Im Bund wurden die Grünen ja rausgewählt. Dann dachte man, dass viele das bei den Landtagswahlen wieder „gut­machen" wollen. Das ist nicht passiert. Wie erklären Sie sich das?

Werner Kogler: In Niederösterreich waren wir an der Schwelle — drinnen oder draußen —, das haben wir dann mit dem zweitbesten Ergebnis der niederösterreichischen Geschichte geschafft. In Tirol war das Ziel rund um elf Prozent, Regierungsverhandlungen und Regierungsbeteiligung — das ist gelungen. Kärnten ist völlig klar: Wer sich derart präsentiert, aufführt und streitet, der hat im Landtag eh nichts verloren. In Salzburg wären natürlich zehn bis elf Prozent besser gewesen — das war das Ziel und das wurde verfehlt. Aber es ist immer noch das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Salzburger Grünen. Man muss also immer auch die Relationen sehen. Da ist Licht und Schatten. Aber: Wir machen den Neubeginn der Bundes-Grünen ab Mitte Mai nicht abhängig von den Landesergebnissen.

Aber es hat doch teilweise massive Verluste in den Ländern gegeben. Angesichts einer schwarz-blauen Bundesregierung hätte es doch Zugewinne geben müssen, meinen Sie nicht?

Kogler: Dass wir einen schweren Stand haben, ist ja klar. Mit den Ergebnissen in Salzburg und Tirol spielen wir aber in einer Liga mit den deutschen Grünen. Ja, es gab Verluste — mal mehr, mal weniger. Aber ich würde das jetzt nicht dramatisieren.

Dort, wo die Grünen in der Landesregierung waren, also in Tirol und Salzburg, wurde die Landeshauptmann-Partei gestärkt. Haben die Grünen einen Regierungs-Malus?

Kogler: Das glaub' ich nicht. Die Landeshauptleute sind überall gestärkt worden. Am stärksten die Frau Mikl-Leitner. Und in Niederösterreich regieren wir ja bekanntlich nicht. Das ist ein genereller Trend. Die Sorgen sollten sich eher Schwarz-Blau im Bund machen. Weil die Landeshauptleute werden schon wieder ihre föderalen Forderungen durchziehen.

Was machen die Grünen in den Ländern falsch?

Kogler: Ich kann Fehler nur in Kärnten erkennen — und dort wird völlig neu begonnen. Abgesehen davon werde ich keine Zensuren verteilen. Kärnten war verheerend — das Bild der Grünen und das Wahlergebnis. Aber auch da ist mit Matthias Köchl ein sehr umtriebiger, konstruktiver und verbindender Mensch als Landessprecher gewählt worden.

Wer werkt eigentlich am Wiederaufbau der Bundespartei?

Kogler: Wir sind ein ganz kleines Team — um das Politische kümmere ich mich. Wir setzen nun auf die Jungen. Die „Next Generation" hat einen sehr großen inhaltlichen Anteil am Neubeginn-Kongress. Wir haben noch ein paar, die ihre Erfahrung, Zeit und Kraft zur Verfügung stellen — so wie meine Stellvertreterin, Regina Petrik aus dem Burgenland. Und wir arbeiten mit den Landesgeschäftsführern enger zusammen als zuvor, vor allem im geschäftsführenden und Finanzbereich.

Sie sprechen von den Jungen. Bei den Grünen gab es beispielsweise den Julian Schmid oder die Sigrid Maurer, die als Zukunftshoffnung galten. Wo sind die?

Kogler: Ich habe mit denen Kontakt gehabt, die ihrerseits Landtagsmandate haben. Die haben sich erfreulicherweise selber gefunden und sich angeboten. Und das sind die, die jetzt aktiv werken. Wie es mit allen anderen weitergeht, werden wir sehen. Ich strecke allen die Hand aus. Wir haben noch teilweise Kontakt untereinander.

Wie zufrieden sind Sie mit der jetzigen Opposition? Bietet die genügend Paroli?

Kogler: SPÖ-Chef Christian Kern ist immer noch positiv auffällig, weil er politische Rhetorik kann. Das kann man ja von den wenigsten in dem Land behaupten. Diese durchgespinnten PR-Sprechpuppen à la Kanzler Kurz, das wird nicht auf ewig so funktionieren.

Peter Pilz möchte in die Politik zurückkehren. Was sagen Sie dazu?

Kogler: Das muss die Liste Pilz klären. Ich urteile über niemanden. Ich weiß, dass er ein ewiges politisches Talent ist. Die Liste Pilz hat eine Reihe Abgeordneter, vor denen ich großen Respekt habe. Da ist viel Potenzial da. Ich wäre froh, wenn die sich endlich finden würden, weil da fehlt was in der Opposition. Wir organisieren unseren Neubeginn und ich werde sicher nicht die Tür zuschlagen, sondern versuchen, da oder dort auch was kooperativ auf die Reihe zu kriegen. Ich hege keinen Argwohn.

Wie steht es um die Parteischulden?

Kogler: Da gibt es den Abbauplan — der geht auf drei bis vier Jahre. Das ist alles schon vor Weihnachten gelöst gewesen. Die Zukunftsfinanzierung ist ein völlig anderes Thema: Das werden wir Mitte Mai starten und wenn wir uns erfolgreich präsentieren, dann ist das sehr herzeigbar. Wenn man was zu berichten hat, kann man auch Spenden einwerben, damit die Grünen wieder stärker vertreten sein können — außerhalb des Nationalrats und später auch wieder drinnen.

Das Gespräch führte Serdar Sahin