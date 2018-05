Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Transitsituation spitzt sich dramatisch zu: 16 Prozent Steigerung im April, im ersten Quartal 2018 rollten um 95.509 Transit-Lkw mehr auf der Brennerachse. Tirol will jetzt Verhandlungen mit der EU aufnehmen, damit auch für einen Teil der aktuell saubersten EURO-6-Lkw das sektorale Lkw-Fahrverbot gelten soll. Südtirols LH Arno Kompatscher fordert indes höhere Dieselpreise in Österreich, um den Umwegverkehr am Brenner zu verringern.

Tirol ist in der Transitschleife gefangen, die jüngsten Schwerverkehrszahlen zeigen steil nach oben. 2,55 Millionen Lkw fuhren im Vorjahr auf der Brennerachse, in den ersten vier Monaten des heurigen Jahres waren es bereits 819.000. Um 13,2 Prozent oder 95.509 Gütertransporte mehr als im Vergleichszeitraum 2017. Allein im April schnellte das Transitwachstum um 16 Prozentpunkte hinauf. Das Plus betrug 27.200 Fahrten. Soweit die nackten Zahlen.

In der am Dienstag beginnenden Regierungsklausur der schwarz-grünen Landeskoalition im Bildungszentrum Grillhof in Vill bei Innsbruck wird deshalb der Güterverkehr eine zentrale Rolle einnehmen. Politisch wird an einem Maßnahmenpaket gefeilt, das bei der Verkehrskonferenz am 12. Juni in Bozen präsentiert werden soll. Mit den 26 Lkw-Block­abfertigungen im heurigen Jahr lassen sich die Lkw nicht auf die Schiene verlagern, sondern damit wird lediglich der Verkehrsfluss verbessert. Höhere Mauten wie eine eigene Korridorabgabe auf der Brennerachse von Rosenheim bis Verona sind schlussendlich der Schlüssel für eine Verlagerung. Doch daran hakt es.

Der Verkehrsclub Österreich verweist darauf, dass in der Schweiz die Lkw-Maut höher sei und sie auf allen Straßen gelte, wodurch Lastwagen auch am untergeordneten Straßennetz verursachergerecht bezahlen. „In Österreich hingegen werden nur Autobahnen und Schnellstraßen bemautet, also weniger als zwei Prozent der Straßen.“

Tirol schöpft mit rund 80 Cent pro Kilometer die höchstzulässige Lkw-Maut zwischen Kufstein und dem Brenner bereits aus, Südtirol will jetzt folgen. Das hat LH Arno Kompatscher beim Symposium „BBT – Zukunft Transportwesen in Südtirol“ am Samstag angekündigt. In Etappen ist an eine Anhebung von derzeit 18 Cent auf das Mautniveau im Bundesland Tirol gedacht. Doch Durchbruch gibt es noch keinen, aufgrund der politischen Krise in Italien ohne handlungsfähige Regierung steht eine Mauterhöhung noch in den Sternen.

Doch Kompatscher ließ auch nördlich des Brenners aufhorchen: Für ihn müssten alle Länder ihre Hausaufgaben machen, um den Transit einzudämmen, erklärte er bei der Tagung in Bozen. Und an die Adresse Österreichs appellierte er, den Dieselpreis anzuheben. „Hier geht es darum den Umwegverkehr einzudämmen“, bestätigt das Regierungsbüro Kompatschers seine Forderung. 700.000 Lkw nehmen lieber die längere Route über den Brenner in Kauf, weil sie billiger ist. Nicht nur wegen der Maut. In Österreich wird Diesel im Vergleich zum Benzin um 8,5 Cent pro Liter niedriger besteuert. 300.000 grenzüberschreitende Transporte durch Tirol sind allein auf das Dieselprivileg zurückzuführen, weil auf den Lkw-Tankstellen entlang der Inntal- und Brennerautobahn günstig getankt wird.

Die schwarz-grüne Landesregierung in Tirol dürfte sich wohl darauf verständigen, einen Teil der Euro-6-Lkw ebenfalls in das sektorale Lkw-Fahrverbot aufzunehmen. Mit Unterstützung des Europarechtsexperten Walter Obwexer sollen dazu noch heuer Gespräche mit der EU-Kommission starten.