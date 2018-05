„Ich trete an, um in die Landesregierung zu kommen"; gelinge das nicht, bleibe er in Wien, im Nationalrat. Das hat NEOS-Abgeordneter Sepp Schellhorn vor der Salzburger Landtagswahl gesagt.

Die Abstimmung am 22. April hat für seine Partei Erfreuliches gebracht. Mit 7,3 Prozent (drei Mandate) ist sie nicht nur erstmals im dortigen Landtag, sie kann fortan, an der Seite der ÖVP und der Grünen, auch mitregieren. Einen Landesrat werden die NEOS stellen.

Wechselt Schellhorn also nach Salzburg? Wie Recherchen der TT ergeben haben, tut er das wohl nicht. Er hätte gern ein großes Ressort — mit den Agenden Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft —, heißt es. Da es „sehr unwahrscheinlich" sei, dass es das in der siebenköpfigen Landesregierung spielt, werde Schellhorn Wien nicht verlassen. Er könne ohnehin für die Wirtschaft am meisten erreichen, wenn er weiterhin im Parlament werke. Dort sitzt der Unternehmer aus Salzburg seit 2014. Seine Bereiche: Finanzen, Wirtschaft, Industrie, Tourismus, Kunst, Kultur. (kale)