fall zu einer Verurteilung kommen wird. Letztlich seien es aber auch die Österreicher gewesen, die die Leichen der Syrer aus der umkämpften Zone bergen und den syrischen Behören übergeben mussten. „Man darf auch nicht vergessen, dass die Burschen dort auf dieser Basis genug Schlechtes erlebt haben und das sicher nicht so einfach verarbeitet haben. Wahrscheinlich werden sie es ihr Leben lang mittragen.“ (TT.com)