Sie erklärten vor einem Jahr Ihren Rücktritt aus allen politischen Funktionen. Diese Woche kündigte NEOS-Chef Matthias Strolz seinen Rückzug aus der Politik an. Wurde damit Ihre Entscheidung vom 10. Mai 2017 wieder wachgerufen?

Reinhold Mitterlehner: Natürlich hat es mich an meine Entscheidung erinnert. Offensichtlich ist der Mai ein idealer Monat für einen Rücktritt – und die Neugestaltung seines Lebens. Politik, das zeigte sich einmal mehr, ist ein nervenaufreibender Job. Es ist und muss legitim sein, auch als Politiker einen selbstbestimmten Weg zu gehen.

Anders als bei Ihnen gab es bei den NEOS keine parteiinternen Querelen. Doch vielleicht war er schlichtweg „ausgebrannt“.

Mitterlehner: Ich hatte mit dem „Ausgebranntsein“ weniger Probleme. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung habe ich gelernt, mit Stress umzugehen. Bei Matthias Strolz hatte ich aber schon den Eindruck, dass er die Politik mit großer Empathie verfolgte. Ich kann es nur von außen betrachten: Sein Engagement war sicher kraftaufreibend. Da ist es nur verständlich, wieder andere Perspektiven für sein Leben zu verfolgen.

Strolz war ein scharfer Kritiker der Bundesregierung. Hatte er damit Recht?

Mitterlehner: Ich bin kein Oppositionspolitiker. Generell halte ich fest, dass die Kritik der NEOS an der Regierung, ebenso wie jene der SPÖ, nicht immer differenziert vorgetragen wird. Durchaus will ich sagen, dass ich Strolz immer wieder als konstruktiven Oppositionspolitiker wahrgenommen habe.

Dieser Tage sorgte die Festrede des Schriftstellers und Intellektuellen Michael Köhlmeier bei der NS-Gedenkveranstaltung im Parlament für zum Teil heftige Reaktionen. War seine Rede wichtig? War sie legitim?

Mitterlehner: Ich habe mir die Rede natürlich angehört. Ich finde, einige Vergleiche waren überzogen. So kann man sicher das Schließen der Flüchtlingsroute am Balkan nicht mit NS-Gräuel in einen Zusammenhang bringen. Allerdings muss eine gesellschaftspolitische Diskussion über aktuelle Entwicklungen immerzu notwendig sein. Dies hat Köhlmeier mit dem Aufzeigen der vorherrschenden Polarisierung angesprochen. Damit hat er ein Kernproblem unserer Gesellschaft und unserer Geschichte benannt. Ich erinnerte mich beim Zuhören an ein Zitat des früheren deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker: „Lernen Sie miteinander zu leben, nicht gegeneinander.“ Die Debatte so zu führen, damit wir über den Umgang miteinander, den gegenseitigen Respekt reflektieren können, wäre durchaus angebracht.

Wenn es zu dieser Debatte kommt, war also die Rede Köhlmeiers wichtig?

Mitterlehner: Eine Debatte wäre richtig, die Vergleiche sind trotzdem überzogen gewesen.

Köhlmeier wurde zur Rede eingeladen – und hat sich dabei unter anderem mit der Vergangenheit der FPÖ und den vielzitierten Einzelfällen auseinandergesetzt.

Mitterlehner: Natürlich müssen Politiker einer Regierungspartei für ihre Aussagen die Verantwortung tragen und wissen, welche Wirkung sie erzeugen. Bei den Aussagen von Johann Gudenus und seinem „stichhaltigen Gerücht“ im Zusammenhang mit George Soros oder beim „Saustall“-Vergleich von Gottfried Waldhäusl war die Sensibilität im Umgang mit der Sprache nicht sehr ausgeprägt.

Hat es Sie überrascht, wie schwer sich die FPÖ mit dem Rollenwechsel tut?

Mitterlehner: Dieser Rollenwechsel von der Opposition in die Regierung ist für jede Partei schwierig.

Sehen Sie die Bundesregierung als stabil?

Mitterlehner: Ich bewerte sie ausgesprochen stabil. Die Wirtschaftslage hat sich verbessert, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Den Bürgern ist diese Absicherung wichtig. Selbst wenn die Themen, die wir zuletzt besprochen haben, den Bürgern nicht so unter den Nägeln brennen, sollten sie, die Bürger, diese Auseinandersetzung im Sinne des Zusammenlebens aktiv verfolgen.

Sie nannten vor einem Jahr die Anmoderation durch Armin Wolf in der ZiB2 als „letzten Mosaikstein“, der zu Ihrem Rücktritt führte. Jetzt hat sich die Regierung, insbesondere die FPÖ, auf den ORF eingeschossen.

Mitterlehner: Ja, das stimmt. Es ist jedoch für mich unabdingbar, dass es in einer lebendigen Demokratie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und einen kritischen Journalismus im Sinne der Objektivität und der Aufklärung braucht.

Ist die jetzige Bundesregiereine Nutznießerin der Vorgängerregierung?

Mitterlehner: In bestimmtem Sinne jedenfalls. Alles, was wir gemacht haben, war ja nicht falsch. Unsere wirtschaftspolitischen Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass es zu einer Kehrtwende gekommen ist. Zudem profitiert die jetzige Regierung durch das Anspringen der Weltkonjunktur.

Es gab auch Maßnahmen der Vorgängerregierung, die nun zurückgenommen worden sind. Ich denke nur an das Programm gegen die Langzeitarbeitslosigkeit und den Antiraucherschutz. Mitterlehner: Beim Programm für die Langzeitarbeitslosen habe ich aufgrund der sinkenden Arbeitslosigkeit durchaus Verständnis für die Rücknahme durch die Regierung. Anders bei der Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, deshalb habe ich auch gegen diese Maßnahme unterschrieben. Denn die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beeinträchtigt wird.

Denken Sie an ein politisches Comeback?

Mitterlehner: Nein, ich habe mit meiner Beraterfirma eine spannende Aufgabe. Ich kann gut leben und bin zudem in der Lage, auf meine Lebensqualität zu achten.

Wollen Sie ein Buch schreiben?

Mitterlehner: Derzeit nicht, vielleicht später. Spannend wäre so ein Buch allemal.

Das Gespräch führte Michael Sprenger