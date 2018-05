Herr Willi, am Sonntag erst zum neuen Bürgermeister gewählt und am Montag meldet die Stadt, dass 15 Bäume gefällt werden und eine neue Baustelle kommt. Was sind das für grüne Signale?

Georg Willi: Das ist ein blöder Zufall. Wir haben ein Bauprogramm, das leider dazu führt, dass Bäume gefällt werden müssen. Was besser geworden ist, ist die Kommunikation – dass das nicht aus Jux und Tollerei passiert. Die Baumbilanz ist positiv. Eine Stadt wie Innsbruck braucht viel Grün.

Nach den Siegen bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterstichwahl: Sind Sie jetzt so etwas wie ein grüner Wunderwuzzi?

Willi: Mit Superlativen habe ich es nicht. Ich bin ein geerdeter Mensch. Viele haben mich aus der Bevölkerung heraus unterstützt. Die haben sich für mich in den Wahlkampf reingehaut – das hat mir Freude gemacht.

Kann Innsbruck eine Blaupause für die Grünen österreichweit sein?

Willi: Eins zu eins kann man überhaupt nichts übernehmen. In Summe haben wir mehr richtig gemacht als die anderen. Jeder Grüne soll das aus unserem Wahlkampf mitnehmen, was für ihn passt.

Apropos Blaupause: Wie viele FPÖ-Stimmen stecken in Ihrem Wahlsieg?

Willi: Da kann ich nur spekulieren. Mein Angebot hat sich auch an FPÖ-Wähler gerichtet. In Summe ist es sich ausgegangen.

Aber ein bisschen mehr Realo statt Fundi täte den Grünen schon gut, oder?

Willi: Realo ist immer gut. Die Grünen sind immer dann erfolgreich, wenn wir den Leuten eine große Idee mitgeben, ihnen aber schon für heute umsetzbare Schritte präsentieren. Wenn wir da zu weit voraus sind, halten die Leute das für eine Spinnerei. Die Kunst ist, diese Balance zu finden.

Die niedrige Wahlbeteiligung gibt zu denken. Sie denken laut über eine Wiedereinführung der Wahlpflicht nach. Was soll die ohne Sanktionsmöglichkeit bringen?

Willi: Wir müssen viel tun, damit die Leute wieder wählen gehen. Wenn das aber alles nichts nützt, gibt es den Punkt, wo die Legitimität der Gewählten nicht mehr gegeben ist. Dann müssen wir über die Wahlpflicht diskutieren. Ob auch mit Sanktionsmöglichkeiten – das soll die Diskussion zeigen.

Sie hatten noch nie eine Regierungsfunktion. Laufen Sie nicht als designierter Bürgermeister Gefahr, die in Sie gesteckten hohen Erwartungen zu enttäuschen? Wie viele Tage Schonfrist brauchen Sie?

Willi: Ich brauche keine Schonfrist. Ich habe das politische Handwerk gelernt – da macht es nicht so viel Unterschied, ob Oppositions- oder Regierungsverantwortung. Die Mechanismen sind gleich. Ich habe aber großen Respekt vor dem Bürgermeisteramt. Jetzt wird’s ernst. Ich muss und will es schaffen, die erwartete Veränderung auch spürbar zu machen.

Woran werden die Innsbrucker das am schnellsten merken?

Willi: Sie werden zunächst in der Kommunikation einiges merken. Man kann auch durch den Außenauftritt der Stadt viel ändern. Bei Innsbruck informiert könnte den Unis Platz eingeräumt werden. Das kostet nicht viel. Auch mit kleinen schnellen Maßnahmen kann man viel machen.

Bis dato waren Sie nur der „Strahlemann“. Sie wissen aber auch, dass Sie als Bürgermeister unangenehme Entscheidungen zu treffen haben. Was werden die ersten sein?

Willi: Rund um mein Büro werde ich Personalentscheidungen treffen, um Leute aus dem engsten Kreis um mich zu haben, mit denen ich im Arbeiten vertraut bin. Wir haben zwar sehr gute Bedienstete rund um die bisherige Bürgermeisterin – aber da werde ich nicht alle übernehmen. Das wird nicht fein.

Wird es Polit-Umfärbungen im Magistrat oder bei den Beteiligungen geben?

Willi: Nein, wird es nicht.

Bis wann wollen Sie ihre Koalition auf die Füße gestellt haben?

Willi: Diese Woche gibt es Sondierungen, nächste Woche dann Verhandlungen.

Welche roten Linien gibt es da für die Grünen?

Willi: Es gibt eine Festlegung: Rudi Federspiel (FPÖ) soll kontrollieren. Ich weiß, das taugt ihm nicht. Aber auch in Salzburg hat niemand Landeshauptmann Haslauer gefragt, wieso er nicht eine Koalition mit allen im Landtag vertretenen Parteien macht. Da hat keiner gesagt, dass das eine Ausgrenzung der Roten oder der Blauen ist. Alle in die Regierungsverantwortung zu nehmen wiederspricht meinem Verständnis von Demokratie.

Aber laut Stadtrecht gibt es keinen amtsführenden Kontrollstadtrat – außer sie wollen einen installieren.

Willi: Für mich ist Kontrolle keine Amtsführung – das macht man einfach.

Welche Ressorts wollen die Grünen?

Willi: Da lege ich mich nicht fest. Es ist üblich, dass der Bürgermeister Finanzen und Personal über hat – alles andere ist Verhandlungssache.

Den ersten Vizebürgermeisterposten soll die abgewählte Bürgermeisterin bekommen. Der zweite Vize geht an Ihre Fraktionskollegin Uschi Schwarzl?

Willi: Wenn es in den Verhandlungen notwendig ist, Flexibilität zu zeigen, dann habe ich die. Ich greife Verhandlungen nicht vor.

Wie schaut es mit einer Dissensliste und einem Einstimmigkeitsprinzip im Koalitionspapier aus?

Willi: In der Koalition will ich Einstimmigkeit haben. Es gibt aber für beides Pro und Contra. In der Praxis kann es manchmal praktikabel sein, in solchen Dissenspunkten von der Einstimmigkeit abzugehen. Da habe ich für mich noch keine endgültige Antwort gefunden.

Wann werden Sie die ersten Verbote in der Stadt wieder aufheben?

Willi: Wenn die Koalition überzeugt ist, dass es diese nicht mehr braucht.

Aber der Radfahrer Willi wird doch wieder legal durch die Fußgängerzone radeln wollen?

Willi: Das stimmt. Ich rüttle aber an diesem Verbot nicht. Eine kleine Gruppe von Radlern hat gemeint, sie wären die Chefs in der Maria-Theresien-Straße. Viele Fußgänger haben gesagt: So geht das nicht. Man muss als Radfahrer Rücksicht nehmen.

Wie wollen sie den Doppelpass mit der schwarz-grünen Landesregierung anlegen?

Willi: Ich bin kein guter Fußballer, aber den politischen Doppelpass beherrsche ich gut. Da möchte ich zum Ballkünstler werden. Rathaus-Landhaus: Da gibt es noch viel Potenzial nach oben. Ich kann mit Günther Platter und den schwarzen Regierungsmitgliedern gut, mit den Grünen sowieso. Wir brauchen das Land dringendst.

Innsbruck war die erste Landeshauptstadt Österreichs mit einer Frau als Bürgermeisterin, jetzt steht der Stadt der erste Grüne vor: Wieso ist Innsbruck so anders?

Willi: Weil es eine so einzigartige Stadt ist.

Das Interview führten Manfred Mitterwachauer und Marco Witting