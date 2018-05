Von Peter Nindler

Innsbruck – Bereits Sonntagabend wollen sich die Finanzreferenten aus den ÖVP-regierten Ländern abstimmen. Geht es doch am Montag beim Treffen des österreichischen Koordinationskomitees mit Finanzminister Hartwig Löger (VP) um viel Geld. Schließlich berät diese politische Runde die Budgetkoordinierung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Der Ersatz für den Pflegeregress, Finanzierung der Deutschklassen und des Kinderbonus sollen in einem Finanzpaket fixiert werden.

Im schlechtesten Fall rechnen die Länder beim Pflegeregress mit Zusatzkosten für 2018 von 654 Mio. Euro, Tirol befürchtet Mehraufwendungen von 42 bis 45 Mio. Euro. Bis 2021 könnten diese auf 58 Millionen Euro anwachsen. Löger beharrt aktuell auf die ursprünglich als Ersatz vereinbarten 100 Mio. Euro. Nach dem Motto „Wer anschafft, zahlt auch“ fordern die Länder zur Abgeltung zusätzlicher Aufgaben bzw. für die Pflege mehr als eine Milliarde Euro.

Der bis Mitte Mai geplante Entwurf für eine bundeseinheitliche Mindestsicherung dürfte ebenfalls zur Sprache kommen. Vor allem unter den VP-Finanzchefs mit LH Günther Platter. Und da sickert jetzt durch, dass sich die Regierung am Tiroler Modell mit mehr Sachleistungen, gekürzten Beiträgen bei Wohngemeinschaften sowie gestaffelten und bei Mehrkindfamilien verminderten Zahlungen orientieren möchte. Im Gegensatz zur bisher favorisierten Mindestsicherung in Oberösterreich gibt es in Tirol keinen Deckel beim Haushaltseinkommen (1512 Euro) und keine Unterscheidung beim Asylstatuts.

Mindestsicherung nach Tiroler Muster

Es werden intensive Verhandlungen am Sonntag und am Montag sein: zuerst ÖVP-intern und dann in der Budgetsteuerungsgruppe (österreichisches Koordinationskomitee) von Bund, Ländern und Gemeinden mit Finanzminister Hartwig Löger (VP). Zum einen wollen sich die Finanzreferenten aus den ÖVP-dominierten Ländern wie Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Ober- und Niederösterreich wohl intensiv über die bundeseinheitliche Mindestsicherung austauschen. Der Bund macht Tempo und will bis Mitte Mai einen Entwurf für ein Grundsatzgesetz vorlegen. Am 17. und 18. Mai tagt schließlich die Landeshauptleutekonferenz in Wien.

Wie es jetzt heißt, gilt für das Grundsatzgesetz das Tiroler Mindestsicherungsmodell als Vorbild. In Ober- und Niederösterreich gibt es Deckelungen auf 1500 Euro pro Haushalt und weniger Geld für Flüchtlinge. Der Verfassungsgerichtshof hat das niederösterreichische Mindestsicherungsmodell aber gekippt, weil es dort auch Fristen für die Anwartschaft gegeben hat. Tirol und Vorarlberg setzen hingegen auf mehr Sachleistungen (Wohnkosten) und Kürzungen für Personen, die in Wohngemeinschaften leben. Sie erhalten nur noch 473 statt 633 Euro pro Monat. Außerdem bekommen Mehrkindfamilien weniger Geld. Bei den Aufwendungen fürs Wohnen plant Tirol heuer aber eine Anhebung.

Bisher wollte sich die schwarz-blaue Bundesregierung bei der Mindestsicherung Oberösterreich zum Vorbild nehmen, doch offene rechtliche Fragen dürften zu dem Schwenk geführt haben. Den Ländern soll außerdem ein gewisser Spielraum eingeräumt werden – vor allem bei den Wohnungskosten. Und weil bei den Wohngemeinschaften vor allem Flüchtlinge betroffen sind, dürfte die Bundesregierung das auch als Signal an Wien verwenden. Die sozialdemokratische Stadtregierung will bekanntlich überhaupt keine Änderungen bei der Mindestsicherung vornehmen.

Montag geht es dann finanziell ans Eingemachte. Die Länder wollen endlich Zugeständnisse des Finanzministers, die über einen Ersatz von 100 Millionen nach dem Aus für den Pflegeregress hinausgehen.