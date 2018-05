Von Rolf Steininger

In diesem Jahr feiert Israel seinen 70. Geburtstag. Vor 70 Jahren, am Nachmittag des 14. Mai 1948, verkündete der Führer der Zionisten, David Ben Gurion, die Unabhängigkeit Israels. Dies war der Endpunkt einer Entwicklung, die Jahrzehnte vorher begonnen hatte, und zwar mit jenem im 19. Jahrhundert in Europa entstandenen Phänomen und dem Mann, der daraus die Konsequenzen gezogen hatte. Das Phänomen war der Antisemitismus, der Mann Theodor Herzl.

Theodor Herzl

Herzl war 1860 in Budapest geboren, wuchs in Wien auf und wurde dort ein vollständig assimilierter Jude. 1896 schrieb er eine kleine Broschüre: Der Judenstaat – Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Der erste Satz macht deutlich, worum es ihm ging: „Der Gedanke, den ich in dieser Schrift ausführe, ist ein uralter, es ist die Herstellung des Judenstaates.“ 1897 organisierte er den ersten Zionistenkongress in Basel, der die Errichtung einer Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina, d. h. einen Judenstaat forderte. 50 Jahre und neun Monate später gab es diesen Staat: Israel.

Palästina als britisches Mandat

Bis dahin war es ein harter und beschwerlicher Weg. Die wichtigsten Stationen seien hier noch einmal aufgezählt: 1917 die Balfour-Deklaration – jener berühmte Brief des britischen Außenministers Balfour, in dem die britische Regierung den Zionisten ihre Unterstützung beim Aufbau einer nationalen Heimstätte in Palästina zusicherte, das nach dem Ersten Weltkrieg britisches Mandatsgebiet wurde. 1939, im Vorfeld des Krieges, änderten die Briten ihre Politik: Es würde keine weitere jüdische Einwanderung und damit auch keinen jüdischen Staat geben. Auch nach 1945 blieben sie bei dieser Politik. Dagegen kämpften die Juden in Palästina – auch mit Terroraktionen.

Die UNO-Resolution 181

Im Februar 1947 legte Großbritannien sein Palästinamandat zurück. Am 29. November 1947 beschloss die UNO dann mit der Resolution 181 die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Die Araber lehnten den Plan ab.

Die Unabhängigkeit

Am Freitag, den 14. Mai 1948, um Mitternacht, würde nach 26 Jahren das britische Mandat über Palästina zu Ende gehen. Acht Stunden zuvor, um 16 Uhr, verkündete David Ben Gurion im Stadtmuseum von Tel Aviv die Errichtung des Staates Israel.

Fast gleichzeitig griffen Ägypten, Jordanien, Syrien, der Irak und der Libanon Israel an. Israel siegte, etwa 800.000 Palästinenser flüchteten oder wurden vertrieben. Die Araber nennen das „al-nakba“, die Katastrophe. Dem Unabhängigkeitskrieg 1948/49 folgte 1956 der zweite Krieg. Dann 1967 im Sechstagekrieg die totale Niederlage der Araber.

Israel als Global Player

Bei seiner Gründung 1948 hatte Israel 600.000 Bewohner. 2018 sind es sieben Millionen, plus 1,4 Mill. Araber. Das Land ist etwa so groß wie Niederösterreich, aber besteht zu 50 % aus Wüste. Österreichs erster diplomatischer Vertreter in Israel, Karl Hartl, nannte Israel 1953 ein „kleines, sehr armes Land“ ohne Zukunft. Er sollte sich irren. Dieses kleine Land ist inzwischen in den wichtigsten Zukunftsindustrien zum Global Player geworden.

Israel ist Weltspitze in Computer-Science und Mathematik und zählt überdies zu den fünf weltbesten Ländern in allen Disziplinen, die Grundlagen für Hochtechnologien liefern.

Warum ist das so? Israels turbulente Geschichte – 70 Jahre Belagerungszustand – hat in vielfacher Hinsicht eine Mentalität der Innovationen erzeugt, die auf schierer Notwendigkeit basiert. Gefragt war die effektive Nutzung begrenzter Ressourcen, intelligente Improvisation und eine Ethik des Durchhaltens im Angesicht von Widrigkeiten. Hinzu kam der kontinuierliche Zustrom von talentierten Einwanderern aus aller Welt.

Führende Technologie-Unternehmen wie Intel, Motorola, HP oder auch Yahoo, Apple und Microsoft haben aus diesem Grund ihre einzigen außerhalb der USA liegenden Forschungsabteilungen in Israel. Das erste Mobiltelefon wurde von israelischen Forschern bei Motorola-Israel entwickelt, genauso wie der USB-Stick, der im Jahr 2006 von Sun Disk für 1,6 Mrd. $ gekauft wurde. In jedem Handy steckt israelische Technologie.

Israelische Sicherheitsunternehmen sind in allen Regionen der Welt aktiv. Die Infrastruktur des Buckingham-Palastes, des Vatikans und des Eiffelturms werden mit israelischer Technologie gesichert, genauso wie die Flughäfen JFK in New York, Heathrow in London, Hannover, Tel Aviv, Singapur und andere.

Die Rolle der Armee

Dabei spielte und spielt die Armee eine entscheidende Rolle. Israels junge Führungskräfte profitieren von der drei Jahre dauernden Wehrpflicht für Männer und zwei Jahre für Frauen, verbunden mit jährlich wiederkehrenden Wehrübungen, bei denen private Netzwerke vertieft werden. Militärische Eliteeinheiten arbeiten heute teilweise auf höherem Niveau als die Universitäten Harvard, Princeton oder Yale.

Führend in Bildung und Forschung

Der Anteil von Universitätsabsolventen in Israel ist gemessen an der Gesamtbevölkerung der höchste weltweit. Auf 10.000 Beschäftigte kommen in Israel 145 Wissenschafter, verglichen mit den USA 85, Japan 70 und Deutschland 60.

Israel ist der weltweit größte Markt für geschliffene Diamanten. Jeder dritte Diamant in dieser Welt wird hier geschliffen. Das Land ist auch führend im Umweltschutz:

Die Forscher der Ben-Gurion-Universität in Beersheba haben eine Getreidesorte gezüchtet, die auch auf kargen und salzigen Böden wächst und bei großer Trockenheit nicht eingeht. Die computergesteuerte Technik der Tropfen-Bewässerung wurde in Israel erfunden. Das Land ist auch führend in der Technik der Wasseraufbereitung; im letzten Jahr hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein Abkommen mit Indien zur Reinigung eines Teilstückes des Ganges geschlossen. Die weltweit größte Firma für Groß-Solaranlagen steht in Israel, der weltgrößte Solarturm in der Negev Wüste, der 10 % des gesamten israelischen Energiebedarfs produziert.

Israel ist weltweit führend in der Stammzellenforschung – trotz Rabbinats. Im Bereich selbstfahrender Autos zeigte der Kauf des Jerusalemer Fahrassistenten-Start-ups Mobileye im Frühjahr 2017 durch den Chip-Hersteller Intel für 15 Milliarden Dollar, dass Israel auch in dieser Sparte oben mitspielt. Und Israel hat sogar die Cherry-Tomate gezüchtet.

Jerusalem ist eine Stadt mit einer der besten, 1925 gegründeten, Universitäten der Welt, fast ohne Bettler, Drogensüchtige, Alkoholiker. Allerdings bestimmen die Orthodoxen weitgehend das Straßenbild– nicht immer zur Freude der übrigen Bewohner.

Tel Aviv, 1909 gegründet, die „sündige“ Stadt, die nie schläft, ist die weltweit zweitbeste Stadt für technische Start-ups – nach Silicon Valley in Kalifornien.

Ein einzigartiges Land – mit vielen offenen Fragen

Es gibt dennoch viel zu kritisieren: Flüchtlinge, Siedler, Checkpoints, Ultra-Orthodoxe, israelische Araber, die „Mauer“, die Besatzungspolitik in der Westbank etc. Probleme, die andere Länder nicht kennen.

Wie schaut die Zukunft aus? Die arabischen Nachbarländer sind keine Gefahr mehr für Israel. Aber was ist mit dem Iran? Wird Israel ein binationaler Staat werden? Hat die Zwei-Staaten-Lösung noch eine Chance? Oder wird einfach alles so weitergehen?